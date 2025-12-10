親子で楽しむサッカー体験！神戸学院大学とヴィッセル神戸が共同開催
また抜きチャレンジを行う参加者
参加者に注意点を説明するヴィッセルスクールコーチ
神戸学院大学は、パートナーシップ協定を結ぶヴィッセル神戸と、12月13日（土）に「親子サッカークリニック」を開催します。
ヴィッセル神戸のスクールコーチが、お子さまにサッカーの楽しさを伝え、親子で一緒にゲームなどを行います。また、親子で楽しく学べる「ボールを使わないレクリエーション」や、神戸学院大学生が考案する自由に遊べる「プレイパーク」も開催いたします。
＜開催日時＞
2025年12月13日（土）9:30～12:00 （受付：9:00～9:25／C号館1階北側出入口）
※受付場所は変更になる場合があります。
＜場所＞
神戸学院大学 ポートアイランド第１キャンパスグラウンド（神戸市中央区港島１-１-３）
＜タイムスケジュール＞
・9:30～9:40 開会式
・9:40～10:00 ウォーミングアップ
・10:00～11:20 ヴィッセル神戸スクールコーチ、神戸学院大学サッカー部による親子サッカークリニック
・11:20～12:00プレイパーク
※雨天時決行
※荒天時は中止になる場合がございます。
＜募集対象＞
年中（5歳）～小学2年生のお子さまと保護者の皆さま
＜募集人数＞
親子ペア25組50名 ※既に募集は終了しています。
＜参加費用＞
無料
＜参考リンク＞
神戸学院大学(https://www.kobegakuin.ac.jp/vissel_kobe/) ヴィッセル神戸パートナーシップ事業(https://www.kobegakuin.ac.jp/vissel_kobe/)
＜メディア関連の方＞
取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。
＜本件に関する問合せ先＞
神戸学院大学 社会連携グループ
MAIL：renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp
TEL：078-974-1348（平日9：30～11：30 / 13：00～17：00）
URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/
社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)