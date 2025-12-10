【千葉県柏市】＼今年も開催！／街に、地球にやさしい未来を考えよう！『かしわ環境フェスタin柏の葉』

柏市役所

UDCK（柏の葉アーバンデザインセンター：Urban Design Center Kashiwa-no-ha）及び柏市環境部は、「みんなが変われば、地球も変わる！」をテーマとする環境タウンイベント『かしわ環境フェスタin柏の葉』を、12月14日(日) 10時から16時まで、柏の葉キャンパス駅周辺エリアで開催します。（一部、事前申込制）

昨年度の同イベントで人気のストリートピアノや、様々な環境団体や企業が企画する体験・展示・見学イベントに加え、今年は新たにクイズラリーを実施いたします。

このクイズラリーにチャレンジした後に、環境に関する宣言をすることで、革製品制作時の端材を活用したオリジナルのアップサイクル革チャームや、様々な地域グッズがもらえるプレゼント企画を実施します。

大人も子どもも、楽しみながら「環境」について学ぶことができる本イベントへの、多くの方々のご来場をお待ちしております。

詳細はこちら（柏の葉ナビ） :https://www.kashiwanoha-navi.jp/events/event/event-3737▲プログラム

▲クイズラリー＆会場マップ

お問い合わせ先

▲クイズラリーにチャレンジして景品をもらおう！

■柏市 環境部 ゼロカーボンシティ推進課

電話：04-7168-0703

■UDCK（柏の葉アーバンデザインセンター）

電話：04-7140-9686