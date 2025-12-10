株式会社ＦＦＲＩセキュリティ

株式会社ＦＦＲＩセキュリティ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鵜飼裕司）は、日本のセキュリティ産業の振興と経済安全保障を強化し、セキュリティからIT国家として再興を目指すことを目的として一般社団法人ソフトウェア協会が2025年12月９日に設立した「日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）」に、一般会員として参画しました。当社は日本発のサイバーセキュリティ企業として、本コミュニティを通じて国内サイバーセキュリティ産業の発展に寄与してまいります。

NCPC設立の背景

サイバー攻撃が持続的に行われ、国内の組織で被害が発生している昨今、また経済安全保障推進法および能動的サイバー防御関連法の可決など法制度面においても大きな変化が生じています。サイバーセキュリティは国の安全保障と経済活動の両面からますます重要性を増しています。一方で、日本ではデジタル貿易赤字の拡大や国外製品への依存が課題となっており、国内産業の自立的な発展が求められています。こうした状況を踏まえ、日本で活躍するセキュリティ産業を強化・育成するための新たな枠組みとして本コミュニティを立ち上げました。

また、経済産業省が2025年3月に公表した「サイバーセキュリティ産業振興戦略」*1にも示されているように、増加するデジタル貿易赤字の是正、経済安全保障・能動的サイバー防御の推進、そして日本のセキュリティ産業の競争力強化に寄与することを目的としています。さらには、2025年6月に閣議決定された「統合イノベーション戦略 2025」*2 にも示されているように、日本のデジタル化をより安全に発展させることも目的としています。

*1 出典：経済産業省「サイバーセキュリティ産業振興戦略」(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_cybersecurity/enhanced_security/20250305.html)

*2 出典：内閣府ホームページ「統合イノベーション戦略2025」(https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/togo2025_zentai.pdf)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70844/table/29_1_5250c79318f0c9e15616b24c733ab624.jpg?v=202512100727 ]

■株式会社ＦＦＲＩセキュリティについて

当社は2007年、日本において世界トップレベルのセキュリティリサーチチームを作り、IT社会に貢献すべく設立されました。日本でほぼ唯一、国内でセキュリティコア技術の研究開発を行っており、研究内容は国際的なセキュリティカンファレンスで継続的に発表し、海外でも高い評価を受けています。こうした先端技術を使用した純国産の次世代エンドポイントセキュリティ「FFRI yarai」は官公庁を始め多数の導入実績を持ち、その防御実績の一部を公開しています。近年では、サイバー領域における安全保障の実現に注力しており、国家が主導するセキュリティ調査や研究・開発など多数のプロジェクトに参加し、サイバー安全保障の中心的な役割を果たすべく事業を拡大しています。