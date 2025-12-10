ジョサンシーズと京急電鉄の連携による【つらい時に頼れる“ちょうどよい”選択肢】、ホテルステイ産後ケア「ヨリドコロ。」の実証スタート

株式会社Josan-she's

株式会社Josan-she's（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：渡邊愛子、以下ジョサンシーズ）は、京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区、取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）と連携し、2026年1月27日（火）～1月29日（木）の期間、京急 EXイン 京急蒲田駅前にて、ホテルステイ産後ケア事業「ヨリドコロ。」の実証（以下 本実証）をスタートいたします。

本実証は、「産後つらくなった時に頼れる，“ちょうどよい”ホテルステイ産後ケア」をコンセプトに、京急グループのホテルに助産師などの専門スタッフを置きながら、産後の母子および家族のニーズに合わせてカスタマイズ可能な、託児や授乳・育児サポートを行うものです。産後に疲労や睡眠不足によるストレスを抱える母親や父親が「誰かに頼れたら」と思った時に安心して休息できる環境を提供し、心身回復をサポートしていくことで、産後の新たな選択肢を提案してまいります。

こだわり１ 利用者自身でカスタマイズできる料金プラン

ホテル宿泊や育児相談、授乳支援といった基本的なプランに加え、3つの託児プランや食事等のオプションを自由に選択することで、利用者が自身の予算や必要なサービスに合わせてカスタマイズが可能です。予約や利用のハードルを下げ、より身近で使いやすい産後ケアを提供いたします。

こだわり２ ビジネスホテルに産後ケア専用フロアを展開

産後「つらい」と思ったときに、行きやすく、身近にある場所として、京急蒲田駅から徒歩３分のビジネスホテル「京急 EXイン 京急蒲田駅前」を採用し、サービスを提供いたします。産後ケアサービス専用フロアにて、約26平方メートル のダブルルームにご宿泊いただきます。

こだわり３ プロフェッショナルによる安心の託児＆ケア

産後ケアのエキスパートであるジョサンシーズの助産師、看護師、保育士が常時2名体制（夜間は3名）で赤ちゃんのお預かりや授乳・育児相談等の産後ケアサービスを提供いたします。

こだわり４ 赤ちゃんの滞在でも安心な「自宅のような空間」

お部屋の入り口で靴を脱いでいただく客室をご用意いたしました。これにより、室内では靴を脱いで、自宅の部屋と同じように裸足でリラックスして過ごしていただけます。ハイハイ期の赤ちゃんが床に触れても安心・清潔な環境を提供します。

本実証の背景

出産後の「孤育て」や、「産後うつ」の発症といった社会的な課題には、地域社会や家族からのサポート不足や、慣れない育児へのプレッシャーなどによる精神的な不安定など、さまざまな要因や環境が複雑に絡み合っていると考えられます。近年、そのような課題に対して、民間企業によるホテル宿泊型の産後ケアサービスという選択肢が広がりつつあります。利用者のニーズは高い一方，客室数の縛りから、産後つらいと思ったときにはホテルの空きがない状況や、サービスの価格帯の高さから、気軽な利用や産前の決断が難しいといった課題もあります。

本実証では、予算やニーズに合わせて必要な時にいつでも利用できる、産後の“ヨリドコロ”となるホテルステイ産後ケアの実現を検証することで、このサービスをより身近な存在にし、誰もが育児に前向きに臨める機会の提供を目指します。

サービスについて

宿泊・料金プラン

本実証は、利用者が自身の予算や必要なサービスに合わせて自由に決められる、セレクトスタイルとしております。基本となる「ベース料金」に加え、ご自身で必要なケア内容を「セレクトメニュー」からお選びいただけます。

料金プランイメージ滞在場所

京急グループの株式会社京急イーエックスイン（本社：横浜市西区、取締役社長：染崎 素洋）が運営する「京急 EXイン 京急蒲田駅前」に産後ケアサービス専用フロアを設けてサービスを提供いたします。客室は、約26平方メートル のレジデンスタイプで、洗濯乾燥機やIHクッキングヒーター、電子レンジを完備しています。ダブルベッドのため、パートナーやご家族も一緒に宿泊が可能です（添い寝１名まで。中学生以上は有償）。

住所：〒144-0052 東京都大田区蒲田４-45-３

アクセス：京急蒲田駅「東口」より徒歩約３分

公式ＨＰ：https://www.keikyu-exinn.co.jp/hotel/keikyu-kamata/

客室イメージフロアイメージサービス提供期間

2026年1月27日（火）～1月29日（木）の2泊3日

※1泊2日からのご利用が可能です。

WEBサイト

URL https://care-hotel.regacy-innovation.com/

応募について

募集対象：生後0～12か月までの子どもを持つ母親・父親，子ども

応募方法：下記申込フォームからお申し込みください。

URL https://forms.gle/5F5QC9Dw7hJhDf9j8

※今回のサービス提供期間でのご利用が難しいお客さまを対象に、無料の会員登録を受け付けます。今後、優先的にサービスに関する最新情報をご案内いたします。下記会員登録フォームからご登録ください。

URL https://forms.gle/zMEkzaAhQKjCNK2W7

各社コメント

○京急電鉄 担当者

自身の経験から、産後つらいと思った時に気兼ねなく誰かに頼ることは，産後の母親およびその家族にとって何よりも大切だと痛感しております。ジョサンシーズ様となら、そのような環境を共に創出し、当たり前の文化として広げていくことができると確信し、今回の連携に至りました。今後も、ジョサンシーズ様と共に，産後の新たな選択肢を提案していければと考えております。

○ジョサンシーズ 代表取締役 CEO 渡邊 愛子

このたび京浜急行電鉄株式会社様と協業し、産後ケアを共に提供できることを心より嬉しく思います。出産後の心身の回復期において、安心して休息し、専門家のサポートを受けられる環境は、すべてのご家族にとって欠かせない社会的基盤です。

産後ケアの重要性が広がる中で、この領域に踏み出してくださることは大きな意味があり、“日常に寄り添うケア”として安心して選んでいただける選択肢が増えたことを大変心強く感じています。

今後も共に、妊娠・出産・子育てに寄り添う社会を目指してまいります。

実証について

本プログラムは、京急グループ社員発の新価値創造プログラム「ICHIRYU（一粒）」第2期における実証です。ホテルステイ産後ケアがもっと身近で、当たり前の選択肢になってほしい，という社員の提案から生まれたものです。今後、実証の結果やさらなる検証から、事業化を目指します。

新価値創造プログラム「ICHIRYU（一粒）」について※プロジェクト名の由来：一粒の籾が万倍に実り稲穂となる「一粒万倍」に由来しています。本プログラムで生まれた一粒のアイデアが大きな実となって収穫できるように、社員一人ひとりのアイデアから育て、事業化まで実現できるように...という思いが込められています。

新価値創造プログラム「ICHIRYU（一粒）」は、京急電鉄社員一人ひとりの気づきや想いの種を育み、京急グループの未来の事業として実現する、社員起点での新規事業育成プログラムです。

2024年10月にリニューアルし、「アイデア探検～仮説検証～事業化」までを６段階に分けたステージゲート制を採用、事業化をより強力に推進するプログラムとしてアップデートいたしました。現在、５件の事業案が、STEP2「コンセプト設計」以降の検証活動に挑戦しています。

新価値創造プログラム「ICHIRYU（一粒）」ホームページ URL https://ichiryu.keikyu.co.jp/

※一部、京急グループ社員専用ページがございます。

ジョサンシーズについて

助産師登録数トップクラス | 女性専門職が妊娠から育児までトータルサポート

潜在化しがちな女性専門職に着目し、産婦人科特化の人材サービスや、企業との協業施設と自社運営施設、訪問型ケアなど、産前産後を包括的に支えるエコシステムを構築。2025年12月に宿泊型産後ケア「YUARITO STAY」を開業。

(*1)潜在助産師数は、「助産師国家試験合格者数-就業助産師数」で算出

出典：「政府統計の総合窓口(e-Stat)」衛生行政報告例(厚生労働省) 「令和4年度衛生行政報告例」

■会社概要

会社名：株式会社Josan-she’s

代表者：代表取締役 CEO 渡邊 愛子

設 立：2021年10月6日

会社HP：https://josanshes.co.jp/

公式X：https://x.com/josanshes

公式note：https://note.com/josanshes

低月齢ベビーシッター「ジョサンシーズ」

HP：https://josanshes.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/josanshes_official/

日帰り産後ケア施設「YUARITO DAY 日本橋浜町」

HP：https://yuarito.jp/

公式X：https://x.com/YUARITODAY

公式Instagram：https://www.instagram.com/yuarito_day_by_josanshes/

産院向け人材サービス「she’s path」

HP：https://shespath.com/clinic

助産師向けInstagram：https://www.instagram.com/josanshes_partner/