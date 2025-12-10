[クラシカルピラティススタジオ「POL STUDIO」、ピラティス創始者 ジョセフ・ピラティスの系譜を継ぐ国際指導者であるMurat Berkinによる日本初ワークショップ開催決定！]

株式会社COSMOS

株式会社COSMOSが運営するクラシカルピラティススタジオ「POL STUDIO」は、このたび、ピラティス第一世代マスター・Jay Grimesの正統継承者である Murat Berkin（ムラット・ベルキン）氏 を招聘し、 2025年12月27日～29日の3日間、集中ワークショップを開催いたします。

今年9月に実施した初回ワークショップは、募集開始直後から多くのお申し込みをいただき、即日完売。そのご好評を受け、満を持して 第2回となるスペシャルワークショップ の開催が決定いたしました。

今回のテーマは、「クラシカルマットピラティス」「スパインコレクター」「コントロロジー理論」。その３点に特化した基礎から応用までの濃密なプログラムとなっています。ピラティスの基礎となるマットワークに加え、身体が本来持つ機能を最大限に引き出すためのスパインコレクターでのアプローチを、解剖学的視点と実践的ムーブメントを交えながら丁寧に紐解いていきます。

動作の意図や身体のつながりを深く理解することで、より安全で効果的なワークが可能に。 “正しく動く” だけではなく、動きの質そのものが変化していく体感を得られる内容となっています。初めての方はもちろん、指導の幅を広げたい方や学びをさらに深めたいインストラクターにとっても、 スキルを磨く絶好の機会となる充実のプログラムです。

詳細・お申し込みはこちら :https://utage-system.com/p/anJ5dQASxkRtPOL STUDIO × Murat Berkin の共同開催だからこそ実現した “超真面目で、圧倒的に楽しい”3日間

■ 3日間限定ワークショップ参加者に授与される“国際基準の認定証”

本ワークショップの受講者には、

クラシカルピラティスの国際的第一人者である

Murat Berkin（ムラット・ベルキン）と

本格クラシカルピラティススタジオ POL STUDIOによる

《3-Day Intensive Completion Certificate（修了認定証）》が授与されます。

この認定証は、国際基準のもので、日本国内では非常に稀少な公式ドキュメントです。

・クラシカルを深く学びたいインストラクター

・海外基準の学びを履歴として残したい指導者

・ポートフォリオの価値を上げたい専門家

にとって、キャリアと信頼性が一段階上がる特別な証明となります。

今回のワークショップは、

POL STUDIO と Murat Berkin の公式パートナーシップがあるからこそ実現した特別プログラム。

POL STUDIO は日頃からクラシカルピラティスの原典を深く研究し、

国際水準の指導を再現するための教育環境を整えているため、このWSでは以下が可能になります。

・超真面目 × 超専門的な学び

（原点からマシンの構造、動作学まで徹底解説）

・実践型だから楽しい × 没入する空気感

（哲学・フロー・ハンズオンの楽しさが融合）

・世界のクラシカルを“日本で”体験できる稀少性

Muratが日本でWSを行うのは限られた機会ですが、

POL STUDIO の空間・設備・教育体制が整っていることで、

世界基準の実技 × 理論 × 哲学 × 体験型の内容がフルスケールで提供できる希少な3日間となっています。

実施内容：スパインコレクターとは？ 「原点復帰の革命」とも呼ばれるスパインコレクターは、ピラティス創始者 ジョセフ・ピラティス自身が“背骨を整えるため” に開発した専門器具です。シンプルな構造の中に、彼の哲学であるコントロロジー（心と身体を統合的にコントロールする力） が凝縮されており、クラシカルピラティスの本質を最も体感しやすいツールのひとつとされています。

Murat Berkin（ムラット・ベルキン）氏プロフィール



ピラティス第一世代マスター Jay Grimes氏 の直弟子として3年間同行し、世界各国のカンファレンスでクラシカルピラティスを牽引してきた、数少ない正統継承者の一人です。

その前身は、トルコ国立バレエ・オペラ団の元プリンシパルダンサー。

類まれな身体能力と芸術的センスを礎に、クラシカルピラティスの世界へ転身した彼のムーブメントは、機能性と美しさが共存する唯一無二の存在感を放っています。

その深い知識、精密な身体理解、そして圧倒的な表現力は、

世界中のピラティスプロフェッショナルから絶大な信頼を集め、

「生きたレジェンド」として国際的な評価を確立しています。

POL STUDIO代表コメント

株式会社COSMOS／代表取締役 リリーコニー

今年8月に日本初開催された、第一世代マスター正統後継者を招くワークショップからわずか4ヶ月。早くも第2回の開催が決まりました。世界でも稀な限られた機会です。ぜひ、この貴重なチャンスをお見逃しなく！

POL STUDIOは2026年1月に、待望の 2店舗目・心斎橋店 をオープン予定。 本物を求めるトレーニングや身体作りにこだわる方々に向けて、クラシカルピラティスの本質と上質な学びの場を提供し続けます。今回のワークショップは、私たちが大切にしている「正統派クラシカルピラティス」の価値を、より多くの方に直接体験いただける、特別な機会です。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■ 申込・お問い合わせ

申込フォーム・詳細はこちら

https://sub.cosmosgrowglow.com/p/y61Q1uRfAhCt(https://utage-system.com/p/anJ5dQASxkRt)

お問い合わせ：support@cosmosgrowglow.com

■ 会社概要

会社名：株式会社COSMOS 代表者：代表取締役 西川由莉

ピラティススタジオ運営・インストラクター養成・イベント企画運営

運営ブランド：POL Studio（神戸） URL：https://polstudio.jp/posts/AOIKIpej

■ メディア関係者のお問い合わせ先

株式会社COSMOS 広報担当 Email：powerofliving8@gmail.com