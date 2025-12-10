親子で楽しむサッカー体験！神戸学院大学とヴィッセル神戸が共同開催

写真拡大 (全2枚)

神戸学院大学

また抜きチャレンジを行う参加者


参加者に注意点を説明するヴィッセルスクールコーチ

神戸学院大学は、パートナーシップ協定を結ぶヴィッセル神戸と、12月13日（土）に「親子サッカークリニック」を開催します。



ヴィッセル神戸のスクールコーチが、お子さまにサッカーの楽しさを伝え、親子で一緒にゲームなどを行います。また、親子で楽しく学べる「ボールを使わないレクリエーション」や、神戸学院大学生が考案する自由に遊べる「プレイパーク」も開催いたします。



＜開催日時＞


2025年12月13日（土）9:30～12:00　（受付：9:00～9:25／C号館1階北側出入口）


※受付場所は変更になる場合があります。



＜場所＞


神戸学院大学　ポートアイランド第１キャンパスグラウンド（神戸市中央区港島１-１-３）



＜タイムスケジュール＞


・9:30～9:40 開会式


・9:40～10:00 ウォーミングアップ


・10:00～11:20 ヴィッセル神戸スクールコーチ、神戸学院大学サッカー部による親子サッカークリニック


・11:20～12:00プレイパーク


※雨天時決行


※荒天時は中止になる場合がございます。



＜募集対象＞


年中（5歳）～小学2年生のお子さまと保護者の皆さま



＜募集人数＞


親子ペア25組50名　※既に募集は終了しています。



＜参加費用＞


無料



＜参考リンク＞


神戸学院大学(https://www.kobegakuin.ac.jp/vissel_kobe/) ヴィッセル神戸パートナーシップ事業(https://www.kobegakuin.ac.jp/vissel_kobe/)



＜メディア関連の方＞


取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。



＜本件に関する問合せ先＞


神戸学院大学 社会連携グループ


MAIL：renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp


TEL：078-974-1348（平日9：30～11：30 / 13：00～17：00）


URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/


社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)