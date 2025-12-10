Offers、AI人材市場の急拡大に合わせ職種区分を刷新。「FDE（フォワードデプロイドエンジニア）」「AIOps」「CAIO」など、新時代のキャリアを定義する4職種を追加

株式会社overflow

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers（オファーズ）」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗、以下 overflow）は、急速に進化するAI技術と市場ニーズに対応するため、募集・登録可能な職種カテゴリーを大幅にアップデートいたしました。

今回の改定では、顧客への技術導入を最前線で担う「FDE（フォワードデプロイドエンジニア）」や、AI運用を統括する「AIOps（AIオペレーションマネージャー)）」、経営戦略を担う「CAIO（最高AI責任者）」などの新規職種を追加。あわせて既存のAI関連職種の定義も見直しています。

これにより、ユーザーの皆様はご自身の専門性やキャリア志向（技術特化、顧客価値へのコミット、経営視点など）に合わせ、よりマッチ度の高いオファーを受け取ることが可能になります。

◼︎ アップデートの背景：モデル開発から「社会実装」のフェーズへ

生成AIやLLMの実用化が進み、企業のニーズは「AIモデルを作ること」から「AIを実際のビジネス現場に組み込み、価値を生むこと」へとシフトしています。

それに伴い、単にコードを書くだけでなく、顧客の課題を理解して技術を適用させるFDE（フォワードデプロイドエンジニア）のような動き方や、AIのリスクと機会を経営視点で判断するCAIOなど、従来の職種定義では捉えきれないポジションが急増しています。

ユーザーの皆様からも「技術力とビジネス解決力の両方を評価してほしい」「LLM活用推進など、特定の運用スキルに見合ったオファーが欲しい」といったお声を多くいただいており、この度、市場の最前線に合わせて職種区分を再定義いたしました。

◼︎ 主な変更・追加職種

今回のアップデートにより、以下の職種を選択・設定できるようになります。

◼︎今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/264_1_2e69f93ee72a94e24dd86167926e10d8.jpg?v=202512100326 ]

今回の職種追加により、企業はより具体的な役割（例：「開発だけでなく顧客導入まで任せたい＝FDE」など）を想定してスカウトを送れるようになります。

ご自身の強みや、「次に挑戦したい働き方」にマッチしたオファーを受け取るために、ぜひプロフィールの「希望職種」や「スキル登録」の更新をお願いいたします。

本アップデートにより、AI人材市場の多様化に対応した職種選択が可能になります。今後も、AI関連職種の追加や既存職種の見直しを継続的に実施し、求職者の皆さまにとってより使いやすく、価値あるサービスの提供を目指してまいります。

転職やキャリアアップを志向する方々が確かな判断材料と機会にアクセスできるよう、AI時代のキャリア形成を支える基盤として、サービスの質と体験をこれからも継続的に磨いていきます。

【直近開催予定のイベントご案内 #Offers_DeepDive】

１. LayerX流 エンジニアとPMのドメイン知識の溝をなくす、AIネイティブな開発プロセス

イベントでわかること

- エンジニアがドメイン知識(業務背景・課題の本質)を深く理解するためのAI活用法- PMがボトルネックにならない、仕様検討プロセスの自動化手法- Cursorを活用した仕様検討の自動化を、小さい改修から始めるアプローチ- エンジニアとPMの役割の壁を越え、チーム全体でドメインとお客様に向き合う開発体制のつくり方- PMとエンジニアが流動的に役割を担い合える組織づくりの実践例

開催概要

- 【開催形式】オンライン開催(Zoomウェビナー)- 【日時】2025年12月10日(水) 19:00～20:00

■ 本イベント参加申し込み・詳細はこちら

https://offers-jp.connpass.com/event/376324/(https://offers-jp.connpass.com/event/376324/?utm_source=prtimes)

２. チケット駆動開発、AIが回す時代へ ～仕様→実装の完全自動化で見えてきたこと～

イベントでわかること

- Jira・GitHub Issues・Notionの使い分けと、AIエージェント連携に適したツール選定の考え方がわかる- AIが理解しやすいチケットの書き方・粒度・含めるべき情報が学べる- MCP（Model Context Protocol）を活用したAIエージェント間の連携手法が理解できる- 「チケット作成→AI判断→自動実装→PR作成」までのフルサイクル自動化の実例がわかる- バリデーションの入れ方など、精度を上げるための工夫が学べる

開催概要

- 【開催形式】オンライン開催(Zoomウェビナー)- 【日時】2025年12月23日(火) 19:00～20:15

■ 本イベント参加申し込み・詳細はこちら

https://offers-jp.connpass.com/event/377994/(https://offers-jp.connpass.com/event/377994/?utm_source=prtimes)

