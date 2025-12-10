おせち料理のトレンドは「好きなものだけ用意する」。年末年始の食卓は“時短”と“マンネリ打破”がカギ

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）は、年末年始の食卓を彩るおせち料理について、その準備方法やメニュー、作る上での悩みなどのアンケート調査（※）を行いました。アンケート結果および年末年始にぴったりなレシピをご紹介いたします。

（※）＜アンケート調査概要＞調査期間および回答者数：2025年10月31日～11月6日 Nadiaユーザー1078人が回答／調査機関：自社調査／調査対象： Nadiaに登録しているユーザー／調査方法：メールマガジンにてアンケート回答を募集

おせち料理は「好きなものだけ用意する」が最も多い結果に

アンケートで今年の年末年始の主な過ごし方について聞いたところ（複数回答）、上位は「自宅でのんびり過ごす」が83.5%、「帰省する」が15.2%という結果に。お正月はやはり自宅や地元でのんびり過ごしたいと考えている方が多いようです。

続いておせち料理をどのように用意するかについては「好きなものだけ手作り、もしくは市販品で用意する予定（3～5品程度）」が23.1%で最も多く、次いで「手作りと市販品を組み合わせて用意する予定（10品程度かそれ以上）」が21.2%という結果になりました。最近では、伝統にとらわれず、家族が喜ぶメニューを厳選し、負担の少ない方法で準備する傾向がうかがえます。

約7割が「黒豆」「紅白かまぼこ」「煮しめ」を用意。時間・手間、マンネリ化、子どもの食いつきが課題に

「おせち料理は何を用意する予定ですか？」（複数回答）という質問では、トップ3は「黒豆」「紅白かまぼこ」「煮しめ／筑前煮」となりました。いずれも約7割の人が用意すると回答しており、これら3品がおせち料理の定番人気であることがわかりました。

また、おせち料理を作る上での悩みについて聞いたところ、一番多かったのが「作るのに時間や手間がかかる」で、次いで「味付けに飽きる・食べ飽きる」、「子どもや家族が伝統的なおせちを喜ばない」という結果に。手作り派も一定数いる一方で「時間と手間」が最大のネックとなっており、また「味付けのマンネリ化」や「家族が喜ばない」といった、献立や味付けに関する悩みも上位にランクインしました。

さらに、年末年始の料理に関して知りたいことについて聞くと、「年末年始の集まりにごちそうレシピ」と「時短おせち料理」に高い関心が集まりました。そこで本リリースでは、年末年始におすすめ、時短で作れるアイデアおせち料理と、手軽に作れて華やかなごちそうレシピをご紹介いたします。

お悩み解決！時短で作れて子どもも喜ぶ「アイデアおせち」

電子レンジを活用したり、少ない材料で作れたり、子どもが喜ぶおせちレシピをピックアップしました。

電子レンジで手間いらず！

パパっと作れる筑前煮

煮込み不要！ほっこり温まる♩【レンジで筑前煮】byちいさん

https://oceans-nadia.com/user/1105952/recipe/489560

大根の白にサーモンの赤が鮮やか♪

お正月にぴったり！

おせち・オードブルに＊サーモンの大根なます巻きbyまこりんとペン子さん

https://oceans-nadia.com/user/153045/recipe/369969

さつまいもだけで作る栗きんとん風！

子どもも食べやすい♪

【お芋だけで簡単に！】栗きんとん風「芋きんとん」byはなさん

https://oceans-nadia.com/user/475925/recipe/495306

ウィンナーとチーズ入りで楽しい！

甘じょっぱくて美味しい一品です♪

ミキサー不要！卵２個で子供も喜ぶ【ウインナーチーズ伊達巻】byにぎりっ娘。さん

https://oceans-nadia.com/user/882109/recipe/474385

年末年始の集まりに！見た目も華やかで楽しい「ごちそうレシピ」

手軽に作れるのに見た目が豪華なごちそうレシピは、おもてなしにもぴったりです。

簡単華やかなオープンいなり！

手頃な食材で作れるのも◎

安うまなハレの日ごはん♪『鶏そぼろと錦糸卵のオープンいなり』by RINATY（りなてぃ）さん

https://oceans-nadia.com/user/236306/recipe/403974

シンプルな海苔巻きにトッピング！

お子さまと一緒に作っても♪

のせるだけで簡単！華やかカナッペ風寿司byるみさん

https://oceans-nadia.com/user/279721/recipe/428597

断面が美しいチキンロール♪

フライパンで簡単に作れます！

【柔らか☆照り焼きチキンロール】おせちに◎バターでこく旨♪by cotoさん

https://oceans-nadia.com/user/484627/recipe/428530

手間がかかりそうなチャーシューが電子レンジで簡単に！

《レンジで簡単!!》本格★豚バラみそチャーシューbyスギヤマ ヒサエさん

https://oceans-nadia.com/user/259228/recipe/400085

カラフルでかわいい♪

お正月にぴったりの一品！

100万再生された♩【エビのキラキラ揚げ】by yuchiさん

https://oceans-nadia.com/user/546285/recipe/495167

ガーリックとレモンがやみつき♪

おもてなしご飯におすすめ！

サーモンのたたきカルパッチョ風byちおりさん

https://oceans-nadia.com/user/253470/recipe/449323

そのほかにもレシピなどのご紹介が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年12月時点で合計6,100万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp