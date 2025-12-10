【１０９シネマズプレミアム新宿】毎月第3金曜日開催の応援上映プロジェクトが誕生！『KABUKICHO 金曜応援団』第1弾は熱狂必死の『バーフバリ エピック4K』！2025年12月19日（金）に上映

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、2023年4月に開業した「東急歌舞伎町タワー」内に位置する「１０９シネマズプレミアム新宿」で、毎月第3金曜日に応援上映を実施する企画『KABUKICHO 金曜応援団』を開始いたします。第1弾は、『バーフバリ エピック4K』の応援上映を2025年12月19日（金）に実施します。

『KABUKICHO 金曜応援団』

『KABUKICHO 金曜応援団』は、毎月第3金曜日に当館で実施する、上映中に歓声や拍手が可能な“応援上映”を定期的に展開するプロジェクトです。このプロジェクトは、合同会社 丸与工芸（本社：東京都渋谷区）が運営する、“V8J絶叫上映企画チーム” 監修・協力の元、月変わりで応援上映に適した新作を中心に旧作やライブフィルムなどの音楽作品もお届けし、作品の魅力を観客のみなさまとの一体感と共に楽しめる新たな鑑賞スタイルを提案します。

応援上映がお好きな方はもちろん、気になっていたけれど参加するきっかけがなかったという方にも、気負わずに足を運んでいただける企画です。週末を迎える金曜日の夜に、歌舞伎町で声を出して、日常では味わえない開放感を楽しんでみてはいかがでしょうか。

◆上映日時

2025年12月19日（金） 18:50～

◆上映作品

『バーフバリ エピック4K』

◆鑑賞料金

CLASS S：7.600円

CLASS A：5,600円

※各種割引、シネマチケット、招待券等利用不可

※1時間前からメインラウンジ利用可能

※チケット金額にウェルカムコンセッション（ソフトドリンク・ポップコーン）含むサービス料金を含む

※CLASS Sの方はプレミアムラウンジ「OVERTURE」をご利用いただけます。サービスの詳細は下記よりご確認ください。

サービス詳細：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/news/9208.html

◆販売スケジュール

上映の2日前より１０９シネマズプレミアム新宿公式ホームページにて販売開始

※シネマポイント会員は3日前の21:00～

１０９シネマズプレミアム新宿公式ホームページ：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

◆協力

V8J絶叫上映企画チーム

作品情報

◆『バーフバリ エピック4K』

監督：S.S.ラージャマウリ

出演：プラバース、ラーナー・ダッグバーティ、

アヌシュカ・シェッティ、サティヤラージ、

ラムヤ・クリシュナ、タマンナー、ナーサル

(C)ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

遥か遠い昔巨大な滝の下で育った青年シヴドゥは、美しい女戦士アヴァンティカと出会い、恋に落ちた。彼女の一族が暴君バラーラデヴァが統治するマヒシュマティ王国と戦いを続けてることを知り、戦士となって王国へ乗り込んで行くのだが、そこで彼は、王妃でありながら２５年間も幽閉されている実の母・デーヴァセーナの存在と、自身が王国の王子マヘンドラ・バーフバリである事を知る。その背景には、父アマレンドラ・バーフバリが王だった時代に起きた王宮を揺るがす王位継承争いがあった―！数奇な運命に導かれた伝説の戦士バーフバリ。祖父、父、息子、三代に渡る壮絶な愛と復讐の一大叙事詩

「TAG LIVE LABEL」に『バーフバリ エピック4K』のオリジナルラベルが登場！

『バーフバリ エピック4K』の公開を記念したオリジナルラベルの「TAG LIVE LABEL」を

12月12日（金）より販売いたします。ご鑑賞と、『KABUKICHO 金曜応援団』参加の記念にも、

是非お買い求めください。

◆TAG LIVE LABEL：800円（税込）

※ウーロン茶・レモンスカッシュからお選びいただけます

１０９シネマズプレミアム新宿とは

東京都新宿区に2023年4月14日（金）に開業した「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに位置する“１０９シネマズ”の新ブランドです。全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されています。また、上映１時間前からチケットを購入した方のみが入れるラウンジが利用できるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」、ジャパニーズウイスキーやこだわりのフードを揃えた「THE BAR」もお楽しみいただけます。

ここにしかない上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。

リンク一覧

・１０９シネマズプレミアム新宿HP：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

・１０９シネマズプレミアム新宿X：https://x.com/109_PREMIUM_SJ

・１０９シネマズプレミアム新宿Instagram：https://www.instagram.com/109cinemas_premium/