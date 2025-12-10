¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤ÈT2¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÍ¢Á÷¼Â¾Ú¤ò³«»Ï¡¡¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÊªÎ®¤ËÄ©Àï
¡ÁT2¤Ë¤è¤ë´ØÀ¾½é¡Ê¢¨1¡Ë¡ÈÌµ¿Í/Í¿Í±¿Å¾¤Î¡ÖÀÚÂØµòÅÀ¡×¡É¤ÎÀßÃÖ·×²è¤â¸øÉ½¡Á
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¿¼Ã« Î¶É§¡¢°Ê²¼¡Ö¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒT2¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§·§Éô ²íÍ§¡¢°Ê²¼¡ÖT2¡×¡Ë¤Ï¡¢T2¤¬³«È¯¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¡×¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¼Â¾Ú¤ò¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËT2Ä´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÊªÎ®»ö¶È¤ò±Ä¤à´ë¶È¤È¤·¤Æ
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Ï¡¢1967Ç¯¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤À½Ë¡¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£1971Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ É±Ï©¹©¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡Ë¤Ç¤Î¹ñÆâÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥ê¥å¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê¢¨2¡Ë¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¼¡À¤ÂåÊªÎ®¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ É±Ï©¹©¾ì¤«¤é³ÆÃÏ¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ßÊªÅ´Æ»¤äÁ¥Çõ¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯°Ê³°¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ø¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÂÓ¤ÎÍ¢Á÷¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¿Ê¤à¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î°ìÇÕ¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Ë¡¢¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î±¿Å¾Áàºî¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¡Ê¢¨3¡Ë¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´´ÀþÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹ T2¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â¾Ú¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¾è¼Ö¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤«¤é¼ê¤òÊü¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë2¡×¡Ê¢¨4¡Ë¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼«Æ°±¿Å¾¶è´Ö¡Ê¢¨5¡Ë¤È¤·¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ÎÌó430¡Á450km¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2026Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë·×4²ó¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼Â¾Ú·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢T2¤¬2025Ç¯¤è¤ê¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ»ö¶È²½¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ù¥ë2¡×¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾¦ÍÑ±¿¹Ô¤Ë»²²è¤·¡¢Äê´ü±¿¹Ô²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢T2¤¬2027Ç¯¤«¤é¤Î³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´´ÀþÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î»²²è¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¥Í¥¹¥ìÆüËÜÄ´¤Ù¡¢¥½¥ê¥å¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¿2024 Ç¯ 1-12 ·î¡¿ÈÎÇä¶â³Û
¡Ê¢¨3¡ËÆÃÄê¤ÎÁö¹Ô´Ä¶¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°±¿¹ÔÁõÃÖ¤¬±¿Å¾Áàºî¤ÎÁ´Éô¤òÂåÂØ¤¹¤ë¾õÂÖ
¡Ê¢¨4¡Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´Æ»ë¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆÃÄê¾ò·ï²¼¤Ç¤Î¹âµ¡Ç½¼«Æ°±¿Å¾
¡Ê¢¨5¡Ë°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤äÎÁ¶â½ê¡¢¹©»ö¶è´Ö¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬°ì»þÅª¤Ë±¿Å¾Áàºî
¡ã³µÍ×¡ä
»þ´ü¡§¡¡2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2026Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Î·×4²ó¤òÍ½Äê
ÀÑºÜÊª¡¦¶è´Ö¡§
¡Ú´ØÀ¾¡Á´ØÅì¡Û ¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡ÊÉÓ¡¢¤Ä¤á¤«¤¨¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ É±Ï©¹©¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡Ë¤«¤éÀéÍÕ¸©¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¡ÊÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¡Ë ¤ÎÌó640km
¡Ê¤¦¤Á¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë2¡×¼«Æ°±¿Å¾¶è´Ö¡§ Ì¾¿À¹âÂ®¡¦¹âÄÐJCT¤«¤éÅìÌ¾¹âÂ®¡¦°½À¥¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤ÎÌó430km¡Ë
¡Ú´ØÅì¡Á´ØÀ¾¡Û¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥É¥ë¥Á¥§ ¥°¥¹¥È¡×¤ÎÀìÍÑ¥«¥×¥»¥ë
¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡Ë¤«¤éÊ¼¸Ë¸©¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤ÎÌó500km
¡Ê¤¦¤Á¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë2¡×¼«Æ°±¿Å¾¶è´Ö¡§ÅìÌ¾¹âÂ®¡¦°½À¥¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤«¤éÌ¾¿À¹âÂ®¡¦À¾µÜIC¤ÎÌó450Ò¡Ë
Ìò³ä¡§
¡Ú¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¡Û¡¡µòÅÀ¡¦±¿¹Ô¥ë¡¼¥È¤ÎÁªÄê¡¢¼Â¾Ú²ßÊª¤Î¼êÇÛ
¡ÚT2¡Û¡¡Á´ÂÎ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¼Â¸³ÍÑ¼ÖÎ¾¤Î¼êÇÛ
¸¡¾ÚÆâÍÆ¡§¡¡
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Â¾Ú¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¾è¼Ö¤·¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë2¡×ÁêÅö¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ²ßÊª¤òÀÑºÜ¤·¤¿´´ÀþÍ¢Á÷¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÁö¹Ô¥ë¡¼¥È¤ª¤è¤ÓÁö¹Ô¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¸¡¾Ú
¡¦ ÁÛÄê¤·¤¿¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÍ¸úÀ¸¡¾Ú
¡¦ ÄãÃºÁÇÇ³ÎÁ¡Ê¢¨»²¹Í»ñÎÁ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿Í¢Á÷¤ÎÍ¸úÀ¸¡¾Ú
¢£T2¤Ë¤è¤ë´ØÀ¾½é¡Ê¢¨1¡Ë¤È¤Ê¤ë¡ÈÌµ¿Í/Í¿Í±¿Å¾¤Î¡ÖÀÚÂØµòÅÀ¡×¡É¤ÎÀßÃÖ
T2¤Ï¡¢¾åµ¤Î¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´´ÀþÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Î»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦¿À¸ÍÀ¾IC¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÎÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï´ØÀ¾¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ª¤±¤ëÌµ¿Í±¿Å¾¤È¡¢IC¤È¸ÜµÒ¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤ò·ë¤Ö°ìÈÌÆ»¤Ç¤ÎÍ¿Í±¿Å¾¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤ê¹ß¤ê¤¹¤ëµòÅÀ¡Ê°Ê²¼¡ÖÀÚÂØµòÅÀ¡×¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÃå¹©ºÑ¤ß¤Î¿ÀÆàÀî¸©°½À¥»Ô¤ÎÀÚÂØµòÅÀ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿´ØÀ¾¤ËÃÏÈ×¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿´ØÅì¡¼´ØÀ¾¤Î´´ÀþÍ¢Á÷ÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËT2Ä´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÊªÎ®»ö¶È¤ò±Ä¤à´ë¶È¤È¤·¤Æ
Ãå¹©¡§¡¡2025Ç¯11·î
´°À®¡§¡¡2026Ç¯2·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
½êºß¡§¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¸«ÄÅ¤¬µÖ
ÁíÌÌÀÑ¡§¡¡Ìó1,800m²
ÍÑÅÓ¡§¡¡¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÌµ¿Í/Í¿Í±¿Å¾¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤ª¤è¤ÓÅö³º¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¤Ê¤É
¡Ú»²¹Í¡ÛT2¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö´ØÀ¾½é¡¡¿À¸Í»Ô¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÌµ¿Í/Í¿Í±¿Å¾¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëµòÅÀ¤òÀßÃÖ¤Ø¡×
https://t2.auto/news/2025/1210_b.pdf
°Ê¾å
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼ÒT2
https://t2.auto/
