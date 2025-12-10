兵庫県産の魚の魅力を栄養学部生が発信！ 神戸学院大学×兵庫漁連「店頭販売会」12月13日開催

神戸学院大学栄養学部生と兵庫漁連が共同開発したレシピ１.「赤ガレイの彩り野菜あんかけ」栄養学部生と兵庫漁連が共同開発したレシピ２.「赤ガレイの陽だまりチーズ唐揚げ」レシピ開発に取り組む栄養学部の学生と指導する教員

神戸学院大学栄養学部の学生たちが、兵庫漁連と共同で開発したオリジナルレシピのメニューを試食販売する、「店頭販売会」を開催します。

本プロジェクトは、食の専門家を目指す栄養学部生が、地域を支える漁業の現状と課題を学び、その解決に貢献する実践的な取り組みです。学生たちは、座学に留まらず、レシピ開発を通じて兵庫県産の魚の多様性や鮮度の良さを肌で感じ、消費者の皆様に「もっと魚を身近に」感じてもらうためのアイデアを磨いてきました。

学生たちが考案・開発した渾身のオリジナルレシピを、実際にその場で味わっていただき、気に入った商品をご購入いただけます。

この機会に、学生たちの熱意と創造性あふれる兵庫県産魚の魅力を、ぜひ「見て、味わって、感じて」ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

＜日時＞

2025年12月13日(土) 9：00～14：00

＜場所＞

漁連の魚屋（兵庫県加古川市別府町緑町2 アリオ加古川 1F）

＜参考URL＞

神戸学院大学 栄養学部紹介ページ(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_nutrition/)

栄養学部オリジナルサイト(https://kobegakuin-nutr.jp/)

＜メディア関連の方＞

取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せ先までご連絡をお願いいたします。

＜本件に関する問合せ先＞

神戸学院大学 社会連携グループ

MAIL：renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp

TEL：078-974-1348（平日9：30～11：30 / 13：00～17：00）