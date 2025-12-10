一年に一度の贅沢！限定生産「ポールジロー スパークリング・グレープジュース 2025」

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（所在地：東京都中央区／代表取締役：田中 克彦）は、コニャック生産者として世界的に名高いポールジロー家が手がける、毎年数量限定のプレミアムぶどうジュース「ポールジロー スパークリング・グレープジュース 2025」が、本日より全国一斉に販売開始されることをお知らせします。

ポールジロージュースは、ジロー家が自ら栽培する高品質なコニャック用ぶどう（ユニ・ブラン）を使用し、搾汁後ただちに瓶詰めすることで、果実そのものの香りと味わいを閉じ込めた特別なジュースです。アルコールを含まないため、お酒を飲まない方やお子さまにも安心してお楽しみいただけます。



さらに今年の果汁は非常に甘みが強く、例年より酸味が少なめで、より豊かな果実感とまろやかな味わいが楽しめる仕上がりとなっています。

商品概要

名称：ぶどうジュース (ストレート) (炭酸ガス入り)

原材料 : ぶどう搾汁 / 炭酸ガス

内容量 : 750ml

賞味期限：2027.12

原産国：フランス

ポールジロー スパークリング・グレープジュースとは

コニャックを作るために使用するユニブラン種を使用し、無添加・無着色のナチュラルなスパークリング・グレープジュースは、最高に贅沢なノンアルコールとして、多くのシーンでお楽しみいただいております。

各メディアでも話題

コニャックの名手フランスコニャック地方・グランシャンパーニ地区で1800年代後半からコニャックの生産を続けている、ポールジロー氏の作品です。プレゼントに最適贈りものや手土産として、今や定番のアイテムです。 どんなお食事にも合うのも人気の秘訣です。車の運転も心配なし遠方へのお出かけも、気兼ねなく車を利用できます。 ドライバーの方も同乗者の方も一緒に楽しめます。妊娠中の方も一緒に妊娠中の方も我慢する必要はありません。ノンアルコール、無添加、無着色のジュース。 安心してお飲みいただけます。お子様の集まりにも美味しくて本格的な味わいをお子様とも一緒にお楽しみください。きっとお気に入りのジュースになるはずです。どんな方とも乾杯お酒が飲める人も苦手な人も。 美味しいジュースを囲んで、みなさんで楽しいひと時をお過ごしください。

毎年、ファッション雑誌やメディアへの掲載でも話題となり、雑誌「POPEYE」では、「Gifts for the Two of Us ふたりに贈ろう」特集でTOPを飾りました。また、雑誌「GoodsPress（グッズプレス）」家電やデジタル、日用品、時計、ファッション、クルマ、アウトドアなど、幅広いジャンルの商品を対象とした、「GoodsPress AWARD」にて「ライフスタイル部門・ノンアル飲料」を受賞しました。

また、「CREA」では「贈りもの大賞2025」ノミネートアイテムとして、大賞候補に選ばれました。

Instgram フォロー＆いいね！キャンペーン

パーティーしよう！ポールジロージュースが当たるキャンペーン！開催

ポールジロー スパークリング・グレープジュース 2024・9名様に差し上げます。

●応募方法

1. ジャパンインポートシステム公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/japan_import_system/)をフォロー

2. 指定の投稿にいいね！

上記2点でご応募完了となります。

※既にフォローされている方は、いいね！のみで応募完了となります。

●応募期間

2025年12月10日（水）～2025年12月22日（月）23：59まで

●応募資格

日本国内にお住まいの20歳以上の方で、かつ賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。

●賞品・当選者数

ポールジロー スパークリング・グレープジュース 2024・9名様

●当選発表

当選された方にはInstagramのダイレクトメッセージ機能を利用し、ご連絡します。

※ご当選者様の氏名・住所などは一切公表しません。

※当落のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。