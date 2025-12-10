新商品：温活ケア「あっためやネックウォーマー」

株式会社しむら

株式会社しむら（神奈川県川崎市）は、新商品「あっためやネックウォーマー（一般医療機器）」を2025年12月15日より各量販店様にて発売いたします。

「患部の血流促進・疲労回復・肩こりの緩和」など、一般医療機器として認められた温熱効果に加え、天然のよもぎパウダーとラベンダーパウダーを配合し、心身を包み込むような温活体験を実現しました。

■ “肩から首まで”を広く包み込む大判サイズ

他社製品と比べても広い範囲を温めめ、肩や首筋全体を覆い、温かさのムラを極力減らすことで、じんわりとした深いリラックス感を得られます。

特に、首の付け根にある重要なツボ 「大椎（だいつい）」 は、東洋の養生法では “気血の通り道の要所” とされ、ここを温めることで、首・肩まわりのこわばり、冷えによる不調、ストレスによる筋緊張の緩和が期待されるとされます。

本製品は、大椎にフィットするデザインにより、温熱をしっかり届け、めぐりをサポートします。

■ 一般医療機器で認められた効果効能

患部を温めることで

・血行をよくする

・疲労回復

・肩こりの緩和

・神経痛・筋肉痛の緩和

■ 着脱可能なテープ式

粘着面の劣化を気にせず、

仕事中・移動中・就寝時・飛行機や新幹線

など、シーンに合わせて着け直しが可能。

■ 天然ハーブ成分（よもぎ＆ラベンダー）配合

独自のブレンドで “香りによる安らぎ時間を演出する香り” をプラス。

よもぎ：日本で古くから温活に使われてきたハーブ

ラベンダー：緊張をほぐす落ち着いた香り

温熱＋香りのダブルアプローチで、温活ケアをグレードアップ。

■ 使用シーン

デスクワークで肩が重いとき

寒い日の屋外作業・通勤通学に

スポーツ観戦や野外イベント

夜寝る前のリラックスタイム

冷えやすい方の温活ルーティンに

大椎を中心に温めることで、心も身体もじんわりポカポカ整うような感覚へ導きます。

■ 商品概要

商品名： あっためやネックウォーマー

希望小売価格：4枚入1,180円・1枚300円

JAN：

4枚入 4580299106042

1枚 4580299106004

成分：主原料：鉄・水・炭・タルク・塩化Na・ポリアクリル酸ナトリウム・海塩・ニガヨモギ粉・ラベンダー粉・香料

【シート構成素材】ポリエステル

発売日： 2025年12月15日

分類： 一般医療機器（家庭用温熱パック）

コーポレートサイト：https://www.simura.com/attameya(https://www.simura.com/attameya)

販売サイト：4枚入 https://www.simsimjapan.com/c/bodycare/bodycare01

1枚 https://www.simsimjapan.com/c/bodycare/bodycare02

■ 株式会社しむらについて

健康産業で人々を元気に。

入浴剤・美容・温活領域の製造販売、OEM開発、自社工場による高品質なものづくりを行う企業です。

所在地：神奈川県川崎市宮前区馬絹6-20-1

TEL：044-855-2271

URL：https://www.simura.com