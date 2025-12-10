NexthinkとNTTデータ、パートナーシップ締結へ

Nexthink合同会社

デジタル従業員エクスペリエンス（Digital Employee Experience、以下「DEX」）管理ソフトウェアのグローバルリーダーである Nexthink S.A.(https://nexthink.com/ja)（本社：スイス・ローザンヌ/ボストン、CEO：ペドロ・バドス（Pedro Bados）、以下Nexthink）と、株式会社NTTデータ(https://www.nttdata.com/jp/ja/)（本社：東京都江東区、代表取締役：鈴木 正範、以下NTTデータ）は、パートナーシップを締結したことをお知らせします。

パートナーシップ締結と今後の取り組み

Nexthinkは、NTTデータとManaged Service ProviderおよびResellerパートナー契約を締結し、2025年12月より 国内でDEX領域のサービス提供を開始いたします。このパートナーシップにより、国内でデジタル従業員体験（DEX）領域のサービス提供を開始します。両社はすでにグローバルレベルでMSPパートナーシップを結んでおり、今回の締結によりNexthinkの日本市場での事業を本格的に拡大してまいります。

MSPパートナーとして、NTTデータが提供する既存のITサービスにNexthinkソリューションを統合することで、サービスレベルの向上を実現します。これにより、日本企業のお客様に対して、デジタル従業員エクスペリエンス（DEX）の大幅な向上を提供してまいります。

Nexthink Infinityの特長

- リアルタイム可視化・診断・解決プラットフォーム：従業員のデジタルワークプレースにおいて発生した問題を即座に把握し、AIによる問題の原因分析、自動化による対応アクションまでを実行。- AIによるインサイト：AIを活用して従業員の行動やフィードバックを分析し、潜在的な問題や改善点を特定。これにより、IT部門はデータに基づいた意思決定を行い、効果的な対策を講じることができる。- デジタルアダプション：従業員が業務アプリケーションを効果的に活用できるよう支援する、AI駆動のデジタル体験（DEX）プラットフォーム。アプリケーションの利用促進、トレーニング、サポートの課題を解決し、従業員の生産性向上とITサポートコストの削減を実現。

株式会社NTTデータ 執行役員 テクノロジーコンサルティング事業本部長 新谷哲也様

このたび、Nexthink社とのパートナー契約により、Digital Employee Experience（DEX）領域での協業を開始できることを大変嬉しく思います。 お客様の働く環境はこれまで以上に複雑化しており、デジタル体験の質は企業競争力を左右する重要な要素となっています。Nexthink社の先進的なDEX プラットフォームと、NTTデータがこれまで培ってきた業務・IT運用に関する知見を組み合わせることで、お客様のデジタル環境を可視化し、継続的な改善を支える新たな価値をご提供できると確信しています。 今後も両社で緊密に連携し、お客様の生産性向上と快適な働く環境づくりに貢献してまいります。

Nexthink ジャパンプレジデント 萩野武志

NTTデータ様とのパートナーシップ締結を心より歓迎いたします。

NTTデータ様の豊富な業務改革とIT運用の実績、そして生成AIブランド「LITRON」との連携により、Nexthinkの先進的なDEX管理プラットフォームを組み合わせることで、日本企業のお客様に対して、従業員のデジタル体験を可視化・最適化し、生産性と従業員満足度の大幅な向上を実現してまいります。

グローバルで1,500社を超える企業、2,500万人以上の従業員を支援してきた実績を活かし、日本市場においても、デジタルワークプレイスの変革に貢献してまいります。

株式会社NTTデータについて

NTTデータは豊かで調和のとれた社会づくりをめざし、世界70ヵ国以上でITサービスを提供しています。デジタル技術を活用したビジネス変革や社会課題の解決に向けて、お客さまとともに未来を見つめ、コンサルティングからシステムづくり、システムの運用に至るまで、さまざまなサービスを提供します。

会社名：株式会社NTTデータ

所在地：東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル

代表者：代表取締役社長 鈴木 正範

設立：2022年11月1日

URL：https://www.nttdata.com/jp/ja/

Nexthinkについて

Nexthinkは、デジタル従業員エクスペリエンス管理ソフトウェアのリーダーです。同社は、ITリーダーに前例のないインサイトを提供し、従業員が問題に気づく前に、あらゆる場所、あらゆるアプリケーションやネットワークで従業員に影響を与える問題を大規模に把握、診断、修正することを可能にします。ITが事後対応的な問題解決から事前予防的な最適化へと進化することを可能にする初のソリューションとして、Nexthinkは1,500社を超える顧客企業が2,500万人以上の従業員により良いデジタルエクスペリエンスを提供することを支援しています。スイスのローザンヌと米国マサチューセッツ州ボストンに本社を置いています。

会社名：Nexthink合同会社

所在地：東京都港区赤坂二丁目4番６号 赤坂グリーンクロス 6F

代表者：ジャパンプレジデント 萩野 武志

設立：2025年6月

URL：https://nexthink.com/ja

※本文中の社名、商品・サービス名などは、各社の商標または登録商標である場合があります。

