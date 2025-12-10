見附市「ROUVER公式オンラインショップ」ふるさと納税の受付を開始いたしました。店舗型ふるさと納税（R）『ふるさとズ』

株式会社サンカクキカク

2025年12月、株式会社サンカクキカク（本社：福岡県久留米市、代表取締役：宇佐川 桂吾）が展開する 店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』が、新潟県見附市のニットブランドで新たに寄附の受付を開始しました。

ROUVER

新潟県見附市の、1832年の工場で生まれた100パーセント、メイドインジャパンのファクトリーニットブランド。

男女のトップス・ボトムス・帽子・アウトドアグッズのカバーまで、高品質なニットアイテムがそろっています。

自社一貫生産のため、高い品質を誇り仲介業者を挟まないため、新潟県産の高品質なニットアイテムを、適正な価格でユーザーに直接届けています。

【丸正ニットファクトリー ROUVER公式オンラインショップ ふるさとズページ】

https://furusatos.com/mitsuke/shops/358

見附市では、ニットブランドの「trentasettanta（トレンタセッタンタ）」、ジュエリーの「Atelier CraM」でもふるさとズがご利用いただけます。

【trentasettanta ふるさとズページ】

https://furusatos.com/mitsuke/shops/288

【Atelier CraM オンラインショップ ふるさとズページ】

https://furusatos.com/mitsuke/shops/277

【Artisan Works オンラインショップ ふるさとズページ】

https://furusatos.com/mitsuke/shops/276

【Atelier CraM 店頭 ふるさとズページ】

https://furusatos.com/mitsuke/shops/274

新潟県 見附市

新潟県の中心に位置する見附市。刈谷田川の清流と豊かな田園風景が広がり、四季折々の自然の美しさを享受できるまちです。古くから繊維の町として栄え、全国有数のニット産地となっています。

見附ニットの始まりは約92年前の昭和8年です。終戦直後から急速に産地形成が進み、高度経済成長の波に乗って大きく成長しました。

毎年恒例の「ニットまつり」は春と秋の風物詩といわれるほど「ニット」が根付いています。

今では見附ニットは国内外で愛されており、見附市のニットメーカー6社の社員によって創設された「MITSUKE KNIT」というオリジナルブランドも惹きつけられます。

【見附市 ふるさとズページ】

https://furusatos.com/mitsuke

店舗のファンをマチのファンに

- マチ・店舗・寄附者をつなぐ三方よしの仕組み

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、オンラインでもオフラインでも、好きな店舗で寄附をすることができ、お店のファンがマチを応援できるサービスです。

地域に赴き、その良さを肌で感じる、そこで活躍している店舗の皆さんとの交流があることでファンになる。

「寄附者＝店舗のファン＝マチのファン」の広がりを全国各地でつくっていきます。

ビジネスモデル特許取得

現在、全国47自治体、約260のお店や施設でご利用いただいております。店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、2023年にビジネスモデル特許【特許番号：特許7282417号】を取得しています。ふるさとズは、「お得に」ではなく「地域に」ふるさと納税の可能性を広げるサービスです。

※「店舗型ふるさと納税」は株式会社サンカクキカクの登録商標。

「ふるさとズ」はビジネスモデル登録特許（特許第7282417号）。

【URL】https://suncackikaku.com/news/2023-6-26

株式会社サンカクキカク

サンカクキカクは、デザインと企画の力で地域のもつ潜在的な価値を顕在化し、地域に変化を起こすことで面白い日常を作るローカルベンチャー企業です。

私たちは、それぞれの専門性を活かしながらチームでプロジェクトを動かしていきます。ユーザーセンタードデザインの概念を大切にしており、ユーザーが体験する全てを設計・デザインします。

企業や行政、教育機関など多くの地域の登場人物に「伴走」し、一緒にチャレンジをし、一緒に成長しています。

【事業内容】

＊ブランディングデザイン（ホームページ制作、EC制作、各種デザイン制作、動画制作、SNSマーケティング、EC運営サポート、イベント企画、広告運用代行、キャリア教育など）

＊ふるさと納税管理事業（6行政）

＊店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』など新規事業複数

※商標登録

「店舗型ふるさと納税」 商願2021-068721

「モバイルオーダーふるさと納税」 商願2021-068722

「体験型ふるさと納税」 商願2022-52069

「ゴルフ場 de ふるさと納税」 商願2021-164066

※ビジネスモデル特許

「返礼装置、返礼方法、およびプログラム」（出願番号：特願2022-094343）

＊産学連携事業複数

【基本概要】

会社名 ： 株式会社サンカクキカク

代表取締役： 宇佐川 桂吾

所在地 ：〒830-0033福岡県久留米市天神町1－1 米城ビル10階

設立 ： 2017年7月

URL ： https://suncackikaku.com/

【自治体・企業などからのお問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク 梅津

TEL ：050-5444-4054

e-mail：furusatos@suncackikaku.co.jp

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク ふるさとズ広報担当 梅津

e-mail：ask@suncackikaku.co.jp