【姫路市×PoliPoli Gov】2Dメタバース「魔法スクール姫路城」での、子どもの“好き”や“得意”を見つけるアイデア募集開始

株式会社PoliPoli（所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤和真）は、兵庫県姫路市が実施する2Dメタバースを活用した学習プラットフォームに関する意見募集に、『PoliPoli Gov』が導入されることをお知らせします。

意見募集の概要

テーマ：自分の“好き”や“得意”を見つけるために、どんなコンテンツが欲しいですか？

開催期間：2025年11月28日（金）から 2026年1月12日（月）23:59まで

URL：https://polipoli-gov.com/issues/oKiKnDKwxSR9DnkrCi9D

姫路市の『PoliPoli Gov』導入の背景・目的

姫路市では、子どもたちが自分らしく学び、将来の夢やキャリアにつなげられるよう、 2Ｄメタバースを活用した学習プラットフォーム「魔法スクール姫路城」を2025年1月からスタートしました。 このサイトでは、GIGAスクール端末などからアクセスし、動画教材やデジタルドリルなどを使って学ぶことができます。

「何のために勉強するのか」など、 勉強が“自分の将来とつながっている”という実感を持ちにくい子どもたちも少なくない中、姫路市では、子どもたちが自分の“やりたいこと”や“得意なこと”を見つけられるような体験・コンテンツのアイデアを募集します。

「こんなコンテンツがあったら楽しそう」「こういう体験ができたら勉強する目標ができそう」など、自由な発想でご意見ください。いただいたご意見は、今後の「学習プラットフォーム」のコンテンツ作成に活用してまいります。

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov （ポリポリガブ)』 とは

市民と行政が共に社会を創るための「政策共創プラットフォーム」です。誰もがオンラインで気軽に、アイデアを行政に届けることができます。国民や住民の行政に対する意見や要望を聴く活動（＝広聴）をデジタル時代に対応した新たな仕組みへアップデートし、一人ひとりの幸せな暮らしに貢献します。

＜サービスの仕組み＞

PoliPoli Govに行政から政策に関する相談が届きます

住民は意見やアイデアの投稿や、共感するコメントに「いいね」ができます

PoliPoliが意見を分析し、行政が政策づくりの参考にします

今後の展望：住民と行政が政策を共に創る時代へ

PoliPoliは、企業理念である「新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世の中の人々の幸せな暮らしに貢献する。」を実現するため、サービス提供を通じて政策立案プロセスのアップデートを、引き続き提言してまいります。

日本は自らの意見が社会に反映されていないと感じる国民が7割以上と高い水準になっています。この課題を解決するためには、誰でも気軽に行政との仕組みづくりに参加できるツールが必要です。サービス提供を通じて、住民と行政が共に政策を創る「政策共創」ができる社会を目指しています。

『PoliPoli Gov』サービス紹介ページ：https://about.polipoli-gov.com/

会社概要

会社名：株式会社PoliPoli

代表者 ：伊藤 和真

所在地：東京都千代田区設立 ：2018年2月

企業理念 ：新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。

コーポレートサイト：https://www.polipoli.work/

事業内容：

政治に声を届けるウェブサイト『PoliPoli(https://polipoli-web.com/)』

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)』

企業・団体向け「政策経営」のためのサポートサービス『PoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)』

政策情報メディア『政治ドットコム(https://say-g.com/)』

社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund(https://policy.fund/)』

SIBを活用した地域課題解決のためのプロジェクト『自治体共創ファンド(https://sib-fund.com/)』

