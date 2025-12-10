公式Xアカウントが13万人を突破！SNSフォロワー数で業界No.1を記録！

株式会社sinsa

ダウンロード数No.1のオンラインオリパサービス※の「DOPA!オリパ」（https://dopa-game.jp/）は、2025年12月に「DOPAオリパ」の公式Xアカウント（＠DOPA_Oripa(https://x.com/DOPA_Oripa)）のフォロワーが13万人となりましたことをお知らせいたします。



※sensor tower調べ。調査期間は、2024年1月1日～2025年11月30日。

X公式アカウントフォロワー13万人達成！

2025年12月、「DOPAオリパ」の公式Xアカウント（＠DOPA_Oripa(https://x.com/DOPA_Oripa)）のフォロワー数が13万人となりました。



また、登録者数58万人以上の自社YouTubeチャンネルを有するなど、多方面のSNSで高い支持を獲得しており、SNS総フォロワー数は業界No.1※を誇っています。

公式Xでは、プレゼント企画などフォロワー限定の企画を多数展開しており、こうした取り組みがユーザーの関心を高めています。

また、公式Xアカウント（＠DOPA_Oripa(https://x.com/DOPA_Oripa)）以外にもカードジャンル毎に特化したアカウントを運営し、それぞれのジャンルに応じた情報発信やガチャの告知などを実施しています。

▼DOPA! Xポケモンカードアカウント▼

https://x.com/DOPA_Pokeca

▼DOPA! Xワンピースカードアカウント▼

https://x.com/DOPA_onepiece

▼DOPA! X遊戯王カードアカウント▼

https://x.com/DOPA_Yugioh

▼DOPA! Xドラゴンボールカードアカウント▼

https://x.com/DOPA_dragonball

▼DOPA! Xホビーアカウント▼

https://x.com/DOPA_hobby

▼DOPA! X MTGアカウント▼

https://x.com/DOPA_MTG

▼DOPA! X ヴァイスシュヴァルツアカウント▼

https://x.com/DOPA_WS

▼DOPAくんアカウント▼

https://x.com/DOPA_0124

▼チャンスくんアカウント▼

https://x.com/DOPACHANCE_0910

ジャンルに応じたアカウントを活かすことで、ユーザーが求める情報をスピーディかつ的確に届けられる体制を整えています。

今後も、ユーザーの皆さまに楽しんでいただけるサービスを目指し、さらなる楽しさと驚きをお届けし、これまで以上の価値をお返しできる取り組みを進めてまいります。

※フォロワー数・チャンネル登録者数はいずれも2025年12月時点（本リリース発表時点）の数値

※自社調べ（Youtubeチャンネル登録者数を含む）

Win-Win ウィンター総額100万ptボーナス祭！

2025年12月10日（水）7:00～2025年12月11日（木）0:59までの18時間限定で、「Win-Winウィンター」ポイントアップ&ポイントバックキャンペーンを同時開催します。

ポイントアップキャンペーンでは、期間中にポイントを購入すると、金額に応じてボーナスポイントが自動で付与されます。対象期間であれば、何度購入してもポイントアップが適用されるため、お得にDOPA（ドーパ）を楽しめます。



また、ポイントバックキャンペーンでは、1,000円以上のポイント購入者を対象に抽選を行い、最大125名様へポイントをプレゼント！

さらに、獲得できるポイントは1人あたり最大83,200ptとなっており、ポイントアップとポイントバックの両方を狙える、まさに“Win-Win”なキャンペーンです。

この機会に、ぜひDOPA（ドーパ）でお得にお楽しみください。

キャンペーン概要

開催期間

2025年12月10日（水）7:00～2025年12月11日（木）0:59

「Win-Winウィンター」ポイントアップキャンペーン詳細

イベント開催中にポイント購入を行うと、増量率に応じたポイントが加算されます。

ポイントアップの詳細はこちらです。

※「決済手続きの開始」と「支払い完了」の両方が対象期間内に行われている場合のみポイント増量が適用されます。特にコンビニ決済、銀行振込など後払い形式の決済をご利用の場合、キャンペーン期間内に「決済の実施」及び「支払い完了」が確認ができなければ対象外となります。必ず対象期間内に決済を完了いただきますようご注意ください。

※本キャンペーンの判定は、弊社データベース上で決済完了が確認できた時刻に基づきます。キャンペーン終了間際に決済手続きを行った場合でも、システムへの反映が終了時刻を過ぎた場合は増量対象外となります。

「Win-Winウィンター」ポイントバックキャンペーン詳細

イベント期間中の購入額に応じて抽選で、最大83,200ptプレゼント。

抽選条件

対象期間中に下記表の１.～３.の金額を購入すると、購入額に応じた抽選権利を獲得します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168482/table/19_1_897aaafbdeb20998d3d73b97613d1eb8.jpg?v=202512100327 ]

例）

- 8,000円のポイント購入をされた方は１.２.の抽選対象- 35,000円のポイント購入をされた方は１.～３.すべて抽選対象

※当選は各賞1人1口までとなっています。



ポイント付与予定日

当選者へのポイント付与は12月18日（金）までに順次実施予定となります。

ポイント付与はシステムの都合により遅延する可能性がございます。ご理解のほどお願い申し上げます。



※当選者の発表は、ポイント付与をもってかえさせていただきます。

※不正が発覚した際は対象外となる場合がございます。

※ポイントの有効期限は、付与された日を含めて180日となっております。

イベント詳細はこちらから :https://dopa-game.notion.site/Win-Win-100-pt-2bd6b90eeb898031aba0d482a7abf419

キャンペーン注意事項※本キャンペーンは予告なく内容を変更・終了する場合があります。予めご了承ください。

※抽選権は条件に基づき付与され、抽選は公平に行われます。

※クーポン等の使用で割引した金額分は含みません。

実際にお支払いただいた購入金額が対象となりますので、あらかじめご了承ください。

例）１.~３.の条件を満たしていない例

1,000ptを10%OFFクーポンで購入

┗クーポン利用で900円分購入 ＝ 合計900円のため１.~３.条件未達成

例）２.３.の条件を満たしていない例

5,000ptを25%OFFクーポンで購入 ＋ さらに3,000pt分の購入をした場合

┗クーポン利用で3,750円分購入 ＋3,000円分購入 ＝ 合計6,750円のため１.は条件達成、２.３.の条件未達成



※個別の購入金額に関するお問い合わせには一切お答えいたしかねますのでご了承ください。

※不正が発覚した場合は抽選対象外となる場合がございます。

※本キャンペーンは、決済手続きの開始と支払い完了の両方が対象期間内に行われている場合のみ対象となります。特にコンビニ決済、銀行振込など後払い形式の決済をご利用の場合、キャンペーン期間内に決済の実施及び支払い完了が確認ができなければ対象外となります。必ず対象期間内に決済を完了いただきますようご注意ください。

※本キャンペーンの判定は、弊社データベース上で決済完了が確認できた時刻に基づきます。キャンペーン終了間際に決済手続きを行った場合でも、システムへの反映が終了時刻を過ぎた場合は対象外となります。

※支払い完了の確認が取れ、購入ポイントの付与が完了したタイミングを期間内とします。

※インターネットの環境により対象外になる可能性もございますので、お早めにご購入いただけますと幸いです。

※全ての決済手段（クレジットカード、PayPay等々）でのポイント購入がキャンペーン対象になります。

※購入されたポイントの進捗など個別のご回答はいたしかねます。

※キャンペーン中に一時的にサイトに繋がりにくい状況となる場合がございます。その場合もポイント等の補填はいたしかねますのでご了承ください。

※複数アカウントによるキャンペーン参加等、不正行為が確認された場合、当社規定に基づき、利用停止その他必要措置を取ることがあります。

DOPAオリパとは

「DOPA!オリパ」は、オンライン上で楽しめるオリパサービス（トレカアプリ）です。



ポケモンカードやワンピースカードなど人気のトレーディングカードのオリジナルパックを手軽に引くことができます。自宅にいながら24時間いつでもガチャ感覚で開封を楽しめるのが特長で、多くのユーザー様から高い評価をいただいております。



また、業界No.1のダウンロード数※を誇り、幅広いユーザー層に支持されながら、業界最大級のサービスとして日々成長を続けています。

公式サイト：https://dopa-game.jp/

iOSアプリ：App Store(https://apps.apple.com/jp/app/dopa-%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%91-%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%91-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6472909249)

Androidアプリ：Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sinsa.dopa&pcampaignid=web_share)



公式X：

https://x.com/DOPA_Oripa

https://x.com/DOPA_0124

公式YouTube：

https://www.youtube.com/@dopaoripa

Copyright (C) sinsa.Inc All rights reserved.



※sensor tower調べ。調査期間は、2024年1月1日～2025年11月30日。

※iOSは、Cisco Systems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※Android、Google Playは Google LLC の商標です。

会社概要

社名： 株式会社sinsa

設立： 2022年7月

代表者： 長谷川遼

所在地： 〒252-0801 神奈川県藤沢市長後675-1 アンテナショップ長後3F

資本金： 1,000,000円

URL： https://sinsa.jp/