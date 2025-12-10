こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
プロ野球ドラフト指名選手も参加！埼玉県川越・鶴ヶ島の小学生を対象とした野球教室『第3回ベースボールクリニック in 川越』を開催しました
東洋大学（東京都文京区／学長 矢口悦子）のTOYOスポーツセンターは、2025年12月6日（土）に埼玉県川越市・鶴ヶ島市在住の小学生を対象にした野球教室「第3回 ベースボールクリニック in 川越」を東洋大学川越キャンパス野球場で開催しました。
東洋大学硬式野球部は、創部100周年を迎えた2023年からの恒例イベントとして、次世代の野球選手育成を目指し、地元川越キャンパスで小学生を対象にした「ベースボールクリニック in 川越」を開催しています。野球を通じて、地域の方々との交流を深めるとともに、若い選手たちにとって有意義な経験の場を提供しています。
イベントには約250名の地元小学生が参加し、東洋大学硬式野球部の選手やOB選手が指導を行いました。特に、先日開催されたプロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから指名を受けた花田旭選手をはじめとする在学生選手が、守備、ピッチング、バッティングの基本を指導。実際に選手たちが技術を披露し、参加者たちに大きな刺激を与えました。
野球教室の最後には本学硬式野球部OBプロ野球選手のサイン入りグッズなどがプレゼントされました。
参加した小学生からは「楽しかった！」「バッティングがすごかった！」「大学生の守備練習がすごかった！」などのコメントが寄せられました。
池田彪我主将のコメント
私も小さいころにこのようなイベントに参加したことがあり、今日は初心に戻って野球を楽しむことが出来ました。今日参加した小学生たちにはプロを目指す人になって欲しいと思います。
花田旭選手のコメント
小学生ならではのエネルギーを感じましたし、野球を楽しむという大切なことを教えてもらいました。今日参加してくれた小学生の中にもプロを目指す子がいっぱいいると思うのでその子たちがプロに来るまで現役でプレーしていたいと思います。
【実施概要】
日時：2025年12月6日(土) 9:30〜12:00
場所：東洋大学川越キャンパス 野球場（埼玉県川越市鯨井2100）
主催：東洋大学 (TOYOスポーツセンター)
指導：東洋大学硬式野球部員（花田旭選手を含む）
東洋大学硬式野球部OB野球選手
後援：川越市・川越市教育委員会、鶴ヶ島市・鶴ヶ島市教育委員会
協力：川越市少年野球連盟・鶴ヶ島市少年野球連盟
【東洋大学硬式野球部について】
一部リーグ初登場は1962年春、同初優勝は76年秋。2007年から戦後史上初の５連覇を達成、17年春からは3連覇。野球が出来る環境に感謝し、一人ひとりが目標を持って日々練習に取り組んでいます。甲斐野央(西武）・村上頌樹(阪神）・細野晴希(日本ハム）らプロ野球選手を37人輩出しています。
2025年プロ野球ドラフト会議では島田舜也（総合情報学科４年）が横浜DeNAベイスターズから２位指名、宮下朝陽（総合情報学科４年）が横浜DeNAベイスターズから３位指名、花田旭（総合情報学科４年）が中日ドラゴンズから６位指名を受けました。
創部 1922年
部長 増子 敦仁（ましこ あつひと）経営学部准教授。
監督 井上大（いのうえ まさる）
部員 96名（4年23名、3年23名、2年23名、1年27名）
東都大学野球 優勝20回（春季13回、秋季7回）
全日本大学野球選手権大会 優勝4回（1986年、2008年、2010年、2011年）
明治神宮野球大会 優勝2回（2007年、2008年）
【東洋大学の運動部について】
東洋大学の各キャンパスは、運動部・サークルの活動拠点となる施設が充実しています。多くの団体が活動しており、スポーツをはじめ、文化・芸術・学芸などさまざまな分野に、思う存分打ち込むことができます。
2016年、東洋大学は「スポーツを『哲学』し、人と社会と世界をむすぶ。」という理念のもと『TOYO SPORTS VISION』を策定しました。「する」人、「みる」人、「ささえる」人の育成を図るとともに、大学と地域との連携を促進する取り組みを進めており、硬式野球部では地域の小学生対象の野球教室「ベースボールクリニック」を開くなど、多くの部活動で社会貢献の取り組みを実施しています。
世界レベルでの活躍を見せる選手も輩出する強化部・準強化部から一般部まで、多くの運動部がさまざまなステージで活躍しており、さらなるアスリートの強化・サポート、地域連携・社会貢献の展開、大学一体となる応援文化の醸成を図ることで、スポーツを通じた人財の育成を行っています。
【学校法人 東洋大学について】
東洋大学は1887年に哲学者・井上円了により「哲学館」として創立され、「諸学の基礎は哲学にあり」「独立自活」「知徳兼全」を建学の精神としています。創立者の志を受け継ぎ、東洋大学の教育理念である「物事の本質に迫って深く考え、考察を重ねること」を基礎とし、科学する力、実践する力を育てることで、地球社会の様々な課題に取り組む力を養うことを目指しています。
2025年現在、白山、赤羽台、川越、朝霞キャンパスに14学部51学科専攻と大学院15研究科を擁する総合大学へと発展しました。
