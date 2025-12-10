新商品：温活ケア「あっためやネックウォーマー」
株式会社しむら（神奈川県川崎市）は、新商品「あっためやネックウォーマー（一般医療機器）」を2025年12月15日より各量販店様にて発売いたします。
「患部の血流促進・疲労回復・肩こりの緩和」など、一般医療機器として認められた温熱効果に加え、天然のよもぎパウダーとラベンダーパウダーを配合し、心身を包み込むような温活体験を実現しました。
■ “肩から首まで”を広く包み込む大判サイズ
他社製品と比べても広い範囲を温めめ、肩や首筋全体を覆い、温かさのムラを極力減らすことで、じんわりとした深いリラックス感を得られます。
特に、首の付け根にある重要なツボ 「大椎（だいつい）」 は、東洋の養生法では “気血の通り道の要所” とされ、ここを温めることで、首・肩まわりのこわばり、冷えによる不調、ストレスによる筋緊張の緩和が期待されるとされます。
本製品は、大椎にフィットするデザインにより、温熱をしっかり届け、めぐりをサポートします。
■ 一般医療機器で認められた効果効能
患部を温めることで
・血行をよくする
・疲労回復
・肩こりの緩和
・神経痛・筋肉痛の緩和
■ 着脱可能なテープ式
粘着面の劣化を気にせず、
仕事中・移動中・就寝時・飛行機や新幹線
など、シーンに合わせて着け直しが可能。
■ 天然ハーブ成分（よもぎ＆ラベンダー）配合
独自のブレンドで “香りによる安らぎ時間を演出する香り” をプラス。
よもぎ：日本で古くから温活に使われてきたハーブ
ラベンダー：緊張をほぐす落ち着いた香り
温熱＋香りのダブルアプローチで、温活ケアをグレードアップ。
■ 使用シーン
デスクワークで肩が重いとき
寒い日の屋外作業・通勤通学に
スポーツ観戦や野外イベント
夜寝る前のリラックスタイム
冷えやすい方の温活ルーティンに
大椎を中心に温めることで、心も身体もじんわりポカポカ整うような感覚へ導きます。
■ 商品概要
商品名： あっためやネックウォーマー
希望小売価格：4枚入1,180円・1枚300円
JAN：
4枚入 4580299106042
1枚 4580299106004
成分：主原料：鉄・水・炭・タルク・塩化Na・ポリアクリル酸ナトリウム・海塩・ニガヨモギ粉・ラベンダー粉・香料
【シート構成素材】ポリエステル
発売日： 2025年12月15日
分類： 一般医療機器（家庭用温熱パック）
コーポレートサイト：https://www.simura.com/attameya(https://www.simura.com/attameya)
販売サイト：4枚入 https://www.simsimjapan.com/c/bodycare/bodycare01
1枚 https://www.simsimjapan.com/c/bodycare/bodycare02
■ 株式会社しむらについて
健康産業で人々を元気に。
入浴剤・美容・温活領域の製造販売、OEM開発、自社工場による高品質なものづくりを行う企業です。
所在地：神奈川県川崎市宮前区馬絹6-20-1
TEL：044-855-2271
URL：https://www.simura.com