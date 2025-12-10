【印刷業向け】人手不足・コスト増時代を乗り越える実践事例ウェビナーオンデマンド配信中

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、「人手不足・コスト増時代を乗り越える実践事例ウェビナー」を

2026年4月30日(木)までオンデマンド配信します。お申し込みは4月29日(水)まで受け付けています。

本セミナーでは、印刷業界の人手不足・コスト増などの問題と解決策、印刷業務を革新するソリューション「SUPER DIGITORIAL」をご紹介し、課題解決のヒントを事例とともにお届けします。

■セミナー概要

【第1部】印刷業界を取り巻く課題と製品紹介

「印刷業界の未来を切り拓く！課題解決と最新ソリューション」

近年、印刷業界はデジタル化の加速や顧客ニーズの多様化により、かつてない変革期を迎えています。人材不足、短納期対応、コスト削減など、従来の仕組みでは対応しきれない課題が次々と顕在化しています。



本セッションでは、業界の最新動向と現場のリアルな声深刻化する「人手不足」、「制作コスト増」、「データ活用の難しさ」これらを解決するための具体的なアプローチを整理し、印刷業務を革新するソリューション「SUPER DIGITORIAL」をご紹介します。

属人化を排除し、生産性向上と競争力強化を実現するためのヒントを、事例とともにお届けします。

【第2部】導入事例と効果のご紹介

「現場が変わる！導入事例で見る改善効果と成功のポイント」

第1部でご紹介した課題解決策を、実際に導入した企業の事例を通じてご紹介します。

本セッションでは、「導入背景と課題」、「選定ポイント」、「導入後の効果」、「現場での活用イメージ」を複数の事例をもとにリアルにお伝えします。

「自社でもできる！」と思えるヒントが満載のセッションです。

■関連情報

DTP・自動組版システム「SUPER DIGITORIAL/EW」

https://www.nec-nexs.com/sl/insatsugyo/superdigitorial/

■開催概要

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250025.html

■お問い合わせ

NECネクサソリューションズ

お客様センター

セミナー担当

メールアドレス：nexstation@nexs.nec.co.jp