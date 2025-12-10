音楽ソフトウェア『初音ミク V6』、2026年の一般発売に先んじて体験版を公開！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、2025年12月10日（水）に、現在開発を進めている歌声合成ソフトウェア『初音ミク V6』のEarly Access版を公開いたしました。39日間限定で『初音ミク V6』の日本語歌唱の全機能を制限なしにご利用いただける体験版です。旧来のVOCALOID版『初音ミク』シリーズのユーザー様を対象に無償で提供いたします。導入手順など詳細は特設ページをご覧ください。

『初音ミク V6』ティザーページ：https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/miku-v6

VOCALOID版『初音ミク』の正規ユーザー様を対象に体験版を無償提供！

『初音ミク V6』はVOCALOID版『初音ミク』の最新作にあたる製品で、日本語・英語・中国語（※）のボイスバンクが搭載されたマルチリンガルなバーチャルシンガー・ソフトウェアとして、2026年上半期中に発売予定です。VOCALOID6にはAI技術を用いた新機能が搭載されており、より自然な歌声の合成をもって、日本語、英語、中国語を織り交ぜた流暢な歌唱が可能になります。

※中国語については『初音ミク V6』正式リリース後の無償アップデートにて対応となる見込みです。

このたび公開いたしましたEarly Access版では、日本語ボイスバンクの機能を制限なしで39日間ご使用いただけます。Early Access版の提供開始にあわせて『初音ミク V6』の新しいデモンストレーション動画も公開いたしました。ぜひ『初音ミク V6』の歌声の変化をご体感ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Yl4ixGmtGzM ]

【『初音ミク V6』Early Access版】

2026年上半期に予定している正規版のリリースに先んじて、『初音ミク V6』の日本語ボイスバンクを39日間限定で先行体験していただけます。

▼提供対象

『VOCALOID2 初音ミク』『初音ミク V3』『初音ミク V4X』『初音ミク V4 ENGLISH』『初音ミク V4 CHINESE』『ピアプロキャラクターズ・スーパーパック』のいずれかをSONICWIREでご購入、もしくはクリプトンサイトでライセンス登録された皆さま

▼提供内容

日本語ボイスバンクのみ（機能制限なし）

※『初音ミク V6』は歌声変換プラグイン「VOCALO CHANGER PLUGIN」非対応です

※『初音ミク V6』Early Access版はバーチャルインストゥルメントプラグイン「VX Beta」非対応です

▼提供方法

提供対象製品が登録されているアカウントでログインした上で、下記よりお申込みください。

https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/miku-v6

クリプトンが企画・開発する歌声合成ソフトウェア製品に関する情報をいち早くキャッチしたい方は、デジタルクリエイター向けダウンロードストア「SONICWIRE（ソニックワイヤ）」の公式アカウントをぜひフォローお願いいたします。

【SONICWIRE公式WEBサイト／SNSアカウント】

公式WEBサイト：https://sonicwire.com/

公式X：https://x.com/cfm_sonicwire

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@cfm_sonicwire

公式Instagram：https://www.instagram.com/cfm_sonicwire

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfm.sonicwire

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 取材・広報担当

https://www.crypton.co.jp/cfm/inquiry-media

＜参考情報＞

▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。

▼「SONICWIRE（ソニックワイヤ）」とは https://sonicwire.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営する、世界最大規模の「音」に関するソフトウェア、プラグイン、素材の総合ダウンロードストア。プロミュージシャン御用達の最高級オーケストラ音源から、世界人気No.1ドラム音源、楽曲制作用サウンド素材集（サンプルパック）、映像作品やスマホアプリに使える効果音、BGMまで、膨大なラインナップの中から好みのソフト音源やサウンド素材を、”いつでも・どこでも・すぐに”購入できる。また、音声分離などの音声編集サービス、必要なサウンド／音楽をライセンス又は制作するサービスなども展開。音に関わるクリエイションのためのツールとソリューションを提供している。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/