【フライングタイガー】2026年、週末バレンタインは”友だち“と！最新トレンド！注目の『ギャレンタイン』特集

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子、略称「フライングタイガー」）は、毎日の生活にワクワクをお届けする北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2025年12月中旬より全店で販売開始となるバレンタイン雑貨143種の新商品の中から、欧米発で、今後日本でも流行りそうな”女の子同士の友情を祝う”新しいバレンタイン文化『ギャレンタイン』にフィットするアイテムをピックアップ。フライングタイガーならではの遊び心あふれるグッズとともに、注目のカルチャーの楽しみ方をご紹介します。

■日本でも定番になる予感!? 『ギャレンタイン』とは

『ギャレンタイン（Galentine’s Day）』は、「女の子/Gal」と「バレンタイン/Valentine」を掛け合わせた造語で、バレンタインデー前日の2月13日（2026年は金曜日！）に、女の子同士の友情を祝う欧米（特にアメリカ）発の新しい文化です。恋人向けのバレンタインとは違い、友だちと一緒にDIYやスイーツをつくったり、ギフトを交換したり、パーティーを楽しむことがメインのイベント！この新しい形のバレンタインは、日本国内では、キャラクターやアイドル、趣味をみんなで楽しむ「推し活の場」としても、注目されています。

Instagramで『Galentinesday』を検索するとなんと180万件以上の投稿が！

■一緒につくって友情を深める！「材料入らずの簡単DIY」

おっきなリボンに色付けをして、キャンドルナイトを楽しんでみる？

DIYキャンドルホルダー 880円

ケーキのようなジャーとリボンマグも！

上）DIYジャー 880円

下）DIYペイントマグ 880円

付属のビーズでつくる私たちのネックレス！

DIYおそろいネックレス 550円

薄い木のプレートに色を塗って枯れないブーケに。

DIYブーケ 550円

■女子会のテンション爆上げ！「SNS映え！テーブルウェア」

持ち手がハートのケーキ風マグ＆ハートとリボンでおめかししたネコちゃんマグでティータイム

マグ 各770円

女子会でワイワイするならこれで！

左）シャンパングラスセット 550円

右）サービングプレート 275円

ラブリーなデザインがたまらない！

プレート 770円

2サイズセット！

ケーキスタンド 2,090円

■写真撮影には欠かせない！お部屋を飾る「ガーリーデコ」

直径46cm！持って撮影したら絶対かわいい！

アルミバルーン 330円

壁をハートでいっぱいにして。

上）ガーランド（ハート） 220円

下）デコレーション（3個） 550円

お部屋をバルーンだらけに！6個入りがうれしい。

バルーン 330円

ハート×リボンは1年中使えます。ユニークなサーディンデザインも。

ペーパーナプキン 各165円

■プレゼント交換も楽しみの1つ！「ハートのラッピング」

カード＆シール＆ペンにステンシルまでセットに！かわいくデコって、プレゼントと一緒に贈りましょう。

DIYメッセージカード 660円

ふわふわのボックスに、立体の手紙型もキュート

左）ギフトボックス（ハート） 440円

右）ギフトボックス （4個）220円

手軽なバッグもあります！

ギフトバッグ（4枚） 330円

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全62店舗を出店しています。＊2025年12月10日現在

※記載価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。