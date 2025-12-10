親子で楽しむサッカー体験！神戸学院大学とヴィッセル神戸が共同開催

神戸学院大学また抜きチャレンジを行う参加者参加者に注意点を説明するヴィッセルスクールコーチ

神戸学院大学は、パートナーシップ協定を結ぶヴィッセル神戸と、12月13日（土）に「親子サッカークリニック」を開催します。

ヴィッセル神戸のスクールコーチが、お子さまにサッカーの楽しさを伝え、親子で一緒にゲームなどを行います。また、親子で楽しく学べる「ボールを使わないレクリエーション」や、神戸学院大学生が考案する自由に遊べる「プレイパーク」も開催いたします。

＜開催日時＞

2025年12月13日（土）9:30～12:00 （受付：9:00～9:25／C号館1階北側出入口）

※受付場所は変更になる場合があります。

＜場所＞

神戸学院大学 ポートアイランド第１キャンパスグラウンド（神戸市中央区港島１-１-３）

＜タイムスケジュール＞

・9:30～9:40 開会式

・9:40～10:00 ウォーミングアップ

・10:00～11:20 ヴィッセル神戸スクールコーチ、神戸学院大学サッカー部による親子サッカークリニック

・11:20～12:00プレイパーク

※雨天時決行

※荒天時は中止になる場合がございます。

＜募集対象＞

年中（5歳）～小学2年生のお子さまと保護者の皆さま

＜募集人数＞

親子ペア25組50名 ※既に募集は終了しています。

＜参加費用＞

無料

＜参考リンク＞

神戸学院大学(https://www.kobegakuin.ac.jp/vissel_kobe/) ヴィッセル神戸パートナーシップ事業(https://www.kobegakuin.ac.jp/vissel_kobe/)

＜メディア関連の方＞

取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。

＜本件に関する問合せ先＞

神戸学院大学 社会連携グループ

MAIL：renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp

TEL：078-974-1348（平日9：30～11：30 / 13：00～17：00）

URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/

社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)