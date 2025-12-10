SUBU POPUP STOREを中目黒DB&BARにて12/12(金)より開催。

INSTYLE GROUP株式会社

12月12日(金)～21日(日)の期間中、中目黒 DB&BARにてSUBU POPUP STOREを開催します。

今回は、DB&BARで展開中のコラボレーションモデルと、SUBU2025年コンセプトコレクション"HORROR"を中心に、通常よりモデル・色・サイズを拡大して展開します。

また、発売より10年を過ぎてなお色あせないSUBUのマスターピースとなる "PERMANENT" シリーズ、新構造 HEX MAXソールを採用した次世代モデル "VAMP" も併せて展開します。

■ SUBU POPUP STORE at DB&BAR NAKAMEGURO

会期：12月12日(金) ~ 12月21日(日)

時間：14:00 - 21:00 ※日・祝のみ 12:00 - 19:00

場所：DB&BAR 東京都目黒区青葉台1-19-7 MSビルB1

※入場料無料

SUBU

「誰も知らない冬のサンダル」

寒い時期、ふと出掛ける時に素足で履ける、いままでにない秋冬のサンダル。

ダウンのような暖かさで素足をつつみ込み、起毛加工の内側の生地と４層構造のインソールが、足全体に抜群のフィット感を生み出し、優しい履き心地をつくりだします。

公式Instagram : https://www.instagram.com/subu_tokyo_japan

DB&BAR

「リアルピープルのためのリアルクローズ」をコンセプトに、ジャンルレスな商品を提案。

リアル＝本質と捉え、洋服を単なる価値としてではなく、

思想や提案、こだわり、過程などの本質を理解し、それに共感できる場を目指す。

中目黒の落ち着いたリズムの中、地下から発信を続ける。

公式Instagram : https://www.instagram.com/dbandbar/

※DB&BARは、INSTYLE GROUPです