【Flitto】「Chat Translation」を正式リリース-AI翻訳は次のステージへ！最大37言語対応。進化する「超パーソナライズ翻訳」を実現

AIデータおよびソリューション専門企業の Flitto Inc. （Flitto グループCEO：サイモン・リー、以下「Flitto」）は、グローバルなコミュニケーション環境をサポートするリアルタイムAI通訳・翻訳ソリューション「Chat Translation（チャット・トランスレーション）」を本日、2025年12月10日にリリースしたことをお知らせします。

■ 「Chat Translation」：言語の壁を解消し、没入感ある会話体験を提供

「Chat Translation」は、Flittoが長年にわたり蓄積してきた高品質な言語データとSTT（Speech-to-Text：音声認識）技術を組み合わせた、AIベースの超パーソナライズ型通訳・翻訳ソリューションです。

本ソリューションは、オンライン・オフラインを問わず言語の壁を画期的に取り払い、参加者間で没入感のあるリアルタイムなコミュニケーションを可能にします。

- 対応言語数：最大37言語

■新機能「クイックチャット（Quick Chat）」で会話を即時開始

今回の正式リリースで最大の注目は、新機能「クイックチャット（Quick Chat）」です。本機能は、利用シーンに応じて最適なコミュニケーションを可能にするため、以下の2つのモードで構成されています。

1. シングルモード

ホスト（主催者）のデバイス1台のみで、最大3言語を同時にサポートします。会話中に複数の言語が混在しても、システムが言語を自動で認識し、他の言語へ瞬時に翻訳を提供します。

2. QR会話（参加者各自のデバイス利用型）

ホスト端末に表示されるQRコードを読み込むだけで、参加者各自が自身のデバイスから自身で選択した言語でリアルタイムにコミュニケーションに参加できます。

- 最大10名まで同時参加が可能です。- 事前に設定した「個人データセット」を適用することで、ユーザーに最適化されたカスタマイズ翻訳を実現します。- 挨拶や案内などの定型フレーズを登録しておけば、ワンタップで即座に送信できる利便性も備えています。

■ユーザーに合わせた超進化：独自の「超パーソナライズ」機能

「Chat Translation」の最大の特長は、ユーザーに合わせたカスタムデータセット（個人データセット）の適用機能です。

ユーザーは、業務文書や論文、プロフィールなどの独自の資料をAIにアップロードし、直接学習させることができます。

これにより、

- 話し方や専門用語を翻訳結果に正確に反映。- AIがユーザーの会話スタイルを学習し、**使えば使うほど精度が高まる「超パーソナライズ（Hyper-Personalization）」**な体験を実現。

■ Flittoが目指すグローバルコミュニケーションの未来

Flittoは、「Chat Translation」が単なる翻訳ツールを超え、グローバルコミュニケーションの新たな基準を確立すると期待しています。

このB2Cソリューションは、誰もが同じプラットフォームでリアルタイムに意思疎通できる高いアクセス性を提供します。これにより、日常会話から大規模な国際会議まで、グローバルビジネス環境全般の生産性向上に貢献します。

＜ グループCEO：サイモン・リーのコメント＞

「今回の正式リリースは、AI通訳・翻訳技術が個人の個性や意図までを理解する**『超パーソナライズド・コミュニケーション時代』**へ進む出発点です。フリットのビジョンと技術力を結集した本ソリューションを通じて、グローバルコミュニケーション環境の革新を主導し、AIソリューションの新しい可能性を提示してまいります。」

