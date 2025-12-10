“神秘に色づく海、パラオ”の魅力に迫る 第2ターミナルで「行こうよパラオ！フェア」を開催！

日本空港ビルデング株式会社

日本空港ビルデング株式会社は、本年10月29日に日本（成田）―パラオ間の直行便が就航したことを記念し、「神秘に色づく海、パラオ」の魅力や手つかずの自然の素晴らしさを紹介する「行こうよパラオ！フェア」を12月14日（日）、15日（月）の２日間、羽田空港第2ターミナル5階FLIGHT DECK TOKYOにて開催します。

期間中、第2ターミナル内の対象店舗で3,000円（税込）以上お買い上げのレシートを会場にてご提示いただくと、パラオツアーペア旅行券やパラオ土産が当たる「パラオ大抽選会」にご参加いただけます（3,000円につき1回、1名さま最大5回まで・合算可）。また、お子さま向けにオリジナルフォトフレームづくりができるワークショップ（無料）も開催しますので、ぜひお立ち寄りください。

【概要】

期間：2025年12月14日（日）～ 2025年12月15日（月）

開催時間：10:00～17:00

場所：第2ターミナル 5階 FLIGHT DECK TOKYO

内容：ノベルティ配布、抽選会、フォトフレームづくり、観光PR展示

主催：日本空港ビルデング株式会社

協賛：駐日パラオ大使館、Pacific Islands Development Corporation、東映株式会社、

グローバルサービス株式会社、Palau International Airport Corporation

特別協力：パラオ政府観光局

【パラオ大抽選会】

参加条件：第2ターミナル内の物販・飲食・サービス店舗で3,000円（税込）以上お買い上げのレシートを会場にてご提示ください。（3,000円につき1回、1名さま最大5回まで・合算可）

対象店舗：羽田空港第2ターミナル内の物販・飲食・サービス全店舗

※京急・モノレール連絡通路店舗（天丼てんや、よーじや、TO＆FRO、ラフィネ、Air LAWSON、

McDonald‘s、中川政七商店 分店 旅、吉野家）は対象外です

賞品：

【1等】パラオツアーペア旅行券（往復航空券＋ホテル（Palau Pacific Resort））

【2等】パラオ土産詰め合わせ（大）

【3等】パラオ土産詰め合わせ（小）

【4等】リングノート、ステッカー

【特別賞 東映賞】映画『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』オリジナルグッズ（非売品）

【特別賞 ナイスデイツアー賞】ツアー割引券、パラオTシャツ

※景品がなくなり次第終了いたします。あらかじめご了承ください。

【神秘に色づく海、パラオ】

パラオ共和国は、ミクロネシアに位置する500 以上の群島からなる「手つかずの楽園」です。世界自然遺産「ロックアイランド」をはじめ、透明度の高いエメラルドグリーンの海、美しいサンゴ礁や多様な海洋生物が生息し、世界中の人々を魅了しています。また、日本との時差もなく、日本語由来のパラオ語も使われていることから、初めて訪れる方でも親しみやすさを感じられるのも魅力です。温かくフレンドリーな国民性と神秘的な自然が、訪れる人の心を癒してくれます。

【Palau × HANEDA】

パラオ国際空港ターミナルは、パラオ政府と日本企業の共同事業として建設・運営されており、当社も羽田空港の運営ノウハウを活かして空港ターミナル運営に参画しています。また、当社グループである羽田旅客サービス株式会社の子会社、ナイスデイツアー（グローバルサービス株式会社）はパラオ旅行専門店として長年の実績を持ち、現地子会社・提携会社を通じて日本人スタッフによる各種サービスを提供しています。

【関連リンク】

パラオ政府観光局 公式サイト(https://visitpalau.jp/)

パラオ政府観光局 公式インスタグラム(https://www.instagram.com/visitpalaujp/)

パラオ旅行専門店ナイスデイツアー（グローバルサービス株式会社）(https://www.globalservice.co.jp/)

パラオ パシフィック リゾート【公式】 | Palau Pacific Resort(https://www.palauppr.com/)