フェリシモ創立60周年特別キャンペーン！60名さまに「10,000円お買い物クーポン」プレゼントキャンペーン開催中

フェリシモは、期間中フェリシモ定期便で1点でもお買い物いただいた方の中から抽選で60名さまに10,000円クーポンをプレゼントするキャンペーンをスタートいたしました。

プレゼントキャンペーンサイトはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr251210/1/

◆キャンペーン 概要

・お申し込み方法

期間中、キャンペーンサイト上の「エントリー」ボタンを押してフェリシモ定期便で1点以上のお買い物をしていただいた方が抽選対象となります。



・お申し込み受付期間

2025年12月4日～2026年1月6日まで

※フェリシモで現在お買い物中の方は2026年1月分のお申し込み

◆当選発表はお届け箱を開けた瞬間にわかる特別なしかけを用意。

当選者には特別デザインの「大当たり」ボックスで届きます。箱を開けるときのワクワクドキドキを楽しめます。

◆現在、60周年記念特別カラーの復刻お届け箱で商品をお届け中

60周年記念の「復刻デザインのお届け箱企画」として、お客さまに歴代のお届け箱の中から復刻してほしいお届け箱のデザインのアンケートを行いました。 1番投票の多かった、2000年代にお届けしていたプリズムボックスデザインを60周年特別カラーで数量・サイズ限定で12月お届けしております。

60周年記念特別カラーのお届け箱

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎 和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

