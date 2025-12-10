キヤノンマーケティングジャパンが「SEMICON Japan 2025」に出展 世界の半導体製造装置を紹介

キヤノンマーケティングジャパン株式会社キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立 正親、以下「キヤノンMJ」）は、2025年12月17日（水）から19日（金）までの3日間、東京ビッグサイトで開催される半導体関連の国際展示会「SEMICON Japan 2025」に出展します。キヤノンマーケティングジャパンのブースイメージ

キヤノンMJは、先端技術を搭載した世界中の半導体製造装置を取り扱い、販売から設置、トラブル対応まで一貫したサービスを提供しています。SEMICON Japan 2025では、今年新たにラインアップに加えた製品から、国内未展開の最先端半導体装置まで、一挙に紹介します。

■半導体製造プロセス装置から検査装置まで、幅広いラインアップ

今年新たに取り扱い製品として加わった PVA Tepla社製 超音波顕微鏡や、先端半導体向け超高速AFM装置、EUVマスク・ブランクス向け測定装置など、世界最先端の検査・計測装置を紹介します。さらに、300mmウエーハ対応のエッチング装置やアニール装置、200mm以下ウエーハ対応のアッシャー、CVD、ウエット装置など、プロセス装置も幅広くパネル展示しています。

■日本市場で未展開の新技術・装置を紹介

NANOSEEX社製 3D構造用インラインXRR装置や、Wooptix社製 新計測原理によるウェーハ形状測定装置など、国内未展開の革新的技術を搭載した装置群を紹介します。

■パネル展示装置一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/13943/table/1355_1_20b14936693e733c2a3a0629ee2c0201.jpg?v=202512100727 ]■SEMICON Japan2025開催概要

「SEMICON Japan」は、毎年12月に開催される半導体関連の国際展示会です。今年は東京ビッグサイトで開催され、今回で49回目を迎えます。主催者である SEMI は、半導体産業の発展を目指す国際的な業界団体で、本展示会は日本のほか、SEMICON Europa、SEMICON West（米国）、SEMICON China など世界各地で開催されています。

AI、自動運転、5G/6G高速通信など、現代の最先端技術を支える半導体に関する市場・技術動向を知ることができるほか、技術者同士の交流を深める場としても注目されています。会場では展示会のほか、セミナーや特別企画も実施されます。

会期：2025年12月17日（水）～19日（金） 10：00～17：00

会場：東京ビッグサイト

入場料：無料（要事前登録(https://www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register)）

ブース位置：東展示棟１階

- 一般の方のお問い合わせ先：キヤノンマーケティングジャパン株式会社 プロセス機器営業部営業第二課 03-3740-3315（直通）