DENU （デヌ）、「THE FIRST MOVE: THE NEXT STAGE」を公式協賛ー文化×スポーツの融合トークコンサートに新作・人気バッグ30点を提供
韓国発ファッションブランド DENU（デヌ） は、12月4日に弘大（ホンデ）H-STAGEで開催された融合型トークコンサート 「第1回 MOVE: THE NEXT STAGE」 において、新作および人気バッグ 30点を公式協賛しました。
本イベントは、韓国振付著作権協会と韓国体育発展協会が共同主催し、振付師、元国家代表選手、観客が同じ空間で「次のステージへ向かう動き」を共有する新しい形式の公演として実施されました。文化とスポーツがどのように結びつき、新たな表現へと発展していくのかを示すプログラムが注目を集めました。
当日は、振付師のリア・キム、チェ・ヨンジュン、新体操元韓国代表の シン・スジ、バレーボール元韓国代表の キム・ヨハン、射撃五輪金メダリストで国会議員のジン・ジョンオなど、多様な分野の出演者が参加しました。
出演者たちは、それぞれの経験に基づき、ルーティン、集中、創作、成長のプロセスを語り合い、芸術とスポーツに共通する原理や創作者の権利保護の必要性について議論しました。
リア・キムは
「振付は舞台で最も目立つ一方で、最も早く消えてしまう芸術です」
と述べ、振付著作権法案の必要性を強調しました。
チェ・ヨンジュンは
「舞台を何度作っても字幕には歌手の名前しか残らない」
として、創作者クレジットの基準整備を求めました。
元代表選手たちもそれぞれの視点から“ルーティンの力”や成長の価値を語り、文化とスポーツが共有する本質を観客とともに深めました。
イベント後半では、振付クイズショーや1分ダンスチャレンジなどの観客参加型プログラムが行われ、参加者にはデヌのバッグが贈呈されました。出演者と観客が同じステージで動きを共有し、本イベントのメッセージを体験する場面が続きました。
DENUは、出演者およびスタッフ向けの製品提供に加え、観客参加プログラムを通じてイベント運営にも寄与しました。デヌ関係者は次のようにコメントしています。
「MOVE が発信する“創作者とアスリートの経験が交差する瞬間”というメッセージに共感し、今回のプロジェクトを協賛しました。今後も多様な創作現場との協業を積極的に進めてまいります。」
