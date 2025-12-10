サイバーコム、BDO社会保険労務士法人、BDOヒューマンキャピタルマネジメントと協業を開始

サイバーコム株式会社

サイバーコム株式会社（代表取締役社長：新井世東、以下サイバーコム）は、BDO社会保険労務士法人（本社：東京都新宿区西新宿一丁目24番1号 エステック情報ビル 15階、代表社員：仲田 理華）およびBDOヒューマンキャピタルマネジメント株式会社（本社：東京都新宿区西新宿一丁目24番1号 エステック情報ビル 15階、代表取締役社長：高山 重裕）（以下、BDO両社）との協業を開始することをお知らせいたします。

■背景

近年、少子高齢化による労働力人口の減少や働き方改革の推進を背景に、企業における人事・労務管理の重要性は一層高まっています。

多様な働き方への対応やAIの活用など、HRテクノロジーの導入が進む中で、より効率的かつ柔軟な人事・労務管理の実現が求められています。

■協業の目的

本協業では、BDO両社が有する人事・労務分野の専門的知見と、サイバーコムのIT・AI技術を融合させることで、企業が抱える人事・労務課題に対し、より高度で柔軟なソリューションを提供することを目指します。

■期待される効果

・専門家の知見とAI技術の融合による、より効果的な課題解決

・導入から運用までの一貫したサポート体制の確立

・企業の人事・労務管理の効率化および高度化の実現

■今後の展開

今後も両社の強みを活かし、企業の人事・労務課題に対する包括的なソリューションを提供してまいります。

また、AI技術のさらなる活用を通じて、より革新的なサービスの開発にも取り組んでまいります。

■BDO Japanグループについて

BDO Japanグループは、世界第5位のアカウンティングネットワークファームであるBDO International（本部：ベルギー, ブリュッセル）の日本におけるメンバーファームです。

各国のBDO Internationalメンバーファームでは、誇りをもって、専門家による総合的かつ国際的なサービスを提供しています。また、各国のメンバーファームが一体となってスピード感溢れる高品質なサービスを提供し、海外進出を加速化する国際的な企業を支援します。

■BDO両社について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/151917/table/16_1_78be7139317eed904199b0bcfd5ff18f.jpg?v=202512100727 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/151917/table/16_2_36577975ce62e866b6d7a820724c7fbf.jpg?v=202512100727 ]

■会社概要

サイバーコム株式会社は、ミッションクリティカルな通信分野での豊富なソフトウェア開発実績を活かし、AI、RPA、IoT等を活用したソフトウェア開発など、お客様の多様なニーズに応え続けております。また、クラウドサービスを活用したシステム構築、情報システムやネットワークのセキュリティを確保するSIサービスに加え、DXや業務効率化を支援するプロダクト・ソリューションを提供しており、国内7拠点（横浜、仙台、東京、新潟、名古屋、刈谷、福岡）より、お客様のビジネスの成長と変革を支援します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/151917/table/16_3_eb6e547a0c173cf9ee2a5d1ad29fe17a.jpg?v=202512100727 ]