門司港レトロにメガサーナイトが！?　『 Google Chrome 』×『Pokemon LEGENDS Z-A』 「＃クロームでみつけてメガシンカ」キャンペーン

門司港共創プロジェクトチーム共同事業体

門司港レトロ（所在地：福岡県北九州市門司区港町、門司港レトロ観光9施設運営：門司港共創プロジェクトチーム共同事業体）は、Google Chrome と、ポケットモンスターをプロデュースする株式会社ポケモン（による体験型キャンペーン「#クロームでみつけてメガシンカ」に参画いたしました。これに伴い、2025年12月1日（月）より12月28日（日）まで、施設内にメガサーナイトが出現しております。

本キャンペーンは全国の観光スポットなどに47種類のメガシンカポケモンが出現します。2021年から、門司港レトロ地区に「サーナイト」が描かれた『ポケふた』（ポケモンがデザインされたマンホール蓋）が設置されていることから、今回のキャンペーンで「メガサーナイト」出現する場所として門司港レトロが選ばれました。ポケモンの出現期間中、 Google Japan の公式Xでは、発見したポケモンのスタンプを集めることができる「メガシンカ調査カード」が配布されています。門司港レトロへご来場の際にはメガシンカ調査カードをゲットし、ポケモン調査もお楽しみください。

■「#クロームでみつけてメガシンカ」キャンペーン

＜キャンペーン概要＞

Google Chrome のレンズ検索を使って参加できる、体験型キャンペーン。ポケモン最新ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』とコラボレーションし、日本全国の観光スポットやビルの壁面、バス停など様々な場所にメガシンカポケモンが出現します。

さらに、Xではあなただけのメガシンカ調査カードとポケモン登録証がゲットできます。全国の街中に出現する全47種類の中には、身体の一部しか見えていないポケモンも。 Google Chrome のレンズ検索で何のポケモンか調べながら、ポケモン調査のぼうけんをお楽しみください。

＜参加方法＞

・Google Japan の公式X（@googlejapan）をフォロー

・プロフィールに固定されているキャンペーン投稿をリポストし、あなただけの「メガシンカ調査カード」をゲット！

・ポケモンを発見したら、 Google Chrome のレンズ検索でポケモンを大きく撮影し、検索結果をスクリーンショット

・投稿にハッシュタグ「#クロームでみつけてメガシンカ」とGoogle Japanの公式アカウントをメンションして、スクリーンショットをXに投稿

・発見したポケモンのスタンプとポケモン登録証をゲットして、自分だけのメガシンカ調査カードを完成させよう！

みつけたポケモンの種類によって、メガシンカ調査カードのデザインが変化していくかも・・・!?

※詳細は Google Japan 公式Xをご確認ください

＜主なメガシンカポケモン 出現場所＞※順不同

11月17日(月)～12月28日(日)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134385/table/8_1_200ad0779738d0ba12f4a7e8ed945837.jpg?v=202512100727 ]

12月1日(月)～12月28日(日)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134385/table/8_2_5c160b828904a73653741dfaf0b36eef.jpg?v=202512100727 ]

＜注意事項＞

・アカウントは公開設定の上、ご参加ください。

・歩きスマホは危険ですので、おやめください。

・私有地、立入禁止区域や危険な場所等への立ち入り、交通違反（路上駐車等）などの近隣の方々への迷惑になるような行為はお控えください。

・データの通信料金や各施設の入場料はご自身の負担となります。

・キャンペーン内容やポケモンの出現場所などは、予告なく変更・中止となる場合がございます。

・本キャンペーンに関する、施設へのお問い合わせはお控えください。

■門司港レトロついて

かつて国際貿易港として栄えた門司港には、当時の面影を偲ばせる古い街並みが残されています。この古い街並みと新しい都市機能をうまくミックスさせた都市型観光地をめざし、「門司港レトロ」と名付けられました。「レトロ（RETRO）」とは、英語の「RETROSPECTIVE（懐古的）」を略した言葉。

粋でモダンな街、門司港。ここに来れば、忙しい毎日に忘れてきた大切なものが見つかるはずです。

所在地：福岡県北九州市門司区港町

URL：https://mojiko-retoro9.jp/