【ByURの姉妹ブランドが新登場】日韓共同開発インナービューティーブランド「ByGLOW(バイグロー)」誕生！

Hamee株式会社

Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード 3134）が展開するコスメブランド「ByUR（バイユア）」の姉妹ブランドとして、インナービューティーブランド「ByGLOW(バイグロー)」(以下、バイグロー)を立ち上げ、インナービューティ事業に新規参入します。 美しく生きるために足りない肌の栄養を、内から補うビューティサプリメント3種から展開。2025年11月13日（木）より発売開始いたします。

※お取り扱いの有無については、直接店舗にお問い合わせください。

ByGLOW公式サイト：https://byglow.jp/

【ByGLOW(バイグロー)について】

内から輝く。自信が目覚める。

突き抜けた透明感、生き生きと内から弾む美しさ。

韓国生まれのきれいの秘密をサイエンスの視点で見つめたら、その答えは伝統の発酵技術にありました。

韓国生まれの発酵成分とリポソーム化した先進成分を体のすみずみまでじっくり届ける。

不足しがちな日々の栄養を体の中から補って輝く自信を手にいれる、それがバイグロー。

誰もが気づき始めているすこやかな体ときれいの関係を伝統とサイエンスの融合で明らかにしていきます。

【コンセプト】足りない美の栄養、内から補う

人が生きていくために口から摂る栄養は欠かせないもの。

でも、多忙にしていると食事のバランスが乱れたり、そもそも現代の食事だけでは必要な栄養素が充分に摂りきれないことも。そして、栄養は生命の活動を維持するために必要な場所で順番に使われ、きれいのための栄養は不足しがちです。バイグローは、美しく生きるために足りない肌の栄養を、内から補うビューティサプリメントからスタートします。

【キー成分１.】韓国伝統の発酵成分・発酵米パウダーを共通配合

韓国ではマッコリやシッケなど、米を発酵させた飲料が古くから親しまれています。

私たちは、米を発酵させるとオリゴ糖やアミノ酸、ビタミン、ミネラルなどさまざまな物質が生まれることに着目し、独自の3段階発酵を行った「発酵米パウダー」をバイグローのキー成分として共通配合。

酵素、酵母、乳酸菌でじっくりと3段階発酵させ葉酸や、食物繊維のような働きをする細胞外多糖類（EPS）も含む多彩な栄養素を増やしたスペシャルな発酵由来成分です。原料となる米には、肥沃な土壌と良好な気候に恵まれ、韓国の米どころとして知られる慶州地域のジャポニカ米を100％使用しています。

【キー成分２.】摂取量よりも吸収量。人の体になじみやすい

「時間差リポソーム技術」へのこだわり

バイグローがこだわるのは、食事だけでは補いきれない栄養素を体に取り入れやすい形で配合すること。

そのために採用したのが、時間差リポソーム技術です。生物の細胞膜と近い構造のカプセルに、取り入れたい有用成分を閉じ込めることですっとなじみ、体内への吸収と利用効率を高めることを目指しました。さらに、体内で成分がゆっくり溶け出すことで持続性を高めることも期待しています。一度にたくさんの成分を取り入れても体が吸収、利用できる量は限られています。きちんと、そしてじっくり届けることが本質的なサプリメントの役割であるとバイグローは考えています。

【商品ラインナップ】

■バイグロー リポシープラスグル ブライトショット カプセル

リポソームビタミンC×グルタチオン×L-シスチン（グルタチオン含有酵母エキス）

飲む、透明感。満たされる毎日。

体内で利用されやすい水溶性ビタミンCをリポソームカプセルに内包した「リポソームビタミンC」に、

相性の良いサポート成分としてグルタチオン含有酵母エキス、L-シスチン、発酵米パウダーとトマトエキスパウダーを組み合わせて配合。飲みやすい小さなハードカプセルにぎゅっと詰め込みました。お出かけ前にも仕事の合間にも、毎日の習慣できれいをサポート。

バイグロー リポシープラスグル ブライトショット カプセル

(水で飲むカプセルタイプ)

180粒（30日分）

※1日6粒が摂取量の目安です

\3,888（税込）

■バイグロー リポコラーゲン リフトショット カプセル

リポソームコラーゲン×ヒアルロン酸×エラスチン

飲む、うるおい。弾む上向きの毎日。

体内で吸収されやすい低分子のフィッシュコラーゲンをリポソームカプセルに内包した「リポソームフィッシュコラーゲン」を、ヒアルロン酸、発酵米パウダーと組み合わせて配合。さらにエラスチンも配合し、飲みやすい小さなハードカプセルにぎゅっと詰め込みました。毎日の習慣で、うるおいときれいをサポート。

バイグロー リポコラーゲン リフトショット カプセル

120粒（30日分）

※1日4粒が摂取量の目安です

\3,888（税込）

■バイグロー リポコラーゲン リフトショット タブレット

リポソームコラーゲン×ヒアルロン酸×エラスチン

おいしく食べる、うるおい。

リポソームフィッシュコラーゲンとヒアルロン酸、発酵米パウダーを、水なしで噛んで食べるタブレットに。自然な甘さのリッチカカオ風味で、口寂しい時のおやつ代わりにも。

バイグロー リポコラーゲン リフトショット タブレット

30粒（5日分）

※1日6粒が摂取量の目安です

\756（税込）

【ByGLOW（バイグロー）概要】

■ブランドHP

https://byglow.jp/

【ByGLOW公式メディア】

・公式サイト ：https://byglow.jp/

・Instagram ：https://www.instagram.com/byglow.official/

・X（旧Twitter） ：https://x.com/ByGLOW_Official/

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp ）

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp