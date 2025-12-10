エピキュリアン パレット1周年記念　日頃のご愛顧に感謝を込めて「1st Anniversaryセール」開催　12月11日(木)20時スタート

株式会社イズミセ

極上ワインを特別価格でご提供 「1st Anniversaryセール」開催

開催期間：2025年12月11日(木)20:00 ～ 12月28日(日)23:59

特別限定価格にて人気の高級ワインや希少アイテムなどを数量限定でご用意しております。

JAL国際線のファーストクラスにも採用されたロイヤルの称号を持つ最上級キュヴェ「ジョセフ ペリエ キュヴェ ジョセフィーヌ 2012」、長期熟成が誘う高貴な香りと極上の余韻、洗練されたブラン ド ブラン「テタンジェ コント ド シャンパーニュ ブラン ド ブラン 2012」、見事なまでに調和したメゾンの哲学が息づく最高峰キュヴェ「ジャカール キュヴェ アルファ 2010」、ムルソーの巨匠コントラフォン、村名格を超えたモノポール「ムルソー クロ ド ラ バール 2020 コント ラフォン」、40年以上の熟成を経た格付第3級シャトーの希少な古酒「シャトー ラ ラギューヌ 1981」など今回も有名アイテムや知る人ぞ知る隠れた銘品まで珠玉のセレクションを取り揃えております。

厳選商品（表記はすべて税込）

ジョセフ ペリエ

キュヴェ ジョセフィーヌ 2012

750ml

【16％OFF】通常価格 26,400円(税込)→

セール価格 22,000円(税込)

国際線のファーストクラスにも採用 ロイヤルの称号を持つ最上級キュヴェ

1825年に設立されたジョセフ ペリエは、その揺るぎない品質でイギリス王室御用達「ロイヤル」の称号を得た権威あるメゾンです。最良のグランクリュとプルミエクリュのブドウのみが用いられ、ローマ時代から続く白亜質のセラーで古典的な製法を貫く一本。極めて限られた最良ヴィンテージのみリリースされ、JAL国際線ファーストクラス採用がその格を証明します。

▼商品詳細

https://www.epicurean-palette.com/c/type/Champagnetype/432272

テタンジェ コント ド シャンパーニュ

ブラン ド ブラン 2012

750ml

【45％OFF】通常価格 36,300円(税込)→

セール価格 19,800円(税込)

長期熟成が誘う高貴な香りと極上の余韻 洗練されたブラン ド ブラン

初代当主ピエール テタンジェが料理との相性に重きを置いたシャンパーニュ作りを目指して1934年に創業。アートと美食との融合は、テタンジェの「芸術性」と「文化性」を表した特長のひとつであり、伝統を守りながらも飽くなき挑戦を続けています。最良年の最高品質のぶどうが収穫された時にのみ造られる希少な「テタンジェの至宝」とも言うべき逸品です。

▼商品詳細

https://www.epicurean-palette.com/c/type/Champagnetype/Blancs-de-Blancs/437554

ジャカール

キュヴェ アルファ 2010

750ml

【42％OFF】通常価格 25,080円(税込)→

セール価格 14,300円(税込)

見事なまでに調和したメゾンの哲学が息づく最高峰キュヴェ

世界各国のトップエアラインや高級ホテルに選ばれ、国際的に高く評価されているジャカール。その最上級キュヴェ「キュヴェ アルファ」は、シャンパーニュ地方を代表する品種シャルドネとピノ ノワールの「完璧な調和」を追求し、長い熟成を経てリリースされた逸品です。

▼商品詳細

https://www.epicurean-palette.com/c/type/Champagnetype/430409

ムルソー

クロ ド ラ バール 2020

コント ラフォン 750ml

【36％OFF】通常価格 60,500円(税込)→

セール価格 38,500円(税込)

ムルソーの巨匠コント ラフォン 村名格を超えたモノポール

「ムルソーの巨匠」ドメーヌ デ コント ラフォンが誇る、至高の傑作です。現当主ドミニク氏がビオディナミ農法を貫き、入魂のワインとして仕上げます。ドメーヌが単独所有する畑「クロ ド ラ バール」の古樹が、優良年2020年の果実味を凝縮。ムルソー特有の肉厚さに、品格ある緊張感が加わった、村名格を超越するエレガンスを秘めた特別なワインです。

▼商品詳細

https://www.epicurean-palette.com/c/type/Whitewine/434259

シャトー ラ ラギューヌ

1981 750ml

【40％OFF】22,000円(税込)→

セール価格 13,200円(税込)

40年以上の熟成を経た格付第3級シャトーの希少な古酒

1855年にグランクリュの厳しい審査を通過し、3番目のグランクリュ クラッセとなったシャトー ラ ラギューヌ。メドック最南端の砂利質土壌という恵まれたテロワールを持ち、オーガニック農法やグラヴィティ フローといった先進技術の導入により、品質を常に高めています。1981年ヴィンテージは、約40年の長期熟成を経た貴重なオールドヴィンテージ。ボルドー愛好家が探し求める価値ある特別な一本です。

▼商品詳細

https://www.epicurean-palette.com/c/type/Redwine/437460

エピキュリアン パレットには選りすぐりのワインや会員限定で特別セールも開催しております。

■期間延長 新規会員登録1,500ポイントキャンペーン

好評につき、新規会員様特典の期間を2026年1月30日(金)11時まで延長いたします。

さらに、LINE ID連携をすれば1,000円OFFクーポンは従来通りプレゼント。キャンペーン期間中に新規会員登録とLINE ID連携を完了されたお客様には、合計で最大2,500円分の特典が付与されます。

さらに、LINE ID連携をすれば1,000円OFFクーポンは従来通りプレゼント。キャンペーン期間中に新規会員登録とLINE ID連携を完了されたお客様には、合計で最大2,500円分の特典が付与されます。

エピキュリアン パレット

https://www.epicurean-palette.com/

