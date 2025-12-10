乾燥肥料貯蔵設備の世界市場2025年、グローバル市場規模（バケットエレベーター、コンベヤー、オーガー）・分析レポートを発表
2025年12月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「乾燥肥料貯蔵設備の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、乾燥肥料貯蔵設備のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の乾燥肥料貯蔵設備市場は2024年に約9.03億米ドルと推計され、2031年には約11.78億米ドルへと成長する見通しです。年平均成長率は3.9％であり、農業の効率化需要や肥料管理の高度化によって市場は安定成長を続けています。本レポートでは、米国の関税制度や国際政策が市場競争構造と地域経済に与える影響を分析し、サプライチェーンの強靭性についても検討しています。
________________________________________
製品の特徴と役割
乾燥肥料貯蔵設備は、肥料を安全かつ効率的に保管・取り扱うために設計された装置であり、肥料の品質維持に不可欠です。湿気の吸収や固結を防ぎ、保管時の品質劣化を抑えることで、農場や流通現場での作業性を高めます。設備は主にバケットエレベーター、コンベヤー、オーガーなどで構成され、原料の搬送、保管サイロへの投入、排出作業を迅速かつ安定的に実現します。肥料需要が拡大する中で、効率的な保管設備の必要性はますます高まっています。
________________________________________
市場動向と成長要因
市場成長を牽引する要因には、以下のようなものがあります。
まず、農業分野での肥料需要増加が大きな要因です。世界的に食料需要が高まる中、肥料使用量も上昇し、適切な保管設備への投資が進んでいます。次に、乾燥肥料の品質維持への関心が強まり、効率的な保管・搬送技術の導入が加速しています。さらに、肥料工場や農業関連企業における自動化の進展が、コンベヤーや自動搬送設備の需要を高め、市場を押し上げています。環境配慮の観点からも、肥料の漏えいや粉じん発生を抑える設備が求められ、メーカーは環境負荷低減型設備の開発に力を入れています。
________________________________________
主な市場参加企業
本市場には、AGI、AGCO、Bühler Group、Sudenga Industries、WAM、Norstar、Skandia Elevator、CTB、Yuanfeng、GEA Group、Honeyville Metal Inc.、Henan Jingu、Lambton、Mysilo、SILOMAX、Panford Ltd、OBIAL、Hengshui Liangchu など、多様な企業が参入しています。これらの企業は、搬送効率の向上、保管容量の最適化、耐久性の強化をテーマに製品開発を進めており、農業サプライチェーンの高度化に寄与しています。
________________________________________
市場セグメント
製品タイプは、バケットエレベーター、コンベヤー、オーガーの三つに分類され、いずれも肥料の搬送と保管工程で重要な役割を果たします。用途別では、無機肥料と化学肥料の保管に利用され、特に大量の肥料を扱う農業企業や肥料メーカーにおいて導入が進んでいます。効率性向上と品質管理の徹底が求められる中、設備の大型化・自動化が進行しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、アジア太平洋地域が最大市場であり、中国、インド、東南アジアを中心に農業の規模拡大が著しいことが需要を押し上げています。北米と欧州でも、産業化が進む農業分野において設備投資が活発であり、技術革新を背景に安定した需要が形成されています。南米や中東・アフリカ地域では農地拡大と肥料需要の増加に伴い、市場が着実に成長しています。
