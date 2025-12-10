【2026年1月16日開催】福岡で働きたい学生エンジニアに直接オファーができる！福岡市のデジタル人材育成プログラム最終成果発表会
IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を展開するデジタルハリウッド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：春名 啓紀、学長：杉山 知之）が運営する、エンジニアと起業の学校『G's』（ジーズ）は、福岡市より委託を受け運営するデジタル人材育成事業「ネクストエンジニア・カタパルト」の最終成果発表会「DEMO DAY」を、2026年1月16日（金）に開催します。
開催にあたり、DEMO DAYを観覧し、学生へエンジニアインターンシップをオファーできる「観覧企業」のエントリー受付を本日より開始します。
ネクストエンジニア・カタパルト公式サイト
https://efc.fukuoka.jp/catapult2025/
【DEMO DAY開催概要】
■日時：2026年1月16日(金) 18:00～20:30
■会場：エンジニアカフェ（福岡市中央区天神1丁目15番30号／福岡市赤煉瓦文化館内）
オンライン併用
※オンライン会場のURLはエントリー後にご案内いたします。
■参加費：無料
■内容：
・福岡市あいさつ
・運営代表あいさつ
・成果発表(8チーム)
・講評/オファータイム
■観覧企業のエントリー方法
下記Googleフォームより必要事項をご記入の上送信してください。後日、運営事務局より招待メールをご案内いたします。（2026年1月14日エントリー締め切り）
https://forms.gle/2Bf4JcFqGpZ5K85Z8
※企業としてご参加していただく場合は、インターンマッチングの機会を得ることができます。現地またはオンライン、いずれかの参加方法をご選択ください。
※エンジニアカフェでの参加枠数を超えるお申し込みがあった場合は、オンライン参加でご案内することがあります。
※個人で参加される場合は「オンライン視聴」のみとさせていただきますので予めご了承ください。
■インターンシップオファー要件
学生が安心してエンジニアとしての第一歩を踏み出せるよう、オファー企業には以下の要件を設けています。
1．福岡市内に開発拠点があること（本社所在地は市外でも可）
2．インターンは有給であること
3．社内のエンジニアやエンジニアインターンに優しい取り組みを行っていること
これらの条件を満たし、福岡市の未来を担うデジタル人材の採用にご関心のある企業様のご観覧をお待ちしております。
■DEMO DAYに関するお問い合わせ：
・G’s FUKUOKA 担当：上原
・メールアドレス fukuoka@gsacademy.jp
■実施背景
福岡市は「エンジニアが集まる、活躍する、成長する街、福岡」を目指し、“エンジニアフレンドリーシティ福岡”の取り組みを推進しています。
本プログラムは、進学を機に若者が集まる一方で、理工系学部の新卒者の約6割が県外企業へ流出しているという福岡市の課題に対応する施策です。
ITやデジタル分野に関心を持つ福岡の学生に対し、実践的なWebエンジニアリング、データサイエンス、次世代テクノロジーの学習機会と、現役エンジニアによるメンタリング付きのチーム開発を提供します。これにより、学生は「即戦力となるエンジニア」へと成長し、地元企業への定着・活躍の流れを創出することを目指しています。
プログラムの集大成として、11月29日・30日の開発キックオフを経て、福岡に開発拠点をおくIT・スタートアップ企業のエンジニアをメンターとして迎え、企業の課題を解決する「課題解決型のデータ活用アプリ」をチームで制作しています。
DEMO DAYまでの約1.5ヶ月間、現場のプロから開発メンタリングを受けながら作り上げられた、実践的なプロダクトと、高い成長意欲を持った学生たちが発表に臨みます。
■G’s（ジーズ）について
（旧G’s ACADEMY）
https://g-s.dev/(https://g-s.dev/)
テクノロジーを乗りこなし、自らの手で創る。
自らの行動で人を動かし、セカイを変える。
そんな、セカイをあきらめないGEEKたちが「学び、つながり、動き出せる場所」を自らの手でつくり続ける、社会人のための教育機関です。
卒業生の約80％が起業またはベンチャー就職を志望し、これまでに116社のスタートアップが誕生、資金調達総額は161億円を突破しています（2025年12月現在）。
また、多くの起業志望者に対応すべく、最大500万円までの投資が可能なインキュベート機関「D ROCKETS」を設立。起業家とエンジニアの化学反応を引き起こし「セカイを変えるようなサービスを日本から生み出すこと」に貢献しています。
なお、運営母体であるデジタルハリウッド大学では、大学発ベンチャーの設立数が全国15位（令和6年度大学発ベンチャー調査（経済産業省）より）となっており、多数の起業家を輩出しています。