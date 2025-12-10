三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、12月10日に、追加型投信「資本効率化フォーカス・ジャパン」を新規設定しましたのでお知らせします。

■「資本効率化フォーカス・ジャパン」（以下、当ファンド）について

当ファンドは、主として資本関係の変化等により資本効率や企業価値の向上等が期待できる日本の企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指します。

資本効率化フォーカス・ジャパンの詳細はこちら

https://www.smd-am.co.jp/fund/202702/

当社は引き続き、「Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社へ。」という経営理念のもと、お客さまの資産形成に貢献してまいります。

