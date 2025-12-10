桃山学院大学の学生が訪日観光客向けサービス「SPOT JAPAN」を企画提案　～サイバーエージェントとインバウンドホールディングスの協業で実現～

株式会社インバウンドホールディングス

訪日観光客向けサービス、ホテルや民泊の管理・運営などを手掛ける株式会社インバウンドホールディングス（本社：大阪市西区、代表取締役：坂本 正樹、以下インバウンドホールディングス）は、株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証一部上場：証券コード4751、以下サイバーエージェント）と、訪日観光客の体験価値向上と地域魅力の発信強化に向け、協業しました。

今回の取り組みの一環として、本年11月28日、サイバーエージェントが共同研究する桃山学院大学経営学部 辻本ゼミの学生による企画発表会において、インバウンドホールディングスが開発・運営する訪日観光客向け多言語コンシェルジュサービス「SPOT JAPAN」を題材に、利用拡大に向けたプロモーション案が学生から提案されました。

インバウンド向けサービスで、両社が協業する理由

訪日外国人の人数が2024年は過去最高となり、今年も関西万博が開催されたこともあり過去最高水準が予想されています。

インバウンドホールディングスは、多言語コンシェルジュ「SPOT JAPAN」を通じて、訪日客に最適な情報を伝えています。一方、サイバーエージェントは、生活者と企業をつなぐデジタルマーケティング領域で豊富な実績と知見を持ち、多様なニーズに応える広告・調査のノウハウを蓄積しています。訪日客が増え、旅のスタイルが広がる今、訪日観光客に向け、最適な情報を発信したいという両社の思いが合致し、協業に至りました。

学生の企画案の発表会を開催

学生によるプレゼンの様子

2025年11月28日、桃山学院大学経営学部 辻本法子教授のゼミにおいて、「訪日外国人向けサービス『SPOT JAPAN』の利用拡大を目指すプロモーション企画」が学生によって発表されました。この企画は、サイバーエージェントと辻本教授が「インバウンド（訪日外国人観光客）の消費行動について」共同研究を進めており、この発表会が開催されました。

- 研究テーマ：消費者心理とセールスプロモーション- 提案課題：インバウンド向けサービスの利用拡大を目指すプロモーション企画案- 参加学生：経営学部3年次生（3チーム）- 審査：サイバーエージェントとインバウンドホールディングスの社員

発表会では、空港での接点づくりや行動データを活かした導線設計、体験型プロモーションなど、多様なアイデアが提案されました。

最優秀チームは、関西国際空港での“中国の家族層向け導線づくり”をテーマとした企画で、訪日客が自然にSPOT JAPANに触れられる仕組みが評価されました。

両社の審査員からは、「学生の視点で出すアイデアには、我々が気づけなかった旅行者目線がありました。限られた時間の中でまとめられた資料の完成度も高く、調査や分析の深さに驚かされました」とのコメントがあり、大学発の発想が観光サービスの新しいヒントになり得ることが示されました。学生からも「実際のクライアント企業に企画を提案する経験は大きな学びとなりました」との声があり、双方にとって有意義な機会となりました。

今後の展開について

株式会社インバウンドホールディングス 代表取締役 坂本正樹

来年春にはSPOT JAPAN」を大幅にリニューアルする予定です。新しい「SPOT JAPAN」は、新機能や情報ジャンルも追加し、訪日観光客の皆さまにとって使いやすいサービスづくりを重視しています。

また同時に、個別でインバウンド向けPRが難しい国内の事業者さまにも、新たな集客機会を提供していきたいと考えています。

今回、桃山学院大学の学生の皆さんからいただいた魅力的な提案を、今後の改善や認知拡大に向け積極的に反映していきます。

また、スタートアップ企業である当社にとって、サイバーエージェント様との協業は、サービスの価値向上に向けて大きな学びと可能性をもたらすものと期待しています。

多言語コンシェルジュ「SPOT JAPAN」

「SPOT JAPAN」は訪日観光客がホテルや民泊に宿泊した際に、客室内に設置された「QRコード」を自分のスマートフォンで読み込むだけで、ホテル周辺の「レストラン」や「体験スポット」「お土産店」などの情報に多言語（英語・中国語・韓国語）でアクセスできる観光ガイドサービスです。観光客はアプリのダウンロードやログインが不要で、地元の最新情報を簡単にアクセスでき、Web検索やホテルのスタッフに頼らずスムーズな観光体験が可能となります。

桃山学院大学について

桃山学院大学は、1884年に英国国教会の流れを汲む英学校をルーツとして、1959年に開学し、2024年には学院創立140周年、大学開学65周年を迎えました。

課題解決型授業の先駆者的学びのあるビジネスデザイン学部（大阪府大阪市）に代表される実践的な学びに加えて、国際体験プログラムや地域連携、ボランティア等課外活動プログラムも充実しています。26の国と地域、66の大学との協定を前提とした、どの学部の学生でも参加できる86のプログラムを海外・国内で展開しています。

2025年には、桃山学院教育大学と合流し、桃山学院大学に「人間教育学部」を開設。2026年4月には、初の理系学部となる「工学部」の開設が決まりました。

【大学概要】

社名 ：桃山学院大学

所在地 ：大阪府和泉市まなび野１－１

設立 ：1959年

在籍者数 ： 8,116名 (2025年5月1日)

学長 ： 中野 瑞彦

URL：https://www.andrew.ac.jp/

サイバーエージェントについて

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,654 百万円（2025年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 藤田晋

事業内容 ：メディア＆IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業

URL：https://www.cyberagent.co.jp/

株式会社インバウンドホールディングスについて

インバウンドホールディングスは、「エンターテインメントの力で世界を優しくする」をミッションに掲げ、その実現に向けて「旅する人の最高のパートナーとなり、特別な体験を提供する」というビジョンのもと、訪日外国人向けに多様なサービスを展開しています。

私たちは、日本の魅力を世界へ届け、エンターテインメントを通じて、笑顔と思いやりにあふれた世界の実現に挑戦し続けてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社インバウンドホールディングス

本社所在地：大阪市西区新町1丁目5-7 四ツ橋ビルディング2F

代表取締役：坂本正樹

設立： 2024年9月

事業内容：・ホテル、民泊など宿の企画、開発、運営

・SPOT JAPANの運営

・外国向け動画メディア

・オリジナルアクティビティ

HP：https://inbound-hd.jp/