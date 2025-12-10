【シェラトン鹿児島】『苺のアフタヌーンティー』が登場

シェラトン鹿児島『苺のアフタヌーンティー』イメージ

「シェラトン鹿児島」（所在地：鹿児島県鹿児島市高麗町43-15、総支配人：戸田 猛樹）は、2025年12月26日（金）より期間限定で、みずみずしい苺をたっぷりと使用した『苺のアフタヌーンティー』をホテル最上階のバー「VIVARIUM（ビバリウム）」にて提供します。

植物園がコンセプトのバー「VIVARIUM」で提供するアフタヌーンティーは、季節感を取り入れた見た目にも華やかなスイーツや、鹿児島県産の食材をふんだんに使用したセイボリー、焼き立てが味わえる自家製スコーンや、シェラトン鹿児島オリジナルティーを含むドリンクが楽しめるセットメニューです。

今年の『苺のアフタヌーンティー』は、赤と白を基調にした華やかなスイーツをご用意。旬の苺を使ったスイーツ、フランス料理のコンクールで日本一に選ばれたシェフが手掛けるセイボリー、プレミアムな一粒を堪能できる食べ比べ苺、人気の焼き立てスコーン、そして期間限定のフレーバーティーなどのドリンクが揃う贅沢なセットメニューです。

さらに3月1日(日)からは、スイーツやセイボリーのラインナップがガラリと変わり、春らしい苺のアフタヌーンティーをお届けします。

ホテル最上階から望む桜島の雄大な景観とともに、艶やかな苺に満たされるひとときをお過ごしください。

苺の赤が映えるフォトジェニックなティータイム

上段には、苺クリームのロールケーキや苺とレアチーズタルトなど、甘酸っぱい苺とクリーミーなチーズやホワイトチョコのハーモニーが楽しめるスイーツが勢ぞろい。苺とノンアルコール白ワインのジュレは、透明感のある美しさでテーブルを彩ります。下段には、フランス料理のコンクールで日本一に選ばれたシェフが手掛ける繊細なセイボリーをラインナップ。さらに、苺ジャムとクロテッドクリームを添えたスコーンは、プレーンと苺＆ホワイトチョコの2種類をご用意。バターのきいた密度の高い食感と苺の甘酸っぱさが絶妙なバランスです。さらに、期間限定の香り高い紅茶を含むフリーフロードリンクで、心ゆくまでティータイムを楽しめます。



【内容】

＜最初の一品＞ 苺の食べ比べ



＜スイーツ＞

苺のシュー・ア・ラ・クレーム / 苺クリームのロールケーキ / 苺とレアチーズタルト / 苺のスイーツブレッド / 苺とノンアルコール白ワインのジュレ / 苺ソースのパンナコッタ



＜セイボリー＞

苺とフォアグラのムース / 桜島美湯豚と野菜のスペイン風オムレツ / 鹿児島県産白身魚のマリネ、苺ドレッシング / ハモンセラーノと苺のクレープ包み / 鹿児島県産黒毛和牛パティのスライダー / ベーコンとほうれん草のクリームコロッケ



＜スコーン＞

プレーンスコーン / 苺とホワイトチョコのクッキースコーン（苺ジャム・クロテッドクリーム添え）



＜ドリンク＞ ＊フリーフロー

アールグレイ / ダージリン / イングリッシュブレックファースト / イタリアンブラッドオレンジ / エジプシャンカモミール / パシフィックコーストミントティー / ジャスミン / ストロベリークレーム / ピンクセレナーデ / シェラトン鹿児島オリジナルフレーバーティー（紅茶ブレンド・緑茶ブレンド） / コーヒー / カフェラテ / カプチーノ / エスプレッソ / デカフェ



【提供場所】 19階 バー「VIVARIUM」

【提供期間】 2025年12月26日（金）～2026年2月28日（土）

【提供時間】 14:00～ / 15:00～ ※各回120分制

【 料金 】 5,000円（消費税・サービス料込）

【予約方法】 電話: 099-821-1111

WEB: https://vivarium.sheratonkagoshima.com/lto-page

【キャンセル料】前日18時以降 50％、当日 100％

※ご利用は中学生以上の方が対象です

シェラトン鹿児島について

シェラトン鹿児島では、“Where the world comes together（世界が出会う場所）”のブランドコンセプトのもと、ホテル館内と壮大な景観の境界をなくし、鹿児島の伝統的な美と西洋の美を融合。この現代風にアレンジされた空間で、鹿児島に新しい息吹を与え、鹿児島の魅力を世界へ伝えるとともに、訪れたゲストに新しいエクスペリエンスをもたらします。桜島を高層階から望む客室をはじめ、ウエディングから各種コンベンションまで、フレキシブルに対応する宴会フロア、５つの個性を放つレストラン・バーのほか、天然温泉やスパ、クラブラウンジ、フィットネスを完備。観光やビジネス、友人との集まり、家族団らん、大切な記念日など、あらゆるシーンに応じたサービスをお届けしています。

【所在地】 〒890-0051 鹿児島県鹿児島市高麗町43-15

【お問い合わせ】 （代表）099-821-1111

【公式サイト】 https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/kojsi-sheraton-kagoshima/

シェラトンホテル＆リゾートについて

シェラトンホテル＆リゾートは、世界70の国と地域に425以上のホテルとリゾートを展開し、ゲストの皆様を簡単にお迎えしています。世界中の何百ものコミュニティの中心に位置するMarriott Bonvoy(R)の特別なホテルブランドのポートフォリオの中で、最もグローバルなブランドとして、シェラトンは世界のどこにいてもゲストの帰属意識を高める豊かな伝統を持っています。シェラトンは現在、ブランドの大きな変革を進めており、世界中のホテルで、次世代の旅行者や地元の人々のための特徴的なコミュニティ体験を提供しています。シェラトンの新しいビジョンは、直感的なデザイン、ハイテクを駆使した体験、パブリックスペースや飲食からフレキシブルなミーティングスペースに至るまで、あらゆるもののアップグレードを特徴としています。詳細はhttp://www.sheraton.com または、FacebookやX(@sheratonhotels)、Instagram(@sheratonhotels)をご覧ください。

シェラトンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。

※画像はすべてイメージです