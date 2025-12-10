【シントトロイデン】株式会社Blue Signal様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社Blue Signal様（本社：福岡県福岡市）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

株式会社Blue Signal様は2024－2025シーズンからの継続となり、2シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社Blue Signal様 コメント】

「ベルギー1部リーグの名門クラブであるSTVV様のスポンサーとして、今季もスポンサー契約を継続しご支援させていただく運びとなり大変光栄に存じます。弊社は、オンラインで完結するバックオフィス業務のアウトソーシングを通じて、日本全国の企業様をサポートしてまいりました。挑戦を続けるSTVVの姿勢に深く共感するとともに、国境を越えて多様な才能が活躍するチームの価値観は、私たちの事業ビジョンとも重なります。今回のご縁をきっかけに、STVV様のさらなる飛躍を応援するとともに、共に新たな価値を生み出していければと願っております」

■会社概要

社名：株式会社Blue Signal

代表者：吉田 広太郎

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1福岡朝日ビル１階

事業内容：

・業務改善コンサルティング

・オンライン型 外注業務委託サービス（ネコの手）

・海外進出支援

公式サイト：https://www.bluesignal.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。