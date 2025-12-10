Uehara Kitchen 運営終了のお知らせ

KITCHEN & COMPANY LTD.

株式会社Kitchen & Company（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔）は、2020年より代々木上原で運営してまいりました飲食店舗「Uehara Kitchen」について、2025年11月30日をもちまして運営を終了し、同店舗空間を株式会社GREENING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長: 川又 祐介）へ引き継ぐこととなりましたので、お知らせいたします。

5年間支えていただいた皆さまへ

Uehara Kitchenは、「Everyday Extraordinary」というコンセプトのもと、“日常にあるものを、解釈と手仕事によって少しだけ特別にする”という想いで運営してきました。

住宅地にあえて店舗を構え、普遍的なメニューに、小さな驚きを添えること を大切にしながら、“日常をほんの少しだけ楽しくする視点” を軸に5年間この場所を育ててまいりました。

地域の皆さまの支えがあったからこそ続けてこられたことに、あらためて心より御礼申し上げます。

次のステージへの引き継ぎ

Uehara Kitchenとしての運営は一旦終了しますが、これまでこの場所が持っていた “ローカルへの向き合い方” や、丁寧に育ててきた空気感はそのままに、GREENINGが新しいコンセプトの店舗を立ち上げる予定です。Uehara Kitchenが育んできた空間デザイン、代々木上原という場所の文脈、「日常に潜む小さな特別」を大切にする姿勢といったこれまでのベースは、新しい解釈とともに次へとつながっていきます。

GREENING× K&C の関係性

GREENINGは、街・生活・カルチャーを丁寧に見つめながら、新しい価値をつくる姿勢を持つチームです。その視点やものづくりの姿勢に強く共感し、この場所を託す相手として最もふさわしいと判断しました。Uehara Kitchen が育ててきた文脈を、GREENINGが新たな視点で受け取り、次の章へとつなげていくことを期待しています。

Kitchen & Companyのこれから

Uehara Kitchenは、K&Cが「日本の価値を編集し、形にする」ための 小さな実験場 でもありました。ここで得た知見と経験は、今後の 自社ブランド開発 や 日本企業の海外展開支援 の取り組みに確実に生かされていきます。

(株)Kitchen & Company代表取締役 中道大輔 コメント

Uehara Kitchenの5年間は、代々木上原という街と、そこで暮らす皆さまに育てていただいた時間でした。「Everyday Extraordinary」という思想のもと、日常にあるものを丁寧に捉え、少しだけ特別な体験へと変えていく。その小さな積み重ねが地域の空気と自然に重なり、この場所が生活の一部として受け入れられていったことは、私たちにとって大きな喜びでした。

Uehara Kitchenは、K&Cが掲げる「日本の価値を編集し、形にし、世界へ届ける」というビジョンを、自分たちの手で試し、実装するための最初の実験場でもありました。ここで得た学びや手応えは、現在取り組んでいる自社ブランド開発や、企業の海外展開支援にも確かに生きています。

今回、この場所をGreeningに託すことを決めたのは、彼らが“街・生活・カルチャー”を軸に価値をつくる姿勢に深い共通点を感じたからです。Uehara Kitchenが育ててきた文脈を、彼らが新しい視点で受け継ぎ、次の章へと広げてくれることを期待しています。

5年間、この場所を支え、見守ってくださった地域の皆さま、そして関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

中道大輔

Founder / Managing Director

GREENINGについて

「CULTURE SCAPING -世界に誇れる日本の文化的な風景を創造する-」 をビジョンに掲げ、地域固有の文化や歴史を深く理解し、未来へとつながる新たな価値を創造する街づくりを推進。ストーリーテリング、体験設計、クリエーティブなデジタルマーケティングを強みに、飲食・ホテル・商業施設を中心に多様なプロジェクトの企画・開発・運営までを一気通貫で手掛けています。

会社概要

株式会社Kitchen & Company

所在地：東京都港区元麻布3-12-3 B1

代表者：代表取締役 中道 大輔

設立：2013年

事業内容：ブランドビジネス戦略支援／海外展開支援／自社ブランド事業

URL：https://kandc.one/

Instagram: https://www.instagram.com/kitchen_and_co/

株式会社GREENING

所在地：東京都渋谷区宇田川町37-14

代表者：代表取締役社長 川又 祐介

設立：2020年

事業内容： 不動産の企画開発、飲食・ホテルの運営

URL：https://greening.co.jp/

報道関係者お問い合わせ先

株式会社Kitchen & Company

広報担当

E-mail: press@kandc.one