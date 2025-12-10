コラボカフェ『SONIC & FRIENDS CAFE』開催決定！1月9日（金）からand GALLERY有楽町店、名古屋2号店にて期間限定開催

アイティーエンタテインメント株式会社

「エンターテイメント＋食を軸に事業展開する」アイティーエンタテインメント株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役：伊藤 康晴)が展開する、ギャラリーとカフェが融合したアートスペースを企画する「and GALLERY」は、ソニックやその仲間たちが活躍するショートアニメ「SONIC & FRIENDS（ソニック＆フレンズ）」とのコラボカフェをand GALLERY有楽町店・名古屋2号店にて2026年1月9日（金）から2月1日（日）までの期間限定で開催いたします。

コラボカフェでは、限定のフードメニューや今回のために描き下ろした、キュートなソニックたちのイラストを使用したグッズの販売を予定しております。

お席の事前予約は12月11日（木）18:00より開始。

事前予約特典として「ロゴアクリルキーホルダー」をプレゼントいたします。

是非、ソニックたちとの楽しい時間をお楽しみ下さい。

コラボカフェ特設サイト :https://collabo.and-gallery.com/sonic

開催概要

■タイトル

SONIC & FRIENDS CAFE

■実施期間

2026年1月9日（金）～2月1日（日）

■開催場所

and GALLERY ビックカメラ有楽町店

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目11-1 ビックカメラ有楽町店 7Ｆ

電話番号：03-6257-4127

アクセス：東京メトロ有楽町線 有楽町駅 （D4出口）/ 銀座一丁目駅 （2番出口）

JR在来線 有楽町駅 （国際フォーラム口）※駅直結 東京駅から徒歩５分

Google Mapを見る(https://maps.app.goo.gl/q2iaZ2siDLLzh16v5)

and GALLERY 名古屋2号店

所在地：〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3丁目30-40 万松寺ビル 1F

電話番号：052-228-3578

アクセス：名城線、名港線、鶴舞線「上前津駅」、徒歩 5 分

Google Mapを見る(https://maps.app.goo.gl/S89cQMB9uMP4bA289)

【お席の予約と事前予約特典について】

12月11日（木）18時より、特設サイトからお席のご予約が可能となります。事前予約にてカフェをご利用いただいた方全員に、事前予約特典として「ロゴアクリルキーホルダー（全1種）」をプレゼントします。

※事前予約1名様につき550円（税込）が必要です。

コラボフード

『ミクロの大冒険』ハンバーグ

単品：\1,600(税込)

スーベニア付き：\3,000(税込)

『流れ星を見にいこう！』オムカレー

\1,700(税込)

トロピカルパフェ（全5種）

\1,200(税込)

キャラパンケーキ（全5種）

\1,200(税込)

みんなでシェアドーナツ

\3,000(税込)

コラボドリンク

単品：各850円（税込）、スーベニア付き（ドリンクチャーム）：各1,500円（税込）

キャラドリンク・ソニック

キャラドリンク・テイルス

キャラドリンク・エミー

キャラドリンク・ナックルズ

キャラドリンク・シャドウ

プリントラテ（全5種）

販売商品

トレーディング缶バッジ(全10種)

\550(税込)

トレーディングアクリルスタンド(全10種)

\850(税込)

トレーディングクリアカード(全10種)

\550(税込)

お名前バッジ(全10種)

各\880(税込)

クリアファイル(全1種)

各\700(税込)

ミニタオル(全1種)

各\770(税込)

各種ノベルティ

来店特典：ご来店いただいたお客様にランダムでおひとつプレゼントします。前半と後半でラインナップが変更となります。

（前半）ポストカード（全6種）

1月9日(金)～1月20日(火)

（後半）ポストカード（全6種）

1月21日（水）～2月1日（日）

メニュー注文特典：コラボフード・ドリンクを1品ご注文につき、ランダムでおひとつプレゼントします。前半と後半でラインナップが変更となります。

（前半）ペーパーコースター（全6種）

1月9日（金）～1月20日（火）

（後半）ペーパーコースター（全6種）

1月21日（水）～2月1日（日）

グッズ購入特典：コラボグッズを1会計税込\2,500お買い上げごとに、ランダムでおひとつプレゼントします。前半と後半でラインナップが変更となります。

（前半）ダイカットステッカー（全6種）

1月9日（金）～1月20日（火）

（後半）ダイカットステッカー（全6種）

1月21日（水）～2月1日（日）

カフェオープン記念「ゲームとグッズでもっとソニック大好きキャンペーン」開催！

カフェオープンを記念し、同じビル内にあるビックカメラ有楽町店のゲーム・玩具売り場にて、『ソニックレーシング クロスワールド』のゲームソフト、または『SONIC & FRIENDS』グッズを合計6,000円（税込）以上ご購入いただいた方に「特製アクリルスタンド」をプレゼントします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

期間：2026年1月9日（金）～2月1日（日）

場所：ビックカメラ有楽町店 ゲーム・玩具売り場

『ソニックレーシング クロスワールド』を無料でプレイできる試遊コーナーも

『SONIC & FRIENDS CAFE』 では、好評発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』が無料で体験ができます。カフェにお立ち寄りの際は、ぜひ、ゲームもあわせてお楽しみください。

※本試遊コーナーでは「オンライン」モードはプレイできません。

セガ公式TikTokアカウントにてショートアニメ「SONIC&FRIENDS」配信中！

セガ公式TikTokでソニックやその仲間たちのエミー、テイルス、ナックルズ、そしてDr.エッグマンが登場するショートアニメを公開中です。



セガ公式TikTok ：SONIC&FRIENDS START!!(https://www.tiktok.com/@segaofficial/video/7264487259229932801)

「ソニック」シリーズとは

セガの世界的な人気ゲームキャラクターである、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、これからも様々なステージを音速で駆け抜けていきます。

◆ソニック公式X（エックス）アカウント：https://x.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

「SONIC & FRIENDS」について

「SONIC & FRIENDS」は、2023年8月からTikTokで公開中のソニックやその仲間たちのエミー、テイルス、ナックルズ、そしてDr.エッグマンが登場するショートアニメです。アニメ1本あたりの再生回数は1か月で200万回を超えるほど人気を博しています。コメント欄では、世界中の言語で「Soooooo Cute!」や「MIRA QUE BONITOS!」といった「とにかくかわいい！」という意味のメッセージが多く寄せられており、世界中のファンたちから熱い支持をいただいています。

セガ公式TikTok ：SONIC&FRIENDS START!!(https://www.tiktok.com/@segaofficial/video/7264487259229932801)

ソニック＆フレンズ公式サイト：https://www.segatoys.co.jp/sonic/

and GALLERYとは

and GALLERYは、作品展・コラボカフェ・大型ビジョン映像など五感でアート作品を楽しめる空間作りを目指しています。

公式サイト： http://and-gallery.com/

公式X：https://twitter.com/andgallery_info

公式LINE：https://lin.ee/Sqrkw3s



【会社概要】

社名：アイティーエンタテインメント株式会社

所在地：東京都港区六本木5-2-3 マガジンハウス六本木ビル9F

https://it-enta.jp/