TOKIUM、AIとバックオフィスをテーマにした大規模オンラインカンファレンス「TOKIUM AI VISION」を開催

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2026年1月20日にAIとバックオフィスをテーマにしたオンラインカンファレンス、「TOKIUM AI VISION～AIとともに企業の未来を創る～」を開催いたします。

■TOKIUM AI VISIONについて

AIは、もはや単なる業務効率化ツールではなく、企業の未来をともに創る「ビジネスパートナー」へと進化しています。

本カンファレンスでは、元OpenAI 市場戦略責任者のZack Kass氏やチームみらい党首・AIエンジニア・起業家・SF作家の安野 貴博氏らの有識者による講演と、先進企業による事例紹介を通じて、AIをパートナーに企業の未来を創るためのヒントと次の一歩を提示します。

■開催概要

イベント名：「TOKIUM AI VISION～AIとともに企業の未来を創る～」

開催日時：2026年1月20日（火）12:30～

開催場所：オンライン（事前申し込み制）

主催：株式会社TOKIUM

参加費：無料

申し込み：https://www.keihi.com/seminars/202601_tokiumaivision/

■プログラム（一部抜粋）

・「元OpenAI市場戦略責任者が語る"新たなルネサンス”の始まり」

～AIは社会とビジネスをどう変えるか

登壇者：Zack Kass / 元OpenAI 市場戦略責任者

・「AI時代における企業の生存戦略」

登壇者：安野 貴博 / チームみらい党首・AIエンジニア・起業家・SF作家

黒崎 賢一 / 株式会社TOKIUM 代表取締役 兼 CPO

モデレーター：田岡 凌 / suswork株式会社 代表取締役

・「AI時代におけるバックオフィスのあるべき姿」

登壇者：豊田 健一 / 株式会社月刊総務 代表取締役社長

モデレーター：西山 希 / 株式会社TOKIUM 執行役員 CFO コーポレート本部長

・「AI改革の出発点」～企業文化を変えるためのマインドセットと実践論

登壇者：磯和 啓雄 / 三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO

モデレーター：松原 亮 / 株式会社TOKIUM 取締役

・「AI時代の勝ち筋のつくりかた」

登壇者：入山 章栄 / 早稲田大学ビジネススクール 教授

金 剛洙 / 株式会社松尾研究所 取締役 副社長

モデレーター：松原 亮 / 株式会社TOKIUM 取締役

■お申し込み

下記のURLからフォームに必要事項を入力し、お申し込みください。

詳細・お申し込みURL：https://www.keihi.com/seminars/202601_tokiumaivision/

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。

本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、突合などの定型的な経理作業から解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/