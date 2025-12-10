家電・雑貨を企画販売するライソン株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：山 俊介）は、“蜜芋の魔術師”ともいわれる焼き芋専門店「超蜜やきいも pukupuku」（本店：東京都品川区）の店主監修のもと開発した『超蜜やきいもトースター G2（第弐世代）』に、新色ブラックを追加し、2025年12月上旬より順次発売いたします。



『超蜜やきいもトースター G2（第弐世代）』ブラック





超蜜やきいもトースターで焼いた焼き芋



「超蜜やきいも pukupuku」は、全国やきいもグランプリで4年連続入賞を果たしている実力店。店主は自然なサツマイモの甘みと蜜を最大限に引き出す独自製法「超蜜製法」を確立し、焼き芋界では“蜜芋の魔術師”とも呼ばれる、今注目の職人です。

『超蜜やきいもトースター G2』は2024年、最初に本体色グレー1色で登場しました。「超蜜やきいも pukupuku」監修の自動調理モードを搭載。マイコン制御により、サツマイモの甘みを最も引き出す温度帯を自動で調整し、サツマイモを洗ってホイルで包みスイッチを押すだけで、約2時間30分後には蜜があふれる焼き芋が焼き上がります。

気になる電気代は、超蜜やきいもモード（2.5時間）1回使用につき約27.6円程度※です。

※電気料金単価：31円/kWhで算出した場合。お客様がご利用する電力会社により条件は異なります。

今回の新色は、ユーザーから要望の多かった“ブラック”。機能性はそのままに、キッチン空間に馴染みやすく、スタイリッシュさを演出するデザインに仕上げました。

■開発の背景 ――焼き芋職人の温度管理に近づくためのマイコン自動制御

健康や美容にも良い“ナチュラルスイーツ”として人気が続く焼き芋ですが、「自宅で本当に“蜜たっぷり”の焼き芋を再現したい」という声が多く寄せられていました。

しかし、一般的なオーブンやトースターでは温度制御が難しく、職人が行う“長時間低温でじっくり加熱し、最後に高温で蜜を引き出す”工程を家庭で再現するのは、自宅の家電ごとに焼き方を工夫しなければならないという課題がありました。

こうした声に応えるため、焼き芋専門店「超蜜やきいも pukupuku」の店主とライソンがタッグを組み、サツマイモの甘さと蜜を最大化する温度プロファイルを徹底研究。「家庭でもプロの焼き芋を楽しんでほしい」という想いから、最適温度をマイコンで自動制御する“焼き芋専用トースター”が誕生しました。

第弐世代となるG2モデルでは、より幅広い品種に対応する構造や、専用ケース不要の使いやすい設計へと進化。今回の新色ブラックは、ユーザーの声とキッチン家電のトレンドを踏まえ、より多くの家庭で使われるデザインを目指して追加されました。

■商品の特徴

① 簡単操作で“蜜たっぷり”の焼き芋が作れる

専用ケースをなくし、さらに使いやすく改良したことで、よりさまざまな大きさや形のサツマイモでも手軽に焼けるようになりました。

② 約6cm以上の太いサツマイモもOK

太めのサツマイモもムラなく焼ける構造で、食べ応えある一本をそのまま調理可能。

③ 一度にたくさん焼ける

容器や焼き芋型のプレートに入れて焼く調理家電では本数1～2本程度に限られますが、本製品は容器レス構造により、より多くのサツマイモを一度に焼くことができます。（M・Lサイズで3～4本）

④ さまざまな品種に対応

べにはるかだけでなく、安納芋やシルクスイートなど多様な品種に対応。品種ごとの“食べ比べ”も楽しめます。

※紅あずまや鳴門金時は「超蜜」ではなくホクホク系に仕上がります。

⑤ 2段階温度＆タイマー設定（最大2時間）

低温→高温など、焼き芋に適した工程を自分で設定可能。ホクホク系からねっとり系まで、品種にあわせて“理想の焼き上がり”を追求できます。

⑥日常使いのトースターとしても料理のバリエーションが広がる！

トーストモード、ロールパンモード、冷凍パンモードもあり普段の食卓でも大活躍します。



超蜜やきいもを焼いた直後





焼けるサイズの比較（当社従来品との比較）





焼き芋をたくさん焼けます





さまざまな品種でも焼けます





低温→高温など自分が焼きたい焼き芋に適した工程を



自分で設定可能！



トーストモード、ロールパンモード、冷凍パンモードもあり



普段の食卓でも大活躍！

■製品概要

製品名：超蜜やきいもトースター G2（第弐世代）

製品コード： KLYM-002B

カラー： ブラック

定格電圧：AC100V

定格周波数：50/60Hz消費電力：1300W

本体サイズ：約W355×D315×H210mm

本体重量：約4.5kg

付属品

焼き芋読本

オリジナルレシピブック

超蜜やきいも調理ガイド

取扱説明書

参考小売価格：23,760円（税込）



付属品（焼き芋読本／オリジナルレシピブック／ 超蜜やきいも調理ガイド）





ライソン『超蜜やきいもトースター G2（第弐世代）』ブラック



■超蜜やきいも pukupupuku

公式ホームページ

https://choumitsupukupuku.com/

■会社概要

社名： ライソン株式会社

本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33

代表者： 代表取締役 山 俊介

設立： 1991年2月2日

資本金： 2,050万円

TEL： 06-6789-0877

FAX： 06-6789-6111

事業概要： 自社ブランド製品の企画・開発・販売

公式ホームページ： https://www.lithon.co.jp