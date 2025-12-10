「HITOHATA×扇寿舞踊団特別公演 舞 －MAI－ The Immersive Nihon Buyo」のチケット販売を開始。日本舞踊とデジタルアートで大阪の夜を幻想的に彩るスペシャルステージ。
株式会社一旗（代表取締役：東山武明）がプロデュースする「HITOHATA×扇寿舞踊団特別公演 舞 －MAI－ The Immersive Nihon Buyo」（2026年2月6日（金）から2月15日（日）まで2会場（ナレッジシアター、ABCホール）にわたって大阪府大阪市で開催）のチケット販売を開始しました。（主催：株式会社一旗）
この催しは、大阪を拠点に海外でも精力的に活動する扇寿舞踊団がお送りする日本舞踊の古典演目とHITOHATAがお送りする舞台上へのプロジェクションマッピングによるデジタルアート映像が融合する特別なプログラムです。
観覧は有料で、事前のチケット購入が必要です。
※定員に達していない場合のみ、当日会場にて通常価格で当日券販売を行います。
日本古来より受け継がれてきた日本舞踊と最先端のデジタル技術によるデジタルアートとのコラボレーション、大阪の夜を幻想的に彩るスペシャルステージを、ぜひご覧ください。
HITOHATA×扇寿舞踊団特別公演 舞 －MAI－ The Immersive Nihon Buyo
- 開催概要
【名称】HITOHATA×扇寿舞踊団特別公演 舞 －MAI－ The Immersive Nihon Buyo
【日時】
※2週にわたって、2会場(ナレッジシアター、ABCホール)で開催します。１.2026年2月6日(金)～8日(日)２.2026年2月13日(金)～15日(日)開場 18:30 開演 19:00 終演 19:45 撮影・交流 ~20:15
※終演時間は、演出や進行状況により前後することがございます。あらかじめご了承ください。
【会場】
※2会場（ナレッジシアター、ABCホール）にわたって開催します。１.グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル ナレッジシアター
（大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館 4階）
２.ABCホール（大阪府大阪市福島区福島1丁目1-30）
【内容】藤娘、春興鏡獅子、大薩摩など古くから人々に親しまれてきた歌舞伎舞踊や三味線の代表作を題材に、大阪を拠点に海外でも精力的に活動する扇寿流がお送りする日本の伝統の気韻に満ちた美と精神性を、幻想的なデジタルアート演出で多角的に体感できるデジタルアートパフォーマンス公演です。日本舞踊の演目や物語に合わせて映像が変化し、作品の情景をより体感、その世界観に入り込むような新しい舞踊体験を創出します。日本舞踊の美と没入型デジタルアートの舞台をぜひお楽しみください。
【料金・チケット】
3,500円(税込)（全席自由席）
・観覧には事前申込が必要です。
※定員に達していない場合のみ、当日会場にて通常価格で当日券販売を行います。・定員は1公演約300～350名です。
※会場により変動・公演当日に未就学児の方のお申し込みはご遠慮ください。・お申し込み時点で18歳未満の方は、保護者の承諾を得たうえでお申し込みください。
【チケット購入先】
＜WEBチケット販売＞
チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2544993)
アソビュー(https://www.asoview.com/channel/tickets/9dBykmHu5K/)
ローソンチケット(https://l-tike.com/order/?gLcode=54993)
※ぴあWEB購入は購入24時間後より発券が可能となります。※各種手数料がかかる場合がございます。
＜店頭販売＞
セブン‐イレブン店頭マルチコピー機（Pコード：539-105）
ローソン、ミニストップ店内Loppi （Lコード：54993）
※発券手数料がかかります。
【出演】扇寿舞踊団
【主催】 株式会社一旗
イベント公式HPはこちら(https://www.immersivenihonbuyo.com/)
HITOHATA×扇寿舞踊団特別公演 舞 －MAI－ The Immersive Nihon Buyo
HITOHATA×扇寿舞踊団特別公演 舞 －MAI－ The Immersive Nihon Buyo
HITOHATA×扇寿舞踊団特別公演 舞 －MAI－ The Immersive Nihon Buyo
HITOHATA×扇寿舞踊団特別公演 舞 －MAI－ The Immersive Nihon Buyo
- 株式会社一旗 会社概要
一旗は、アートとテクノロジーを融合させたデジタルコンテンツを提供するデジタルクリエイティブカンパニーとして2019年の設立以来、名古屋・東京・大阪・ミラノを拠点にこれまでに国内・海外で80以上のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムなどのイベント・プロジェクトのプロデュース・総合演出を手掛けています。
「国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング」や「動き出す浮世絵展」、「マカオ科学センター プロジェクションマッピング」など、最高峰のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムをはじめ、能や歌舞伎、日本舞踊などの伝統芸能とホログラフィックスクリーン、プロジェクション映像を融合させたイマーシブショー、古民家や料亭など伝統建築を舞台に生け花や和食とインタラクティブ体験を組み合わせたデジタルインスタレーションやイマーシブディナー、屏風絵や錦絵がダイナミックに動く3DCGアニメーション、文化財を仮想空間に再現したVR/AR/メタバースなど、最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化を生かし、文化観光のDX（デジタルトランスフォーメーション）に挑戦し続けています。
【会社名】 株式会社一旗（英文表記 HITOHATA,INC.）
【代表取締役】 東山武明
【設立】 2019年7月1日
【資本金】 5,971万円
【所在地】
(Nagoya Head Office)※本社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-2
(Tokyo Office)
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
(Osaka Office)
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー1F
(Milano Office) (HITOHATA MILANO S.R.L.)
Via Vigevano, 18, 20144 Milano MI, ITALY
【事業内容】
デジタルコンテンツ事業（プロジェクションマッピング、イマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、レーザーマッピング、デジタルインスタレーション、デジタルイルミネーション、イマーシブディナー、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバース）
デジタルコミュニケーション事業（プロモーションムービー、デジタルマーケティング、キャンペーン、ブランディング、パブリックリレーションズ）
【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/
【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/