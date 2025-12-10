バイクの情報サイト「バイクのニュース」が、2025年LINEユーザーの支持を集めた「LINEメディア賞　趣味部門」大賞を受賞

株式会社メディア・ヴァーグ

株式会社メディア・ヴァーグ（本社：東京都世田谷区、代表取締役：浦山利史）が運営する、バイクの情報サイト「バイクのニュース」（統括プロデューサー：塩田晃之）は2025年12月9日（火）、「LINE NEWS AWARDS 2025」の「LINEメディア賞 趣味部門」において大賞を受賞しました。

今回「バイクのニュース」が受賞した「LINEメディア賞」は、新聞社やテレビ局、ファッション誌やビジネス誌など530以上（2025年11月時点、AM Selectおよび自社媒体含む）のメディアを13ジャンルに分け、各メディアの配信に対するユーザーの満足度を、LINE NEWSが独自の指標で「エンゲージメントランク」としてランキング化し、1年を通して特に高い支持を得たメディアに贈られる賞です。

「LINEメディア賞」の趣味部門において、LINEユーザーに最も支持されたメディアとなった「バイクのニュース」は、知的好奇心を満たす情報を分かりやすく紹介する情報サイトとして、ニュース・試乗記・コラム・カスタム・モータースポーツ・ヒストリー・自転車・グルメまで（！）バイクの無限大の楽しさを題材にした記事を発信しています。

「バイクのニュース」は今後も、メディアを通じて新たな気付きや知る喜びを体験していただくため、新型モデルを中心にバイクの様々な魅力を多方面から紹介し、既存のバイク乗りだけでなく、「これから」という若年層にも支持されるサイト運営を目指して日々成長を続けています。

■バイクのニュース （https://bike-news.jp/）

“バイクをもっと身近に”という視点で多彩にバイク情報を発信する専門メディアです。バイクの新車情報やカスタム＆パーツ紹介から、モータースポーツ、ツーリング、グルメまで幅広く取り扱います。

■株式会社メディア・ヴァーグ 会社概要

・所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル

・代表取締役：浦山 利史

・設立：2011年4月18日

・事業内容：インターネットメディアの企画・運営 他

・URL：https://mediavague.co.jp/