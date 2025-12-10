～年末の3大GIレースに参加でデジコが当たる！！～「有馬記念×ホープフルステークス×東京大賞典」コラボキャンペーン12月23日（火）より応募スタート！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、2歳馬の中距離チャンピオン決定戦「12/27 ホープフルステークス（GI）」とJRAの一年を締めくくるグランプリレース「12/28有馬記念（GI）」、TCKで行われるダート競馬の総決算「12/29 東京大賞典（GI）」の年末の3大GIレースをさらにお楽しみいただける「有馬記念×ホープフルステークス×東京大賞典コラボキャンペーン」を実施します。

「Xリポストキャンペーン」では、12月23日（火）から29日（月）の期間中、TCK公式Xアカウント（＠tck_keiba） をフォローしてキャンペーン投稿をリポストしていただいた方から抽選で300名様に1,000円分をプレゼントします。

「馬券購入キャンペーン」では、12月26日（金）～12月31日（水）の期間中「有馬記念（GI）」、「ホープフルステークス（GI）」、「東京大賞典（GI）」のいずれか1レースの馬券をオンラインにて500円以上購入し、キャンペーンサイトに画像をアップロードすると抽選でデジタルギフト5,000円分をプレゼント。

さらに、東京大賞典と有馬記念またはホープフルステークス、「TCKとJRAの2レース分の馬券」を500円以上購入し、応募していただいた方には、同ギフト20,000円分が当たる追加抽選にご参加いただけます。

年末の3大GIレースにご参加いただくとデジコが当たるチャンス！競馬初心者の方をはじめ多くのみなさまにお楽しみいただける内容となっておりますので、「有馬記念×ホープフルステークス×東京大賞典コラボキャンペーン」にぜひご参加ください。

＜有馬記念×ホープフルステークス×東京大賞典コラボキャンペーン 概要＞

■馬券購入キャンペーン

【実施期間】

12月26日（金）～12月31日（水）まで

【応募方法】

オンライン購入した馬券のスクリーンショットをキャンペーンサイトにアップロードしてご応募ください。

応募者の中から抽選で賞品をプレゼント。TCKとJRAの2レース分の応募で追加抽選にも参加できます。

※SPAT4、即PAT、UMACA スマート照会画面のいずれか

※窓口や券売機で購入した馬券画像は対象外となります。あらかじめご了承ください。

【賞品】

「東京大賞典、有馬記念、ホープフルステークスのいずれかを購入した場合」

デジタルギフト デジコポイント5,000円分 140名様

「東京大賞典と有馬記念またはホープフルステークス（TCK+JRAの2レース分）を購入した場合」

デジタルギフト デジコポイント 20,000円分 50名様

※おひとり様1回限りの応募となります。

■Xリポストキャンペーン

【実施期間】

12月23日（火）10:00 ～12月29日（月）23:59まで

【参加条件】

TCKの公式Xアカウント（＠tck_keiba）をフォローし、「JRA×TCKコラボキャンペーン」 を告知するXの投稿をリポスト。

【賞品】

デジタルギフト デジコポイント 1,000円分 合計300名様