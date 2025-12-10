2026年3月開催 工芸や手仕事の展示販売イベント「Kyoto Crafts Exhibition DIALOGUE」過去最多88ブランドの出展が決定！

KYOTO KOUGEI WEEK 事務局


2018年よりスタートした「Kyoto Crafts Exhibition DIALOGUE」（主催：「KYOTO KOUGEI WEEK」実行委員会）は、ホテル カンラ 京都（所在地：京都市下京区　運営：UDS株式会社）の客室やレストランを展示会場とする、工芸や手仕事の作り手を紹介する展示販売イベントです。9回目となる今回は、2026年3月11日（水）～14日（土）の4日間にわたり開催いたします。このたび、京都を中心に全国各地から多様なものづくりの背景を持った58組88ブランドの出展が決定しました。


｜開催概要

「DIALOGUE」では、社会が地球環境や多様性について学び、行動していくことが必然となっていく現在、多様な背景を持ち、地域や自然と共にあるものづくりを生み出す作り手たちの「言葉」を伝えること(伝わること)を大切にしています。次の100年に繋げていきたいものづくりへ眼差しを向け、対話によって生まれる新たな交流の場を作り手たちと共に作っていきます。

Kyoto Crafts Exhibition DIALOGUE
会期：2026年3月11日（水）～ 3月14日（土）


　　　BUYERS DAY｜11日・12日（ご招待の方のみ入場可）


　　　MARKET DAY｜13日・14日
会場：ホテル カンラ 京都　（京都市下京区烏丸通六条下る北町190） 他
主催：「KYOTO KOUGEI WEEK」実行委員会
共催：ホテル カンラ 京都、京都府
協力：京都市、KYOTO CRAFTS MAGAZINE、京都伝統産業ミュージアム
公式サイト：http://www.dialoguekyoto.com

｜全国各地から88ブランドもの多彩なものづくり事業者の出展が決定


今年度も多数のご応募をいただいた中から、33の初出展ブランドを含む過去最多の全88ブランドの出展が決定しました。
京都をはじめとする全国から多様な背景を持った作り手たちが集い、ホテルの客室やレストラン内にて各ブランドが趣向を凝らした展示や装飾を行い、来場者を迎えます。


会期前半の「BUYERS DAY」は買付や商談などを目的とするビジネス向けの展示会で、後半の「MARKET DAY」は一般の方もご入場可能となり、お買い物もお楽しみいただけます。




■出展者一覧（五十音順）


アトリエ立夏｜絹糸アクセサリー


アワガミファクトリー｜和紙


ANDO京都本店｜絞り製品


イケガミ帽子工房｜帽子


ISHIGAMI RYOICHI｜木工製品


イシカワルクラフト（asada｜漆器・九谷和グラス｜九谷焼・小山箸店｜漆塗箸・ヌシヤ｜漆アクセサリー・＃000 BLACK KOGEI｜水引・masuisai｜漆アクセサリー・YAMAZAKI NOTOJOFU｜能登上布・結々-YUIYU-｜漆器）


INDIGO CLASSIC｜藍染アパレル


WOVE MELT｜播州織


越前和紙青年部会｜越前和紙


F-TRAD｜ライフスタイルプロダクト


縁日｜アパレル


大江シルク｜丹後シルク


OP(Object-Position)｜日用工芸品


OKOTOKOTO｜アパレル


casane tsumugu｜木工製品


錺之-KAZARINO-｜錺金具


鍛冶工房弘光｜鍛造


川端デニム製作所｜手織りデニム


玩具工芸社｜郷土玩具


岸本挽物｜木工挽物


kitt｜カットソー


kiten.kyoto｜染織雑貨


着物アップサイクル 蒼鈴堂｜着物アップサイクル


郷土玩具あかり舎｜はりこ


清原織物｜西陣織


cravatta by renacnatta｜アパレル雑貨


Classic Ko｜蒔絵ジュエリー


洸春窯｜京焼・清水焼


COCOO｜漆プロダクト


KOZOU HAKO STYLE｜指物


五分｜GOBU｜馬革製品


材林｜オブジェ


佐々木響子｜漆芸


佐藤木材容器｜木工製品


三峰園窯｜瀬戸焼


Chene｜アパレル


シオタニミカ｜木工製品


sisam｜アパレル


シャナリシャツ｜アパレル


SHUKA/種菓｜種菓子


尚雅堂｜和紙


スーパー生木ラボ｜木工製品


Sugano ORGANIC｜オーガニックコットン肌着


Studio 皓々 -kou kou-｜コンテンポラリー茶道具


sumiiro｜シルバージュエリー


Sericy｜スキンケア用品


蘇嶐窯｜京焼・清水焼


SOIE CELESTE｜丹後ちりめん


辰巳敏之｜木工製品


たてつなぎ｜丹後ちりめん


tane textile｜手織りアパレル


tamaki niime｜播州織


TERAS｜刺し子プロダクト


陶仙窯｜京焼・清水焼


TOKINOHA｜京焼・清水焼


torinoko｜郷土玩具


NEW TRADITIONAL｜郷土玩具


Nemaki｜アパレル


備前凸版工作所｜活版印刷


Between black & white / fujietextile｜テキスタイルアート


Hiragana｜アクセサリー


平林押絵工房｜押絵


平山日用品店｜家具


PHAPHIC｜ファブリック


/fan/fun｜京扇子


BLANKED｜ガーゼケット


HEP DESK｜履物


Bench Work Tatenui｜京指物


MARUSHIN by SHINTO TOWEL｜タオルギフト


三宅工芸 × 京都精華｜京友禅


村山木工｜京組子


mokuhiroto｜木工製品


moi.toi.｜ジュエリー


yahae｜靴下


山藤織物工場｜丹後ちりめん


山元染工場・ケイコロール｜型友禅


YŌRAI｜和紙


RELIEFWEAR｜アパレル


re loss / 日本スエーデン｜革製品


LinNe｜おりん


LOCAL FABRIC｜ルームウェア













｜ホテルの客室が展示空間となる唯一無二の展示会

DIALOGUEはホテルの客室を展示空間とし、作り手自らものづくりの想いを伝えるため、各々の商品で客室を設えます。
これがDIALOGUEの醍醐味でもあり、毎年多くのバイヤーやものづくりに興味のあるお客様が来場されます。



昨年の開催風景の一部をご紹介します。








｜DIALOGUEを応援してくださるスポンサーを募集中！

手仕事が息づく街・京都にて作り手たちが発表できる機会を一緒に盛り上げていただけませんか？
DIALOGUEでは、開催趣旨や想いにご共感・ご賛同いただける企業や団体、個人の方のスポンサーを広く募集しております。
スポンサーメニューもさまざまご用意しておりますので、ぜひこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1GyG8mwAjuVe8sxHWMYVlXKRAPpSqz-0m)をご確認くださいませ。



｜KYOTO KOUGEI WEEK とは

「KYOTO KOUGEI WEEK」は京都に集まった世界中の人々が、「伝統文化」や「手仕事の技」、「販路・流通」などを議論し、相互交流を深めることを目的とした京都府のプロジェクトです。


今年度は、「KOUGEI」にまつわるトークイベントやホテルの客室を展示空間とする展示販売会「DIALOGUE」などのプログラムを2026年春に開催いたします。


また、上海の「KYOTO HOUSE」を拠点とする京都の職人たちの中国マーケットへ向けた販路開拓支援や、「KOUGEI」のマテリアルを生かしたビジネス展開など、年間を通して作り手のサポートを行っています。


https://kougeiweek.kyoto