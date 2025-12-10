犯罪学を社会に広げるために。ポッドキャスト「丸ちゃん教授のツミナハナシ」継続を目指し一般社団法人刑事司法未来が番組単体初のクラウドファンディングを実施

株式会社オトバンク

株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）が運営するポッドキャスト制作事業「PitPa」が制作するポッドキャスト番組「丸ちゃん教授のツミナハナシ-市民のための犯罪学-」（企画・運営：一般社団法人 刑事司法未来）は、2026年度の配信継続に向けたクラウドファンディングを開始しました。本番組は、立正大学教授の丸山泰弘氏らがパーソナリティを務め、「分断や排除ではない、犯罪や非行への向き合い方を探る」ことをテーマに配信してきました。本クラウドファンディングは2025年10月5日に開始しており、今後も同テーマに基づく番組配信を継続することを目的としています。番組単体ではクラウドファンディングを実施するのは今回が初です。目標金額は150万円、実施期間は2025年12月31日までです。

■番組継続を目指す背景

ポッドキャスト番組「丸ちゃん教授のツミナハナシ-市民のための犯罪学-」は、一般社団法人刑事司法未来の理事を務める立正大学法学部教授・丸山泰弘氏、合同会社黒子サポート代表・南口芙美氏、パラリーガルとしてフリーランスで活動する山口裕貴氏らが、犯罪や非行、刑事司法といった重いテーマを、アカデミックな視点と分かりやすい言葉で掘り下げていくトーク番組です。

現代社会において、犯罪者・非行少年への対応が「分断や排除」に向かいがちな中で、「なぜ事件が起きたのか」「私たちはどう向き合うべきか」という本質的な問いへのヒントをリスナーに提供し続けています。 配信開始から丸3年が経ち、総話数は60話に到達。聴取者は着実に増え、月間で約4,000回の視聴をいただくまでに成長しました。

本番組は、番組の独立性と自由な発言を守るため、スポンサーや広告をつけず、制作・配信を続けてきました。この度、番組を今後も継続していくために、クラウドファンディングを活用して支援を呼びかけることとなりました。

■番組MC 丸山泰弘（立正大学法学部 教授／知的エンターテインメント・クリエイター）からのコメント

みなさん、こんにちは。丸ちゃん教授のツミナハナシのパーソナリティをしています。丸山泰弘です。

日本では、桃太郎や古典的な時代劇など勧善懲悪なストーリーが好まれ、毎クール放送される刑事ドラマも逮捕までがメインとなっている日本の中で、なぜ犯罪するのか、犯罪した人がどのように刑罰を受けるのか、どのように社会に帰ってくるのかをじっくりと考える機会が少ないように思います。

一方で、映画の『ジョーカー』や人気漫画の『鬼滅の刃』など、いわゆる悪役となるまでの経緯に光が当たるものにも注目が集まるようになってきました。実際の犯罪が起こる背景にも様々事情があることがとても多いと考えています。また、事件や事故が起こった時に個人を責めて、個人に重い罰を与えるだけでは社会課題としての問題解決に至らないことも多いです。

そこで、私は犯罪報道などに触れた際に、より深い情報について考えるようになり、必要なのは個人を責めるだけのムーヴメントなのか、それが本当に被害者の支援になっているのか、そもそも最初の犯罪が起きないようにするにはどうすればいいのか、残念ながら起きてしまった事件や事故にどのように向き合っていく必要があるのかを、リスナーと一緒に考えていく時間を共有したくて本番組を始めました。

ぜひ、多くの方々に引き続き聴いていただけるように活動を続けられるようにご支援いただけると幸いです。

■クラウドファンディングプロジェクト概要項目

・キャンペーン名：「丸ちゃん教授ツミナハナシ」の配信を継続させてください！

・目的：2026年度も番組の月1回配信（PodcastおよびYouTube LIVE）を継続し、犯罪・非行に対する「分断や排除ではない道を探る」という番組の社会的ミッションを継続させること。

・目標金額：150万円（月間約12万円の配信費用、その他イベント開催費用に充当）

・募集期：2025年10月5日（日）～ 2025年12月31日（水）

・プラットフォームシンカブル（Syncable）支援方法クレジットカード決済、銀行振り込み（会員登録不要）

・プロジェクトURL：https://syncable.biz/campaign/8556

■番組概要

『丸ちゃん教授のツミナハナシ-市民のための犯罪学-』

・番組ホスト：立正大学法学部教授／一般社団法人刑事司法未来理事 丸山 泰弘氏

・配信スケジュール：毎月第二火曜日

・制作配信：PitPa（株式会社オトバンク）

配信チャンネル：

・Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1665143656

・Spotify

https://open.spotify.com/show/7x4F52kpQkXpIjmnJKyZ2L

・Amazon Music

https://music.amazon.co.jp/podcasts/0fe72c8e-671f-4f00-a656-b88f725cd4c7

番組内容：『丸ちゃん教授のツミナハナシ-市民のための犯罪学-』は、ニュースでは聞けない犯罪学、刑事政策の話について、分かりやすく解説するトークプログラムです。「市民が多角的に犯罪の現象を考えるきっかけになってほしい」という思いのもと、大学教授を中心に構成された一般社団法人刑事司法未来のメンバーがお送りします。番組内では、犯罪学の観点から、「罪」と「罰」に関する理解が深まるエンタメ作品を紹介するなど、これまで全く「罪」と「罰」について学んでこなかった方々にも親しみやすい形で、犯罪学についてお伝えしていきます。

■一般社団法人刑事司法未来

一般社団法人刑事司法未来は、～市民の、市民による、市民のための刑事政策の実現～をミッションに掲げ、メタバース体験やPodcast番組などのエンタメなどを通じて、市民が司法を身近に体感できる環境づくりに取り組んでいます。

■ポッドキャスト制作事業「PitPa」

音声コンテンツの制作・配信およびデータ分析をかけ合わせ、ポッドキャストを活用したビジネス・マーケティング・PRを支援。脚本家やサウンドエンジニアなど、音声番組制作のプロフェッショナルが、音声番組のコンセプトづくりからレポーティング、コミュニティ形成までを支援いたします。

PitPa公式サイト：https://pitpa.jp/

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」(https://sinkan.jp/)を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。

https://www.otobank.co.jp/