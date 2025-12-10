CM¹¥´¶ÅÙNo.1¤Ï¡Ø¥«¥Ã¥×¥Ìー¥É¥ë¡ÙÆüÀ¶¿©ÉÊ¤¬V2 ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥¿¥ì¥ó¥ÈÉôÌç¤ÇÎòÂå½é¤Î¸½Ìò¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¼ó°Ì
CMÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¡¦´Øº¬¿´ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯11·îÅÙ～2025Ç¯10·îÅÙ¡Ë¤ÎCM¹¥´¶ÅÙ¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBRAND OF THE YEAR 2025¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢CM¹¥´¶ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î´é¤Ö¤ì¤ÈCMÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¢³°¿©»º¶È¤Ê¤ÉÀ¸³è¼Ô¤Î´ØÍ¿ÅÙ¤¬¹â¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤¬°ú¤Â³¤¹¥É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«2025Ç¯ÅÙ¤ÎCM¥¿¥ì¥ó¥È¹¥´¶ÅÙ¥È¥Ã¥×5¡¢WebCM¹¥´¶ÅÙ¥È¥Ã¥×5¤Î´é¤Ö¤ì¤âÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ ÌÃÊÁÊÌCM¹¥´¶ÅÙ¥È¥Ã¥×10¡ÊÁ´6,596ÌÃÊÁ¡Ë
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡¿ ¥«¥Ã¥×¥Ìー¥É¥ë
CM¹¥´¶ÅÙÁí¹ç1°Ì¤ÏÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ø¥«¥Ã¥×¥Ìー¥É¥ë¡Ù¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙ¼ó°Ì¤Î¡Ø¥Á¥¥ó¥éー¥á¥ó¡Ù¤ËÂ³¤¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤ÎCM¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î¡ÖBRAND OF THE YEAR¡×¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£CANDY TUNE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÉÍÊÕ¤Ç¥¤¥«¤Î·Á¤ò¤·¤¿É÷Á¥³ä¤ê¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤¬¸½¤ìÂçÎÌ¤ÎÉ÷Á¥¤ò¼¡¡¹¤Ë¤¿¤¿¤³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯CM¤ä¡¢¡ØFRUITS ZOMBIE¡Ù ¤ÎPV¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£ー¤ÇÌîºÚ¤È¡ÈÆæÆù¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÍÙ¤ëCM¤Ê¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Uber Eats Japan ¡ØUber Eats¡Ù¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤È¤Ê¤ëCM¹¥´¶ÅÙ¤ò¹¹¿·¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖUber Eats¤Ç¡¢¤¤ー¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥Ôー¤Î¤â¤È¡¢ÃæÈøÌÀ·Ä¡¦ÃçÎ¤°Í¼ÓÉ×ºÊ¤¬³°¿©¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë¤â¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÁø¶ø¤¹¤ëCM¥·¥êー¥º¤¬¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤È¤Î³°¿©Ãæ¤ËÃæÈø¤¬¥ê¥¹¤ËÄÉ¤¤²ó¤µ¤ì¤ëCM¤ä¡¢´¨¤¤Æü¤ËÃæÈø¤é¤¬ÂçÎÌ¤Î°áÉþ¤òÃå¹þ¤ó¤Ç¥éー¥á¥ó²°¤Ë¸þ¤«¤¦CM¤¬¹¥É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Uber Eats Japan¡¿ Uber Eats
Indeed¡¿Indeed
9°Ì¤ÎIndeed¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç5¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎCM½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¢LE SSERAFIM¤ò2024Ç¯11·î¤«¤éCM¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£CM¤Ï¡Ö¢ö»Å»ö¤µ¤¬¤·¤ÏIndeed¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎCM¥½¥ó¥°¤òÈà½÷¤¿¤Á¤¬²Î¤¦ÍÍ»Ò¤ò±Ç¤¹ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£LE SSERAFIM¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬°å¼Ô¤ä·Ù»¡´±¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñÏÃ¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡¢²Æì¤äËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤´ÅöÃÏ¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾ÜºÙ¤ÏÀìÌç»ï¡ØCM INDEX¡Ù 2025Ç¯12·î¹æ ¡Ê12·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯ÅÙ CM¥¿¥ì¥ó¥È¹¥´¶ÅÙ¥È¥Ã¥×5
16¼Ò¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¸½Ìò¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤ÆCM¥¿¥ì¥ó¥È¹¥´¶ÅÙ¤ÇÎòÂå½é¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ£±à¡Ø¤ª～¤¤¤ªÃã¡Ù¤ÏÂçÃ«¤¬¥µ¥Ã¥«ー¥Üー¥ë¤Ç¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ëCM¡¢¥»¥³¥à¤ÏÆ±¼Ò¤ÎCM¤Ë1990Ç¯¤«¤é½Ð±é¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤Î¸½Ìò»þÂå¤òCG¤ÇºÆ¸½¤·¡¢ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐ·è¤òÉÁ¤¯CM¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£CM¤Ç¤·¤«¼Â¸½¤·ÆÀ¤Ê¤¤¥¹¥Èー¥êー¤ä°Õ³°À¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£±à¡¿¤ª～¤¤¤ªÃã
ÌÜ¹õÏ¡¤Ï¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¡ØÀ²¤ìÉ÷¡Ù¤ä¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ø¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È½Ð±é¤·¤¿Ç¤Å·Æ²¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È¥ïー¥ë¥É¡Ù¡¢¥«¥ë¥Óー¡Ø¥ßー¥Î¡Ù¡¢ÉÔÆó²È¤Ê¤É¤ÎCM¤â¹¥É¾¤Ç¡¢½÷À¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤ÏIndeed¤äP&G¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿º£ÅÄÈþºù¤¬Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½÷ÀÉôÌç¤Ç¤Ï½é¤Î¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ WebCM¹¥´¶ÅÙ¥È¥Ã¥×5
WebCM¹¥´¶ÅÙ¤È¤Ï¡¢CM¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ´ºº»þÅÀ¤ÇÅìµþ¥ー5¶É¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤WebCM¢¨¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡¡¡¡¢¨WebCM¡¦¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊInstagram ¡¿Facebook¡¿X¡¿TikTok¤Ê¤É¡Ë¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥êÆâ¡Ê¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑÃæ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡¡
ËÜÇ¯ÅÙ¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖWebCM¹¥´¶ÅÙ¡×ÉôÌç¤Ï¡¢ CM¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ´ºº¼Â»ÜÆü»þÅÀ¤Ç¤ÏÅìµþ¥ー 5
¶É¤Ç¥Æ¥ì¥ÓCM¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤WebCM¤¬µÆþ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÉ¼¿ô¤ò½¸·×¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Î¾¦ÉÊÊÌWebCM¹¥´¶ÅÙ1°Ì¤Ï¡Ø¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃíÌÜ¤ÎºîÉÊ¤Ï¿·ÌÚÍ¥»Ò½Ð±é¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´ÎýÆý¤ß¤ë¤¯¡×ÊÓ¤Ç¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤Î²Æ¤Î¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡£¡×¤ò¥³¥Ôー¤Ë¡¢Íá°á»Ñ¤Î¿·ÌÚ¤¬±ïÂ¦¤Ç¡ÖJAPAN MIND¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂè1ÃÆ CREAMY GELATO ¡Ø¤¤¤Á¤´ÎýÆý¤ß¤ë¤¯¡Ù¤òÌ£¤ï¤¦¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¾ð½ïÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢À¸³èÆ°Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÀ¸³èÊÑ²½¤ä¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£CM¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÄ¬Î®¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥ó¥ÉÊÑ²½¤òÃßÀÑ¤·¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¿ä°Ü¤ä¥¯¥ê¥¨¥Æ¥£¥Ö¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤òÆ°¤«¤·¤¿CMÅ¸³«¡×¤Î´é¤Ö¤ì¤È¾ÜºÙ¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
