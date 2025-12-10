株式会社コープリビングサービス・NTTビジネスソリューションズ株式会社・株式会社REXEVによる「N.mobiを活用したＥＶカーシェアリング実証」の取り組みについて

NTTビジネスソリューションズ株式会社

株式会社コープリビングサービス(代表取締役社長：國見伸行)、NTTビジネスソリューションズ株式会社（代表取締役社長：木上 秀則）、株式会社REXEV（代表取締役社長：渡部健）は、2025年12月11日（木）より、大阪府内の学生マンションにおけるEVカーシェアリング実証（以下、「本実証」）を開始します。

１．背景と目的

株式会社コープリビングサービスは、学生マンションの提供・運営などを通じて、学生が安心してキャンパスライフをおくることができるように、学生のニーズに特化した管理設備とサービスを提供しています。

このたび、株式会社コープリビングサービスは2024年12月にNTT西日本が運営するオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE（クイントブリッジ）」の事業共創プログラム「Business Match-up！」でのビジネス共創パートナーとして採択され本実証の実施に至りました。※1

本実証では、学生マンション駐車場にてEVカーシェアを提供し、入居者などにEV利用を試していただくことで、自動車を所有しない方や駐車場を確保できない方の利用を見込むとともにZ世代※2の価値観にマッチしたEVの普及促進や移動手段の多様化、シェアリングEVの有効活用に取り組みます。

※1 2024年12月26日報道発表 EVカーシェアで脱炭素社会を共にデザインするパートナー2社の採択決定

https://www.ntt-west.co.jp/news/2412/241226a.html

※2 1990年代半ばから2010年代序盤に生まれた世代

２．本実証の概要

・実証期間：2025年12月11日～2026年3月末（予定）

・実施場所：大阪府堺市内学生マンション

・対象車両：日産リーフ（1台）

・利用時間：24時間365日

・利用方法：カーシェアリングアプリ「N.mobi※3」を通じて予約・利用

※3 「N.mobi」はNTTビジネスソリューションズ株式会社が提供するEV導入運用支援サービスです。利用にあたっては、下記の専用サイトからアプリをダウンロード、および会員登録いただく必要があります。N.mobiウェブサイト：https://www.nttbizsol.jp/nmobi/

３．役割分担

・株式会社コープリビングサービス

本実証主体

・NTTビジネスソリューションズ株式会社

EVカーシェアリングに係るサービス提供準備・充電設備構築・車両調達、

実証の企画・取りまとめ

・株式会社REXEV

EVカーシェアリングシステムの提供

4．今後の展開

本実証は、学生向けマンションEVカーシェアの社会実装に向け需要や利活用シーンなどを分析し事業採算性などをはじめとした導入課題の解決をめざしていきます。

今後は株式会社コープリビングサービスが提供・管理する施設への導入に向け、本実証で得られた知見やノウハウを活用し、学生向けマンションへのEVカーシェア実装を加速させていくことをめざしていきます。

