「100年人生サポート認証」第2期の公募概要を公開

介護関連サービス事業協会

一般社団法人 介護関連サービス事業協会（所在地：東京都港区、代表理事：水野 友喜、以下「CSBA」）は、認証制度（100年人生サポート認証）を産業インフラとして定着させるため、四半期ごとの定期的な審査実施を計画しており、このたび「第2期 認証審査」のスケジュールを公開いたしました。

2025年12月25日（木）より第2期の申請受付を開始するにあたり、12月24日（水）に「第2期 認証制度 ガイダンス・申請対策セミナー」をオンライン開催いたします。

■ 第1期「100年人生サポート認証」審査状況について

第1期募集においては、生活支援・配食サービス等の事業者様より34社（生活支援サービス30社・配食サービス4社）のエントリーをいただきました。認証事業者は2026年1月中に公表します。

■ 「第2期 認証審査」募集要項およびスケジュール

CSBAでは、四半期ごとに認証審査を実施いたします。第2期につきましても、「生活支援サービス」「配食サービス」の2領域にて募集を行います。

1. 募集対象領域- 生活支援サービス（家事代行、見守り、外出同行 等）- 配食サービス2. 審査スケジュール

申請から認証付与まで、約3ヶ月間のプロセスとなります。

- 説明会- - 12月24日（水）16:00-18:00- - - 第2期 ガイダンス・申請対策- 申請受付- - 12月24日（水）～1月12日（月）終日中- 審査期間- - 1月下旬～3月下旬- 認証付与- - 4月中に付与- - - 認証マークおよびロゴマーク活用ガイドラインを付与します。3.審査プロセスと内容- 1次審査- - 1次審査は認証対象となる法人か否かを審査します。- - 所定フォーム(https://forms.gle/JFHAzV5EUdx7LphG7)より、必要事項を記載の上送信ください。- - 審査の合否はメールにてご案内します。- - - フォーム送信日から、3営業日以内にお送りします。- 2次審査- - 2次審査はガイドラインを遵守した運営がされているか書面で審査します。- - 具体的な審査項目は、下記を参照ください。- - - 生活支援サービス：こちら(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gl7qWfrlzQ-j9TsMNl-SpOEBhLpqPhlT4wGvnerl2FA/edit?usp=sharing)- - - 配食サービス：こちら(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X39v_OiUjVmkysKgUNmTvBM0IgDBx2jj0hadHmTdPAE/edit?usp=sharing)- - 審査資料の提出期間は、1月14日（水）～2月13日（金）終日中となります。- - - 提出方法は、一次審査を通過した法人にメールでご案内します。- - - 複数事業所（拠点）の審査が必要な法人は、上記期間中までに該当事業所全てご提出ください。- - 当協会事務局の審査は、書類受理後から5営業日以内に実施します。- - 審査した際に、証跡不備がある場合、1度のみメールで不備項目をお伝えします。お伝え後3営業日以内に追加証跡をご提出ください。- - - 追加で提出いただいた証跡を踏まえて、2次審査の最終判断をします。- - 2次審査の合否は審査完了後、順次お送りします。- - - こちらで不合格となった際は、第三期（4月）の審査以降に持ち越し可能です。審査は四半期に一度受付する予定です。（1月、4月、7月、10月）- 3次審査- - 3次審査は2次審査合格法人について、外部 有識者/機関 による審査を行います。- - 審査員の情報は、2次審査合格者へメールでお伝えします。- - 審査期間は、3月中となります。- - 3次審査で不備が確認された場合、1度のみメールで不備項目をお伝えします。- - - 追加証跡の提出は3月末日までとなります。短期間でのご対応となりますが了承ください。

第2期 認証制度 ガイダンス・申請対策セミナー

申請を検討されている事業者様向けに、制度の概要だけでなく、第1期の審査傾向を踏まえた「審査のポイント」や「申請準備のコツ」を解説いたします。

- 日時： 2025年12月24日（水） 16:00～18:00- 形式： オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費： 無料- お申し込み： 以下のフォームよりご予約ください。- - https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6y-fkjc5RgK36rzdawR2qw- - - ※当日ご参加が難しい方も、審査を希望する場合は必ずご予約ください。アーカイブ（見逃し）動画をお申込みいただいたメールアドレスへお送りいたしますので、後日視聴いただけます。【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 介護関連サービス事業協会 事務局

担当：松村

E-mail：contact@csba.work / HP：https://csba.work/