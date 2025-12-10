【ABC-MART】この冬の主役ギフトはティンバーランド。『タフでおしゃれ』が一足で決まる最強ラインナップ。

株式会社エービーシー・マート

ティンバーランドは、冬ギフトで『想像以上に選べる』ブランドです。定番のイエローブーツだけでなく、街で使いやすいスニーカー、レザーのデッキシューズやアウトドアブーツなど、実は選択肢の幅が圧倒的に広い。タフで、あたたかくて、しかもおしゃれ。この3つを同時に満たすティンバーランドは、冬のギフト選びで強すぎる存在です。『これなら絶対外さない』と言い切れるラインナップが、今年のクリスマスにも揃っています。

ABCマートからクリスマスプレゼントに最適な新作シューズと人気シューズを価格帯別に紹介します！

■ギフトで失敗しない、相手別・用途別の選び方

クリスマスギフトとして靴を選ぶ際に重要なのは、『相手のライフスタイルに合った機能とデザインを見極めること』です。通勤や通学が中心なら防寒性や耐久性が高いモデル、休日のスタイリングを楽しむ相手には存在感のある厚底シルエットやカラーアクセントが適しています。また、サイズ選びでは『普段履いている靴のサイズを基準に、ブーツは0.5cm～1cmのサイズを選ぶ』など、用途に合わせた基準を知っておくことで、ギフトの満足度が大きく変わります。こうした『選ぶ理由の整理』が、ギフトとしての靴の魅力をさらに引き立てます。

■定番とトレンドのバランスで選ぶ“長く使える一足”

ギフトとして選ばれている靴には、『普遍性のあるデザイン』と『今季らしさを感じるディテール』の両立が見られます。レザーのショートブーツや白スニーカーのように季節を問わず使える定番モデルは、幅広い層から支持されています。一方で、今年はボリュームソールや防水仕様など、実用性を高めるトレンド要素が加わったモデルへの注目も高まっています。『長く使えて、今の自分にもフィットする』という視点がギフト選びにおいて重視されており、定番と流行のバランスを保った一足が今年のギフトシーンを牽引しています。

■価格帯ごとに変わる『贈り方のストーリー』

ギフトの価格帯には、それぞれ『贈る相手への距離感やメッセージ性』が表れます。1万円以下のモデルは、友人や家族に気軽に贈れるライトギフトとして人気が高いです。1～2万円台は、品質やデザイン性にこだわりたい層が多く、特別感のある実用ギフトとして選ばれています。2万円台以上のプレミアムラインは、『一年の感謝を込めて贈る特別な一足』として需要が高まりつつあります。価格帯ごとに異なる贈るストーリーを持たせられる点こそ、靴をギフトに選ぶ魅力です。

■ティンバーランド買うならコレ！冬ギフトでもらったら大歓喜のベストセラー！

Timberland

6インチ プレミアムブーツ WHEAT/N

30,800円（税込）25.0cm～30.0cm

Timberland

ヘリテージ モックトゥ チャッカ MD BRN FL GRAIN

30,800円（税込）25.0cm～29.0cm

Timberland

3-EYE BOAT SHOE BROWN

25,300円（税込）24.5cm～29.0cm

Timberland

フィールドブーツ ウォータープルーフ DARK BROWN

23,100円（税込）25.0cm～29.0cm

Timberland

ネルソン チャッカ DRK GRN FL GRN

24,200円（税込）25.0cm～29.0cm

■新作ならコレ！クリスマスプレゼントにぴったりのレザーシューズ！

Timberland

スリーアイ クラシック ラグソール BLACK

NEW

25,300円（税込）25.0cm～29.0cm

Timberland

ブリットン ロード ミッド RUST FULL GRAIN

NEW

26,400円（税込） 25.0cm～29.0cm

Timberland

6インチ ベーシック ブーツ *DRK BRN NBCK

NEW

24,200円（税込）25.0cm～29.0cm

■街で映えるブーツスニーカー。意外と知らない『ボリューム感と履きやすさ』

Timberland

メイプル グローブ ミッド *BLACK NUBUCK

17,600円（税込）23.0cm～29.0cm

Timberland

ブリッジトン レザー オックス *WHT FL GRAIN

13,200円（税込）25.0cm～29.0cm

Timberland

ブリッジトン レザー チャッカ *WHEAT/N

15,400円（税込）25.0cm～29.0cm

■レディースに大人気なティンバーランド！

Timberland

6インチ プレミアム ブーツ MD BEIGE NBCK

30,800円（税込）22.5cm～25cm

Timberland

ストーン ストリート ミッド LT BEIGE NBCK

24,200円（税込）22.5cm～25cm

Timberland

アリントン レースアップ ブーツ BLACK

23,100円（税込）22.5cm～25cm

■贈り物に迷う方はこちら！ABCマートで使えるギフトカード

3000円、5000円、10000円の3種類。

※ご購入は店頭、現金のみとなっております。

ABCマートではECサイトを含めて、全国のABCマートでご利用いただけるギフトカードをご用意！！

靴をプレゼントしたいけど、どの靴がプレゼントとして喜ばれるかなと悩んでいたり、ご自身で足に合う靴を選んでほしい等と思われる方は、是非このギフトカードを日頃の感謝の気持ちと共に渡してあげてね！

ECサイトでも利用できるので、自宅でゆっくり一緒に選ぶのも◎

■サイズ交換・商品交換について

店舗でプレゼント用としてご購入の際には、ギフトレシートをお渡ししております。レジでのお会計の際にギフトレシートの発行をお気軽にお申し付けください。値段の記載されていないレシートになっておりますので、プレゼントをお渡しされた方でも安心してサイズ交換や商品交換等をすることができます。プレゼントをお渡しする際にレシートも一緒にお渡しください。通常のレシートでも対応可能となっております。

※原則、ご購入いただいた店舗に限ります。

■贈り手の“迷うポイント”を解消するクリスマスセレクト！

ギフトを選ぶときに生まれがちな「相手に合う一足がわからない」という迷い。その悩みを解消するため、ABC-MARTはブランドを横断してラインナップを再編集し、価格帯や実用性・ファッション性といった視点で整理しました。日常への取り入れやすさと今季らしいデザインのバランスにこだわり、男女問わず選びやすい構成となっています。冬の街を歩く時間が増えるこの季節に、日々のスタイルをさりげなく更新してくれるちょうどいい一足のプレゼントを見つけるきっかけになればうれしいです。

■企業概要

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

