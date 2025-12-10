ユーザーの声で選ぶ「価格.comプロダクトアワード2025」を発表！

株式会社カカクコム

株式会社カカクコム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：村上 敦浩）が運営する購買支援サイト「価格.com（読み：カカクドットコム https://kakaku.com/）」は、2025年12月10日（水）、2025年にユーザーから最も支持された製品を選出する「価格.comプロダクトアワード2025（URL：https://kakaku.com/productaward/）」を発表しました。

大賞製品一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1455/table/1015_1_78a9c3d37878157db12f7afbe4175573.jpg?v=202512101057 ]

■受賞製品の総評

（価格.comカンパニー プロダクト本部 メディア編集部 価格.com編集長 鎌田剛）

新製品の発売ペースがコロナ禍前の水準に戻りつつある一方、今年の「価格.comプロダクトアワード」は、進行する物価高とそれに伴う「節約」ムードを如実に反映する結果となりました。

今年のアワードを象徴するのは、「高コスパ」と「定番の強さ」という2つのキーワードです。各部門の大賞には、最新技術を詰め込んだ高額なフラッグシップモデルではなく、生活に即した十分な性能を持つベーシックやミドルクラスの製品が多く選出されました。また、長年にわたり改良を重ね、確実な進化と適正価格を両立させてきた「定番シリーズ」の強さも際立っています。これらは決して派手な新奇性を売りにしたものではありませんが、欠点が少なく、購入後の満足度が非常に高い「完成された製品」といえます。

目新しさは控えめでも、価格に見合う確かな価値を提供する「堅実さ」こそが、予算の限られる現代において最良の選択肢なのでしょう。厳しい時代だからこそ、磨き上げられた定番製品がその輝きを増す。そんな消費者のリアルな視点と、地に足のついた賢い選択が強く感じられる今年のアワードでした。

総評全文URL：https://kakaku.com/productaward/(https://kakaku.com/productaward/)

「価格.comプロダクトアワード」 概要

■ユーザーの声をもとに製品を選出！

今回で20年目を迎える年末恒例のアワードです。

販売数に基づくランキングや、特定少数の専門家などによる選出とは異なり、価格.comユーザーによる製品レビューなどのデータを独自にポイント集計して各賞を選出します。このため、世の中の話題や販売数によらず、価格に対する性能やユーザー満足度の高い製品が選出される傾向にあり、いわゆる「隠れた逸品」が選出されやすいといった特徴があります。

※集計対象期間：2024年10月19日～2025年10月18日

※レビュー数が一定数に満たない製品、発売時期が対象とする期間に該当しない製品は、選考対象外となります。

※レビュー投稿キャンペーンなど、特定の目的で投稿されたレビューの影響を強く受けたと判断される製品は選考対象外となります。



■対象部門・カテゴリ

価格.comの取扱い製品カテゴリにおいて、特に高いアクセス数を誇る「パソコン」「タブレット」「映像」「オーディオ」「生活家電」「空調家電」「カメラ」「ゲーム」など15部門53カテゴリが対象。人気製品や定番製品から、通好みな製品まで幅広く網羅しています。



■各賞

・部門大賞・・・各部門で最も高い支持を得た1製品（計15部門）を選出

・部門賞（金賞・銀賞・銅賞）・・・各部門内の全53カテゴリにおける上位3製品を選出

※条件を満たさない場合、上位1、2製品のみ表彰となる場合があります。



■対象となる製品の発売時期

・部門大賞・ 部門賞（金賞・銀賞・銅賞）：2024年10月19日～2025年10月18日

詳しくは以下のページからご覧いただけます：

https://kakaku.com/productaward/2025/aboutaward.html

【価格.com サイトデータ】（2025年9月現在）

月間利用者数：3,172万人、月間総ページビュー：2億5,382万PV

＜利用者内訳＞PC：1,025万人 スマートフォン：2,147万人

※月間利用者数の計測方法について：

サイトを訪れた人をブラウザベースで数えた利用者数です（特定のブラウザ、OS等によっては一定期間経過後に再訪した利用者を重複計測する場合があります）。モバイル端末のウェブページ高速表示に伴う利用者数の重複や、第三者による自動収集プログラムなどの機械的なアクセスについては可能な限り排除して計測しています。

【株式会社カカクコム 会社概要】

所在地： 東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 デジタルゲートビル

代表取締役： 村上 敦浩

事業内容： サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供

運営サイト一覧：https://corporate.kakaku.com/company/service